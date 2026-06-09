ชาวญี่ปุ่นโล่งใจ จับหมีป่วนเมืองได้สำเร็จ

หมีที่เดินเตร่ไปตามถนนในเมืองแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นเวลาสี่วัน จนทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดทำการ ถูกจับได้แล้วในวันอังคาร (9 มิ.ย.) หลังจากตำรวจและนายพรานหลายสิบคนช่วยกันออกค้นหาตามล่าตัว
หลายครอบครัวที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวในเมืองอุสึโนมิยะ ทางตอนเหนือของโตเกียว ต่างมองออกไปนอกหน้าต่าง ขณะที่ภารกิจค้นหาตามล่าหมีตัวนี้ ซึ่งมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ด้วย โดยก่อนหน้านี้มีผู้พบเห็นหมีหลายแห่ง ทั้งบริเวณห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และตลาดค้าส่ง
ในวันอังคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ นายพราน และเจ้าหน้าที่ของเมืองหลายสิบคนล้อมบ้านพักส่วนตัวหลังหนึ่งที่ถูกระบุว่าพบเห็นหมีบริเวณนั้น ซึ่งในท้ายที่สุดก็จับหมีได้สำเร็จโดยใช้ยาสลบ
อิสเซอิ โอคาเบะ ช่างทาสีบ้านวัย 37 ปี ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ข้างๆ บ้านที่จับหมีได้ บอกกับ AFP ว่าเขารู้สึก "โล่งใจมาก"
“ลูกผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมแถวนี้ พอมีรายงานข่าวว่ามีหมีปรากฏตัวแถวนั้น จากนั้นผมดูข่าว และบ้านของเราก็ปรากฏอยู่ในข่าว ผมตกใจมาก นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องหมีป่าในอุสึโนมิยะ” เขากล่าว
การพบเห็นหมีทำให้โรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐทั้ง 94 แห่งในเมืองต้องปิดทำการในวันจันทร์และวันอังคาร
สถานีโทรทัศน์ NHK และสื่อหลักอื่นๆ รายงานการจับหมีเป็นข่าวใหญ่ ด้านหนังสือพิมพ์ Shimotsuke Shimbun ซึ่งตั้งอยู่ในอุสึโนมิยะ รายงานว่า การยิงยาสลบครั้งแรกและครั้งที่สองพลาดเป้า แต่ครั้งที่สามโดนตัวหมี
เจ้าหน้าที่ของเมืองบอกกับ AFP เมื่อวันจันทร์ว่า ยังไม่ชัดเจนว่ามีหมีตัวเดียวหรือมากกว่านั้นที่กำลังเดินเตร่อยู่ในเมือง
นอกจากนี้ ยังมีหมีที่ “ฉลาดมาก” ตัวหนึ่งได้ทำร้ายคนสี่คนในฟุกุชิมะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น และยังคงลอยนวลอยู่ หลังจากที่มันงัดหน้าต่างเพื่อหลบหนีการจับกุม ตามรายงานของ NHK
ปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากหมีในญี่ปุ่นถึง 13 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และมีการพบเห็นหมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ออกมาหากินด้วยความหิวโหย การจำศีล
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า หมีเจริญเติบโตได้ดีส่วนหนึ่งเนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ รวมถึงลูกโอ๊ก กวาง และหมูป่า ภายใต้อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น
ที่มา เอเอฟพี