อิหร่านจวกสหรัฐฯ ไม่จัดสรรตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกให้แฟนบอล

สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านแถลงในวันอังคาร (9 มิ.ย.) ว่าสหรัฐฯ ได้เพิกถอนการจัดสรรตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม โดยกล่าวหาว่าเจ้าภาพร่วมรายนี้ ได้ขัดขวางการเข้าชมของแฟนบอลอิหร่าน ท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตที่รุนแรง
สหรัฐฯ ได้สร้างอุปสรรคทางด้านระบบราชการหลายประการให้กับอิหร่านในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครั้งนี้ รวมถึงการปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่สนับสนุนบางส่วน เนื่องจากทั้งสองประเทศยังคงอยู่ในภาวะสงครามหลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
“เหลือเวลาไม่ถึงสามวันก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 สหรัฐฯ ได้กระทำการขัดขวางการปรากฏตัวของแฟนบอลอิหร่านในสนามกีฬาที่จัดการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้งสามนัดของทีมชาติอีกครั้ง” สหพันธ์ฯ ระบุในแถลงการณ์
สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน ระบุว่า กฎระเบียบของฟีฟ่ากำหนดให้อิหร่านได้รับการจัดสรรตั๋ว 8 เปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละนัด ซึ่งจะมอบให้แก่สมาคมฟุตบอลที่เข้าร่วมเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สนับสนุนผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ
ตามแถลงการณ์ อิหร่านได้เริ่มจำหน่ายตั๋วสำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกับนิวซีแลนด์ เบลเยียม และอียิปต์ ซึ่งทั้งหมดจะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้ว หลังจากได้รับโควต้า และแฟนบอลบางส่วนได้เตรียมการที่จำเป็นไว้แล้ว
“อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการที่ไม่คาดคิด การจัดสรรที่มอบให้แก่สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านได้ถูกยกเลิก และภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สหพันธ์ไม่สามารถจัดหาตั๋วแม้แต่ใบเดียวให้แก่ผู้สนับสนุนทีมชาติได้” แถลงการณ์ระบุ
สหพันธ์ฯ อธิบายว่าการกระทำดังกล่าว “ขัดต่อเจตนารมณ์ของการแข่งขันระดับนานาชาติและหลักการความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่เข้าร่วม”
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ฟีฟ่าและผู้จัดการแข่งขัน “ยึดมั่นในหลักการความเป็นกลาง ความยุติธรรม และกฎระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อจัดเตรียมเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับผู้สนับสนุนชาวอิหร่าน”
ทั้งฟีฟ่าและผู้จัดงานของสหรัฐฯ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อข้อกล่าวหาของอิหร่าน
ข้อร้องเรียนนี้เป็นข้อพิพาทล่าสุดเกี่ยวกับการเข้าร่วมฟุตบอลโลกของอิหร่าน หลังจากปัญหาเรื่องวีซ่าที่เตหะรานระบุว่าทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและจัดการประมาณ 15 คนในคณะผู้แทนของตนไม่สามารถเข้าสหรัฐฯ ได้
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นยังกระตุ้นให้อิหร่านประกาศว่ากำลังย้ายฐานฝึกซ้อมฟุตบอลโลกไปยังเมืองติฮัวนา ชายแดนเม็กซิโก แทนที่จะเป็นเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา ตามแผนเดิม
อิหร่านจะเริ่มแข่งขันนัดแรกกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแอนเจลิสในวันที่ 15 มิถุนายน ก่อนจะพบกับเบลเยียมที่เมืองเดียวกันในวันที่ 21 มิถุนายน และพบกับอียิปต์ที่ซีแอตเติลในวันที่ 26 มิถุนายน
ที่มา เอเอฟพี