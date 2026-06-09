ลุ้นระทึก! ฮ.โจมตีอเมริกันอาปาเช่ตกใกล้ “ช่องแคบฮอร์มุซ” "ทรัมป์" ประกาศสุดเหลือเชื่อ 2 นักบินรอดตายเฉียดฉิว ส่วน “อนุทิน” ไหวตัวทันสั่งย้ายด่วน "สถานทูตไทยประจำอิหร่าน" ไป “ตุรกี” ชั่วคราว

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมายืนยันว่า นักบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีทหารอาปาเช่ตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซวันจันทร์(8 มิ.ย) แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 2 นักบินทหารอเมริกันรอดตายได้รับการช่วยจากกู้ภัยทันเวลา ขณะเดียวกันรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ที่เห็นสถานการณ์คับขันสั่งย้ายสถานทูตไทยประจำกรุงเตหะรานไปทำการที่ตุรกีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพลเมืองไทย
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(9 มิ.ย)ว่า หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานวันจันทร์(8) ว่า เฮลิคอปเตอร์โจมตีทหารอาปาเช่ของกองทัพสหรัฐฯตกลงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และ 2 นักบินคนขับได้รับการช่วยออกมาสำเร็จ
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับนักข่าวหลังคืนวันจันทร์(8)เข้าชมนัดรอบไฟนอลบาสเก็ตบอล NBA ที่เมืองนิวยอร์กระหว่างทีม New York Knics VS San Antonio Spurs ซึ่งเป็นแมตช์ที่โด่งดังไปทั่วสหรัฐฯ เขากล่าวว่า
“นักบินปลอดภัย ไม่มีใครบาดเจ็บ”
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไร โดยกล่าวเพียงว่า จะมีการออกรายงานวันพรุ่งนี้
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าว 2 คนที่เปิดเผยว่า นักบินฮ.อาปาเช่ของสหรัฐฯถูกช่วยมาได้สำเร็จทั้งสองคน แต่ทว่าไม่มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์เครื่องตกว่าเนื่องมาจากเครื่องยนต์ขัดข้องหรืออื่นๆที่อาจรวมไปถึง การโดนโจมตีจากอิหร่าน
CNN ของสหรัฐฯรายงานต่อว่า การสูญเสียฮ.โจมตีอาปาเช่ครั้งนี้หลังมีการยกระดับความเป็นอริต่อกันภายในภูมิภาคเมื่อสุดสัปดาห์ พร้อมด้วยอิหร่านและอิสราเอลต่างเผชิญหน้าโจมตีตรงเข้าหากันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์(7)
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยสั่งการให้ย้ายสถานทูตไทยประจำกรุงเตหะราน อิหร่าน ไปทำการที่ตุรกีแทนเพื่อความปลอดภัยของพลเมืองไทยเป็นหลักหลังสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านยืดเยื้อ อ้างอิงจากสื่อในประเทศรายงานล่าสุดว่า
สถานทูตไทย ณ กรุงเตหะราน อิหร่าน ออกประกาศการย้ายที่ทำการไปอยู่ตุรกี ชั่วคราว พร้อมเปิดศูนย์พักพิงให้คนไทยในอิหร่าน 7 มี.ค.นี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะรานออกประกาศ เรื่อง การย้ายที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และการเปิดศูนย์พักพิงสำหรับชาวไทยในอิหร่าน ที่เมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี โดยระบุตามที่สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นอย่างยิ่ง นั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ตั้งเลขที่ 5 Esteghlal Alley, Ibn Sina Street, Tehran เป็นการชั่วคราวและย้ายการปฏิบัติภารกิจไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ เมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 และเปิดศูนย์พักพิงสำหรับชาวไทยที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
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สำหรับที่ทำการชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯและศูนย์พักพิงสำหรับชาวไทยในอิหร่าน ที่เมืองวาน (Van) สาธารณรัฐตุรกี ตั้งอยู่ที่ โรงแรม Elite World Van ที่อยู่ Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ +90 533 641 5698 (หมายเลขโทรศัพท์/Whatsapp) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiembassy.thr@mfa.go.th
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความพร้อมในการติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางออกจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมทั้งที่ยังคงพำนักอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และจะติดตามประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและจะพิจารณากลับไปปฏิบัติภารกิจที่ ณ กรุงเตหะราน เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัย