ช็อก! "8 คนงานรง.เหล็กอินเดีย" โดนย่างสดตายสยอง เหล็กหลอมแดงร้อน 1,600 C. ในเบ้าหลอมเทลงไม่ขาดสายทั่วโรงงานที่กำลังไฟไหม้

เอเจนซีส์ – คนงานโรงงานเหล็กวิศาขาปัฏฏนัม ( Visakhapatnam Steel) รัฐอานธรประเทศบ่ายวันจันทร์ (8 มิ.ย)ดับอนาถถูกย่างสดหลังเบ้าเหล็กหลอมเหลวเกิดระเบิดและคว่ำส่งผลทำให้เหล็กหลอมร้อน 1,600 เซลเซียส เทลงมาไหลไปทั่วโรงงานที่กำลังไฟไหม้
ไทม์สออฟอินเดียรายงานวันอังคาร(9 มิ.ย)ว่า คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงงานเหล็กวิศาขาปัฏฏนัม (Visakhapatnam Steel) รัฐอานธรประเทศ เกิดระเบิดและไฟไหม้ครั้งใหญ่บ่ายวันจันทร์(8)
เหตุเกิดภายในแค่เสี้ยววินาทีเมื่อเบ้าเทเหล็กขนาดใหญ่ของโรงงานที่มีเหล็กหลอมร้อนแดงอุณหภูมิ 1,600 เซลเซียสเกือบ 150 ตันเกิดระเบิดและพลิกคว่ำส่งผลทำให้เหล็กหลอมร้อนด้านในตกลงมาทั่วพื้นโรงงานทำให้คนงานที่อยู่ด้านในหนีออกมาไม่ได้
เหตุเกิดเมื่อเวลา 16.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(8) ที่ส่วนการหล่อเหล็กเพื่อขึ้นรูป อ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีคนงานอยู่ในพื้นที่ 18 คนระหว่างไฟกำลังไหม้ไปทั่วโรงงาน
สื่ออินเดียรายงานว่า คนงาน 8 คนไม่สามารถหนีและเสียชีวิตโดนย่างสดระหว่างที่มีลมหายใจจากการที่เหล็กร้อนหลอมเหลวที่ไหลไปทั่วพื้นโรงงานทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ และมีคนงานอีกไม่มากนักถูกลวก 70% ของร่างกายอยู่ในขั้นสาหัส
เป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมงครึ่งที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรัฐอานธรประเทศที่โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่และทีมกู้ภัยพยายามที่จะดับไฟและนำเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายออกมา แต่กว่าที่จะดับได้พบว่าคนงานเหล่านั้นถูกย่างสดจนจำไม่ได้
หลังโศกนาฐกรรมไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นท่ามกลางความสับสน ทั้งคนงานและครอบครัวที่กระวนกระวายต่างพากันไปรวมตัวที่โรงพยาบาลและที่โรงงานเหล็กหลังรายงานที่สับสนเกี่ยวกับการตายและบาดเจ็บเผยแพร่ไปทั่ว
ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่อินเดียออกมายืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต 8 รายและบาดเจ็บในขั้นสาหัสอีกไม่ต่ำกว่า 6 ราย โดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวนไม่กี่คนถูกกระจายส่งไปตามโรงพยาบาลทั่วเมืองวิศาขาปัฏฏนัมจากที่อาการทรุดลง
สื่ออินเดียชี้ว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดตั้งคำถามทมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงาน
สหภาพแรงงานและคนงานต่างเคยออกมาเตือนก่อนหน้าเกี่ยวกับเครื่องมือที่เก่าครำคร่า การบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม และการขาดคนงานอย่างหนักเป็นปัจจัย พวกเขาอ้างว่า ระดับบริหารล้มเหลวในการเปลี่ยนอุปกรณ์ของโรงงานที่เก่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวข้องกับเหล็กหลอมเหลวตกลงมาจากเบ้าหลอมนานหลายปี