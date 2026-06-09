รัสเซียเปิดตัว PayInRussia ระบบชำระเงินผ่าน QR สำหรับนักท่องเที่ยว

MGR Online - สำนักงานความร่วมมือรัสเซีย-ไทย เปิดตัว PayInRussia ระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่าน QR Code สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ในรัสเซีย โดยมไม่มีค่าธรรมเนียมยุ่งยาก ใช้ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน
วันนี้ (9 มิ.ย. 69) เฟซบุ๊ก Representative office of Rossotrudnichestvo in Thailand หรือ ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสดแบบใหม่ผ่านรหัส QR ที่ถูกนำมาใช้แล้วทั่วรัสเซีย ความว่า
"รัสเซียเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ PayInRussia บริการชำระเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ มอบวิธีที่ง่ายดายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการชำระเงินแบบไร้เงินสดทั่วประเทศรัสเซียโดยใช้รหัส QR (QR codes)
"บริการนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเดินทางที่ต้องการหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ยุ่งยากเพิ่มเติม เช่น การแลกเงินสดหรือการเดินทางไปธนาคาร หลังจากลงทะเบียนในแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วแล้ว ผู้ใช้สามารถเติมเงินเข้าบัญชีทางออนไลน์ และใช้ชำระค่าโรงแรม ร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว การจองออนไลน์ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย"
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจในการใช้งานระบบดังกล่าว สามารถทำผ่านขั้นตอนดังนี้คือ
1. ดาวน์โหลด PayInRussia และลงทะเบียนด้วยชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของคุณ
2. เติมเงิน เข้าบัญชีของคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณคุ้นเคย รวมถึงบัตรเครดิต/เดบิตระหว่างประเทศ และระบบการชำระเงินดิจิทัลยอดนิยมต่างๆ
3. สาม ชำระเงิน ผ่านรหัส QR ณ จุดบริการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรัสเซีย
สำนักงานความร่วมมือแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยระบุด้วยว่า บริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี ฟรีค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาบัญชี ฟรีค่าธรรมเนียมการยืนยันตัวตน และมาพร้อมกับแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมได้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเติมเงินได้สูงสุด 15,000 รูเบิล (RUB) โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน และสูงสุดถึง 600,000 รูเบิล (RUB) หลังจากผ่านการยืนยันตัวตนอย่างรวดเร็ว
"สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งนี้เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือในการชำระเงิน แต่เป็นสะพานเชื่อมที่ใช้งานได้จริงระหว่างความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต กับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในรัสเซีย ตั้งแต่ร้านอาหารและโรงแรม ไปจนถึงสถานที่ทางวัฒนธรรม ร้านค้าปลีก และการคมนาคมขนส่ง
"ในขณะที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในรัสเซียยังคงฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการเข้าถึงระบบการชำระเงินจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเดินทาง ซึ่ง PayInRussia มีเป้าหมายที่จะทำให้ประสบการณ์ดังกล่าวราบรื่นขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้มาเยือน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.payinrussia.com/" โพสต์ดังกล่าวระบุ