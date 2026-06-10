เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง

เอเจนซีส์ – ยอดเสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 แมกนิเมื่อวันจันทร์(8 มิ.ย)เพิ่มไม่ต่ำกว่า 37 คนและยอดเสียชีวิต 487 คนท่ามกลางความวิตกว่ายอดอาจเพิ่ม ตึกอาคารต่างๆถล่มลงมารวม อาคารเรียน และถนนหนทางที่เกิดมีรอยแตกหรือดินถล่มท่วมถนน พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะมินดาเนามาจนถึงวันอังคาร(9 มิ.ย)ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และโทรศัพท์ยังคงไม่มีสัญญาณ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(9 มิ.ย) ขอบเขตความเสียหายของเกาะมินดาเนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทีมรับมือฉุกเฉินมาถึงเมืองชายฝั่งต่างๆที่เกิดเหตุแผ่นดินไหววันจันทร์(8)ความแรง 7.8 แมกนิจูด
เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ต่างวิตกว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่ม
เบอร์นาร์โด อาเลฮานโดร (Bernardo Alejandro) ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานรับมือภัยพิบัติฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ DZMM ว่า “พวกเราหวังว่ายอดเสียชีวิตจะไม่เพิ่มขึ้น แต่พวกเราคาดว่าตัวเลขคงจะมีการเคลื่อนไหว”
เสริมว่า “งานหลักของพวกเราวันนี้คือการค้นหาและกู้ภัย”
จากการคาดการณ์ของทางสำนักงานรับมือภัยพิบัติฟิลิปปินส์เชื่อว่า แผ่นดินไหววันจันทร์(8)ทำให้บ้านเรือนกือบ 2,000 หลังและโรงเรียนรัฐอีก 6,000 แห่งได้รับความเสียหาย อาเลฮานโดรเสริม
สื่ออังกฤษรายงานว่า แผ่นดินไหววันจันทร์(8)เกิดมาจากการเคลื่อนตัวของร่องลึกโคตาบาโต (Cotabato Trench) ห่างจากปลายแหลมทางใต้ของฟิลิปปินส์
คลิปที่ถูกถ่ายไว้ได้จากโทรศัพท์มือถือและกล้องทีวีวงจรปิดสามารถจับภาพช่วงเวลาที่ตึกกำลังถล่มลงมาบนพื้นระหว่างที่เด็กๆต่างพากันกรีดร้องหลังพื้นเกิดสั่นไหว
คนงานก่อสร้าง ราเมล ปาโต (Ramel Pato) พาลูก 3 คนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปี 12 ปี และ 13 ปีตามลำดับไปโรงเรียนในเมืองโปโลโมลอค(Polomolok) เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้น
“ก่อนที่ผมจะเดินทางออกไปจากโรงเรียน ผมรู้สึกถึงแรงสั่นไหวที่รุนแรง” ปาโตให้สัมภาษณ์บีบีซี
“เด็กๆเริ่มต้นวิ่งและร้องไห้”
ครูโรงเรียนรัฐ ซีซาร์ ซันโด (Cesar Sundo)อาศัยในเมืองลีบัค(Lebak) กล่าวว่า แผ่นดินไหวทำให้เขารู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงบนเปลญวนนานกว่า 2 นาที...และการสั่นรุนแรงมากขึ้นภายในแค่วินาที
“ทุกคนต่างรู้สึกมึนงง นักเรียนของเราต่างร้องตะโกนและร้องไห้ขณะที่พวกเราจำเป็นต้องทำให้เด็กสงบลง และมันเป็นเด็กจำนวนหลายพันคน”
ซันโดกล่าวว่า เด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่อายุ 13 ปีพากันอยู่ภายในโรงเรียนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
“พวกเรานั้นได้รับการช่วยชีวิตจริงๆจากพิธีหน้าเสาธงของพวกเรา” เขาอธิบายว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนอยู่ที่สนามโรงเรียนเมื่อตอนเกิดเหตุ
รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฟิลิปปินส์และนักแผ่นดินไหววิทยามือฉบัง เรนาโต โซลิดัม (Renato Solidum) กล่าวว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่รอดชีวิตเพราะเด็กนักเรียนกำลังอยู่ที่พิธีอบรมนักเรียนตอนเช้าก่อนเข้าชั้นที่จะเกิดขึ้นทุกวันจันทร์
โซลิดัมให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ DZMM ในรายการอื่นว่า “เด็กเหล่านั้นโชคดีที่อยู่ด้านนอก พวกเขาสามารถที่จะไม่เคลื่อนไหวและนั่งลง”
และ “พื้นที่เหล่านี้เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทมาก่อน นี่เป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่แรงที่สุด”
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ กล่าวว่า เขาได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดเข้ารับมือต่อเหตุภัยพิบัติ
รัฐมนตรีคมนาคมฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์บินมาที่เกาะมินดาเนาจากกรุงมิลาเพื่อตรวจการรับมือภัยพิบัติ
รัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์ ตีโอโดโร เฮอร์โบซา (Teodoro Herbosa) แถลงว่า อาฟเตอร์ช็อกบางส่วนมีระดับที่รุนแรงเกิดขึ้นแม้กระทั่งระหว่างที่แพทย์กำลังรักษาผู้บาดเจ็บ
การเดินทางเข้าไปบางเมืองยังคงยากลำบาก เป็นต้นว่า โฮเซ อาบาด ซานโตส (Jose Abad Santos) ทางตะวันออกของมินดาเนา
นายกเทศมนตรี เจสัน จอห์น จอยซ์ (Jason John Joyce) เปิดเผยกับสถานีวิทยุ DZMM ว่าแผ่นดินถลมฝังเมืองของเขา และถนนไฮเวย์ถูกฝังไปครึ่งหนึ่ง
“สิ่งของบรรเทาทุกข์ต้องบินเข้าไปในบารันเกย์ (barangay หมายถึงหมู่บ้านในฟิลิปปินส์) ที่ห่างไกล”