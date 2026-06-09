ทรัมป์อ้างอีก2-3วันอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ยืนยันนักบินอาปาเช่ปลอดภัย แต่ยังอุบสาเหตุที่ฮ.ตกใกล้ฮอร์มุซ

ทรัมป์ยันนักบินอเมริกัน 2 คนปลอดภัย หลังเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุ ผู้นำสหรัฐฯ ยังคุยว่า อาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพภายใน 2-3 วัน ภายหลังอิสราเอลและอิหร่านตกลงหยุดโจมตีโต้ตอบกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอังคาร (9 มิ.ย.) สื่อของทางการเลบานอนเผยว่า กองทัพยิวได้ถล่มเมืองไทร์หนักหน่วงหลังประกาศให้ประชาชนอพยพ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยในวันอังคาร ก่อนขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี ในนครนิวยอร์ก เพื่อกลับสู่วอชิงตัน ดี.ซี.ว่า นักบิน 2 คนบนเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ ที่ตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซปลอดภัยดี โดยจะมีการเปิดเผยสาเหตุในภายหลัง
เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ เป็นทรัพยากรสำคัญของกองทัพอเมริกาในการปิดล้อมท่าเรือต่างๆ อิหร่าน เพื่อกดดันให้เตหะรานยอมทำข้อตกลงสงบศึกตามที่ทรัมป์เรียกร้อง นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ยังใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้โจมตีโดรนอิหร่านร่วงไปหลายลำระหว่างสงคราม
ทรัมป์สำทับกับผู้สื่อข่าวว่า มีโอกาสดีมากที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านภายใน 2-3 วัน
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ที่คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนอเมริกันกำลังรูดลงเรื่อยๆ ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมกำลังจะมาถึงในเดือนพ.ย.นั้น พูดมาหลายรอบแล้วว่า ใกล้ตกลงกับอิหร่านได้ แต่ไม่เคยสำเร็จสักครั้ง
ทั้งนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์/อิปซอสที่เสร็จสิ้นเมื่อวันจันทร์ (8 ) พบว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังคงเฉียดระดับต่ำสุดในเส้นทางอาชีพนักการเมืองของเขา เนื่องจากชาวอเมริกันส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันเบนซินจะยังคงพุ่งสูงต่อไปท่ามกลางสงครามกับอิหร่าน
กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 35% กล่าวว่า พวกเขา "พอใจ" การทำงานของทรัมป์ในทำเนียบขาว ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสครั้งก่อนที่จัดทำขึ้นในช่วงกลางเดือน พ.ค. ตัวเลขนี้สูงกว่าคะแนนต่ำสุดในวาระปัจจุบันของเขาเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 34% ในผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสเมื่อเดือน เม.ย.
อิหร่าน-อิสราเอลตกลงพักโจมตี
เมื่อวันจันทร์ (8 มิ.ย.) อิหร่านและอิสราเอลประกาศระงับการโจมตีกันและกัน หลังได้รับการร้องขอจากทรัมป์
อย่างไรก็ตาม เตหะรานสำทับว่า จะฟื้นการโจมตีหากอิสราเอลไม่หยุดโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพันธมิตรของตนในเลบานอน ด้านอิสราเอลเตือนว่า พร้อมตอบโต้เต็มพิกัด ถ้าอิหร่านโจมตีใส่ตนเองอีก
ก่อนหน้านั้น อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ยืนกรานว่า ปฏิบัติการในเลบานอนจะดำเนินต่อไป และอิสราเอลจะโจมตีชานเมืองทางใต้ของเบรุต หากฮิซบอลเลาะห์โจมตีดินแดนอิสราเอล
ล่าสุดในวันอังคาร สื่อของทางการเลบานอนรายงานว่า เครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีเมืองไทร์ ที่อยู่ทางใต้ของประเทศอย่างหนัก หลังจากก่อนหน้านั้นกองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนในเมืองดังกล่าวอพยพ ซึ่งรวมถึงในย่านที่พักอาศัยของชาวคริสต์ที่ไม่เคยถูกสั่งอพยพมาก่อน โดยกองทัพอิสราเอลอ้างโดยปราศจากหลักฐานว่า นักรบฮิซบอลเลาะห์กบดานอยู่ในบริเวณดังกล่าว
การโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนคือสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การโจมตีตอบโต้กันด้วยขีปนาวุธระลอกล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงที่ชัดเจนที่สุดนับจากที่อเมริกาและอิสราเอลทำข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเมื่อต้นเดือนเม.ย. อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามของทรัมป์ในการยุติสงครามที่อเมริกาและอิหร่านก่อขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
ทั้งนี้ อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลเมื่อคืนวันอาทิตย์ (7) เพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในบริเวณชานเมืองเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน หลังจากนั้นอิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศและโรงงานปิโตรเคมีของอิหร่าน
ต่อมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ตอบโต้กลับโดยเล็งไปที่โรงงานปิโตรเคมีของอิสราเอลในเมืองไฮฟา
เวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่อเมริกาและอิสราเอลเผยว่า เมื่อวันจันทร์ ทรัมป์หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ขณะที่ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ข่าวแอกซิออส ของสหรัฐฯว่า ได้เตือนเนทันยาฮูไม่ให้ตอบโต้อิหร่าน ไม่เช่นนั้นอเมริกาอาจเลิกสนับสนุนอิสราเอล
วันเดียวกันนั้นเอง รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีฟ็อกซ์นิวส์ว่า แม้มีผลประโยชน์ร่วมกันหลายอย่าง แต่ในบางสถานการณ์ ผลประโยชน์ของอเมริกากับอิสราเอลอาจต่างกัน
เตหะรานนั้นยืนกรานมาตลอดว่า ข้อตกลงสันติภาพต้องครอบคลุมการยุติการสู้รบในเลบานอน แต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่า ปฏิบัติการในเลบานอนไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ขณะที่ทางฝ่ายฮิซบอลเลาะห์โจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
วันจันทร์ เนทันยาฮูยังออกคำแถลงทางทีวีประกาศว่า อิสราเอลมีสิทธิ์เต็มที่ในการป้องกันตนเอง และกำลังใช้สิทธิ์นั้นตามความจำเป็น
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี )