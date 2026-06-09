เอวัง! "ฝรั่งเศส-เยอรมนี' ประกาศยุติโครงการร่วมพัฒนาเครื่องบินขับไล่ FCAS

ผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศสได้ตกลงที่จะยกเลิกโครงการสำคัญในการพัฒนาและสร้างเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันใหม่ โดยยอมพ่ายแพ้ต่อความขัดแย้งทางอุตสาหกรรมในโครงการป้องกันประเทศที่ทะเยอทะยานที่สุดของยุโรป
เจ้าหน้าที่เยอรมนีกล่าวว่า ฟรีดริช แมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และ เอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้หารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป-บอลข่านตะวันตกที่มอนเตเนโกรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และสรุปว่า ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนระหว่างบริษัทอาวุธที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้
ด้วยเหตุนี้ แมร์ซ จึงแนะนำ มาครง ไม่ให้ดำเนินการสร้างเครื่องบินรบร่วมกันต่อไป
สำนักงานของ มาครง กล่าวว่าทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างละเอียด และเสียใจที่พันธมิตรทางอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทการบินและอวกาศยุโรป แอร์บัส (Airbus) ซึ่งเป็นตัวแทนของเยอรมนีและสเปน และบริษัท ดัสโซลต์ เอวิเอชัน (Dassault Aviation) ของฝรั่งเศส ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
การตัดสินใจยุติโครงการสำคัญด้านการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ทหารตะวันตกเตือนถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซีย และสหรัฐฯ กำลังเพิ่มแรงกดดันให้ยุโรปเสริมสร้างกำลังทางทหารของตนเอง
มาครง ได้เปิดตัวโครงการนี้ร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนี อังเกลา แมร์เคิล ในปี 2017 และพยายามที่จะปกป้องโครงการนี้มาหลายเดือนแล้ว สำนักงานของเขากล่าวว่า ฝรั่งเศสพิจารณาว่าความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนียังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งสองประเทศ และพันธมิตรในยุโรป
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 100,000 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงสเปนด้วย เน้นย้ำถึงความยากลำบากที่ยุโรปเผชิญในการสร้างขีดความสามารถทางทหารขึ้นใหม่ หลังลงทุนต่ำกว่ามาตรฐานมานานหลายทศวรรษ
"มันแทบจะไม่ใช่การส่งสัญญาณที่ดีเลย ไม่ว่าจะต่อวอชิงตันหรือมอสโก" ดักลาส บาร์รี นักวิจัยอาวุโสด้านการบินและอวกาศทางทหารของสถาบันวิจัย IISS กล่าว
โครงการนี้ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เครื่องบินรบหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากโดรนและเชื่อมโยงกันด้วย "ระบบคลาวด์การรบ" ที่เป็นความลับ ตกอยู่ในความไม่แน่นอนมาหลายเดือนแล้ว เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้โต้เถียงกันเรื่องข้อกำหนดและระบบควบคุม
แหล่งข่าวจากยุโรปที่ได้รับทราบเรื่องนี้กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังมุ่งไปสู่ทางออกที่ช่วยรักษาหน้าตา โดยระบบต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือเครื่องบินรบหลัก เช่น "ระบบคลาวด์การรบ" ที่มีระบบเชื่อมโยงความปลอดภัยสูง จะยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปภายใต้ชื่อเดิม คือ ระบบอากาศยานรบแห่งอนาคต หรือ FCAS
การประนีประนอมนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น เนื่องจาก FCAS เป็นชื่อทั่วไปของระบบดังกล่าว ไม่ได้ใช้เฉพาะในแผนนี้ แต่เจ้าหน้าที่ต่างพยายามหาแนวทางที่จะช่วยให้ มาครง สามารถยกเลิกในส่วนของเครื่องบินรบหลักได้ โดยไม่ต้องประกาศว่าโครงการทั้งหมดล้มเหลว
ที่มา: รอยเตอร์