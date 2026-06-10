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เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – ยอดเสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 แมกนิเมื่อวันจันทร์(8 มิ.ย)เพิ่มไม่ต่ำกว่า 37 คนและยอดเสียชีวิต 487 คนท่ามกลางความวิตกว่ายอดอาจเพิ่ม ตึกอาคารต่างๆถล่มลงมารวม อาคารเรียน และถนนหนทางที่เกิดมีรอยแตกหรือดินถล่มท่วมถนน พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะมินดาเนามาจนถึงวันอังคาร(9 มิ.ย)ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และโทรศัพท์ยังคงไม่มีสัญญาณ

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(9 มิ.ย) ขอบเขตความเสียหายของเกาะมินดาเนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทีมรับมือฉุกเฉินมาถึงเมืองชายฝั่งต่างๆที่เกิดเหตุแผ่นดินไหววันจันทร์(8)ความแรง 7.8 แมกนิจูด

เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ต่างวิตกว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่ม

เบอร์นาร์โด อาเลฮานโดร (Bernardo Alejandro) ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานรับมือภัยพิบัติฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ DZMM ว่า “พวกเราหวังว่ายอดเสียชีวิตจะไม่เพิ่มขึ้น แต่พวกเราคาดว่าตัวเลขคงจะมีการเคลื่อนไหว”

เสริมว่า “งานหลักของพวกเราวันนี้คือการค้นหาและกู้ภัย”

จากการคาดการณ์ของทางสำนักงานรับมือภัยพิบัติฟิลิปปินส์เชื่อว่า แผ่นดินไหววันจันทร์(8)ทำให้บ้านเรือนกือบ 2,000 หลังและโรงเรียนรัฐอีก 6,000 แห่งได้รับความเสียหาย อาเลฮานโดรเสริม

สื่ออังกฤษรายงานว่า แผ่นดินไหววันจันทร์(8)เกิดมาจากการเคลื่อนตัวของร่องลึกโคตาบาโต (Cotabato Trench) ห่างจากปลายแหลมทางใต้ของฟิลิปปินส์

คลิปที่ถูกถ่ายไว้ได้จากโทรศัพท์มือถือและกล้องทีวีวงจรปิดสามารถจับภาพช่วงเวลาที่ตึกกำลังถล่มลงมาบนพื้นระหว่างที่เด็กๆต่างพากันกรีดร้องหลังพื้นเกิดสั่นไหว

คนงานก่อสร้าง ราเมล ปาโต (Ramel Pato) พาลูก 3 คนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปี 12 ปี และ 13 ปีตามลำดับไปโรงเรียนในเมืองโปโลโมลอค(Polomolok) เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้น

“ก่อนที่ผมจะเดินทางออกไปจากโรงเรียน ผมรู้สึกถึงแรงสั่นไหวที่รุนแรง” ปาโตให้สัมภาษณ์บีบีซี

“เด็กๆเริ่มต้นวิ่งและร้องไห้”

ครูโรงเรียนรัฐ ซีซาร์ ซันโด (Cesar Sundo)อาศัยในเมืองลีบัค(Lebak) กล่าวว่า แผ่นดินไหวทำให้เขารู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงบนเปลญวนนานกว่า 2 นาที...และการสั่นรุนแรงมากขึ้นภายในแค่วินาที

“ทุกคนต่างรู้สึกมึนงง นักเรียนของเราต่างร้องตะโกนและร้องไห้ขณะที่พวกเราจำเป็นต้องทำให้เด็กสงบลง และมันเป็นเด็กจำนวนหลายพันคน”

ซันโดกล่าวว่า เด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่อายุ 13 ปีพากันอยู่ภายในโรงเรียนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้

“พวกเรานั้นได้รับการช่วยชีวิตจริงๆจากพิธีหน้าเสาธงของพวกเรา” เขาอธิบายว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนอยู่ที่สนามโรงเรียนเมื่อตอนเกิดเหตุ

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฟิลิปปินส์และนักแผ่นดินไหววิทยามือฉบัง เรนาโต โซลิดัม (Renato Solidum) กล่าวว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่รอดชีวิตเพราะเด็กนักเรียนกำลังอยู่ที่พิธีอบรมนักเรียนตอนเช้าก่อนเข้าชั้นที่จะเกิดขึ้นทุกวันจันทร์

โซลิดัมให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ DZMM ในรายการอื่นว่า “เด็กเหล่านั้นโชคดีที่อยู่ด้านนอก พวกเขาสามารถที่จะไม่เคลื่อนไหวและนั่งลง”

และ “พื้นที่เหล่านี้เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทมาก่อน นี่เป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่แรงที่สุด”

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ กล่าวว่า เขาได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดเข้ารับมือต่อเหตุภัยพิบัติ

รัฐมนตรีคมนาคมฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์บินมาที่เกาะมินดาเนาจากกรุงมิลาเพื่อตรวจการรับมือภัยพิบัติ

รัฐมนตรีสาธารณสุขฟิลิปปินส์ ตีโอโดโร เฮอร์โบซา (Teodoro Herbosa) แถลงว่า อาฟเตอร์ช็อกบางส่วนมีระดับที่รุนแรงเกิดขึ้นแม้กระทั่งระหว่างที่แพทย์กำลังรักษาผู้บาดเจ็บ

การเดินทางเข้าไปบางเมืองยังคงยากลำบาก เป็นต้นว่า โฮเซ อาบาด ซานโตส (Jose Abad Santos) ทางตะวันออกของมินดาเนา

นายกเทศมนตรี เจสัน จอห์น จอยซ์ (Jason John Joyce) เปิดเผยกับสถานีวิทยุ DZMM ว่าแผ่นดินถลมฝังเมืองของเขา และถนนไฮเวย์ถูกฝังไปครึ่งหนึ่ง

“สิ่งของบรรเทาทุกข์ต้องบินเข้าไปในบารันเกย์ (barangay หมายถึงหมู่บ้านในฟิลิปปินส์) ที่ห่างไกล”











เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง
เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง
เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง
เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง
เศร้า! ยอดดับแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์พุ่งเกิน 37 บาดเจ็บ 487 บ้านเรือนเสียหายเกือบ 5พัน เด็กรอดตายเพราะกำลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง
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