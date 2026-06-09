ยายใครมารับ! หญิงมะกันวัย 70 ขับรถ SUV ขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้า อ้างมาตาม GPS

หญิงชาวอเมริกันวัย 70 ปี ขับรถขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้ายกระดับตามคำแนะนำของระบบนำทาง GPS ส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
แม้ Google Maps จะเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตสำหรับผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก แต่การขับตามคำแนะนำของ GPS อย่างไม่ลืมหูลืมตาอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดได้
เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ขับขี่รายหนึ่งในนครซีแอตเติลของสหรัฐฯ ได้ขับรถหลงเข้าไปในรางรถไฟฟ้ารางเบาโดยไม่ตั้งใจ หลังจากทำตามคำแนะนำของ GPS หญิงคนดังกล่าวซึ่งขับรถ Mazda CX-5 ที่ติดป้ายทะเบียนยูทาห์เพียงลำพังสามารถขับไปได้ไกลประมาณ 1/4 ไมล์ ก่อนจะหยุดรถบนรางยกระดับที่สถานีเมาท์เบเกอร์ได้ในที่สุด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันอังคารที่ 2 มิ.ย. เวลาประมาณ 18:20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้ผู้โดยสารบนชานชาลาต่างงงงวย คลิปวิดีโอที่เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นรถ SUV คันดังกล่าวพยายามเคลื่อนตัวไปตามรางรถไฟ
เหตุการณ์นี้ยังทำให้หน่วยงานขนส่งสาธารณะในพื้นที่ต้องปิดให้บริการรถไฟฟ้ารางเบาสาย 1 ของเมืองเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อเคลื่อนย้ายรถของคุณป้าออกจากราง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ตัดกระแสไฟฟ้าไปยังรางรถไฟก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถคันก่อเหตุออกไป ขณะที่ Sound Transit (ST) ซึ่งเป็นหน่วยงานขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในเขตมหานครซีแอตเติลได้โพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายรถออกจากรางในที่สุด
“รถยนต์บนรางรถไฟยกระดับไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของเราพบเห็นทุกวัน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น การให้บริการรถไฟจึงต้องหยุดชั่วคราว เพื่อให้ทีมงานสามารถนำรถออกได้อย่างปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับการกลับมาให้บริการของรถไฟ” Sound Transit ระบุในคำบรรยายวิดีโอ
แม้เจ้าหน้าที่ยังคงกำลังหาคำตอบว่า หญิงคนดังกล่าวขับรถเข้าไปในรางรถไฟได้อย่างไร แต่รายงานใน Seattle Times ตั้งข้อสังเกตว่า เธอน่าจะขับรถเข้าไปในบริเวณที่รางรถไฟอยู่ระดับเดียวกับถนนที่ Martin Luther King Jr. Way และ Walden Street ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีไปทางใต้ประมาณครึ่งไมล์
แพทริค มิโชด์ จากสำนักงานตำรวจซีแอตเติล ระบุว่า คนขับเป็นหญิงอายุ 70 ปี ระหว่างการสอบสวน เธอไม่ได้แสดงอาการมึนเมา แต่ "ใช้เวลานานในการตอบคำถามและดูสับสนมาก" มิโชด์ ไม่ได้ยืนยันว่าเธอถูกจับกุมหรือถูกปรับเนื่องจากการกระทำดังกล่าวหรือไม่
ที่มา : NDTV