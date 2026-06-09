'สี จิ้นผิง-คิมจองอึน' เห็นพ้องขยายความร่วมมือจีน-เกาหลีเหนือ ไม่ชัดมีคุยประเด็น 'นิวเคลียร์' หรือไม่

สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันอังคาร (9) ว่า ผู้นำ คิม จองอึน และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้จัดการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมื่อวันจันทร์ (8) และบรรลุข้อตกลงที่จะขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
KCNA ระบุว่า ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่บทใหม่
คิม กล่าวกับ สี ว่า เขาจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อ "หลักการจีนเดียว" ซึ่งในมุมของปักกิ่งหมายความว่า ทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันคือดินแดนจีน ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
สี ซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีกล่าวกับคิมว่า เขาจะใช้การเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคี
สำนักข่าว KCNA รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้นำทั้งสองยังตกลงที่จะกระชับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
สี และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เผิง ลี่หยวน ยังไปชมการแสดงศิลปะร่วมกับ คิม และภรรยาของเขา รี ซอลจู ที่สนามกีฬาในร่มในกรุงเปียงยาง
KCNA รายงานว่า การแสดงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือและประชาชนชาวเปียงยางเข้าร่วมชมด้วยนั้น ประกอบไปด้วยเพลงจีนและเกาหลีเหนือที่เน้นย้ำถึง "คุณค่าและความใกล้ชิดของมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและจีน"
รายงานยังระบุว่า การขับร้องเพลงเหล่านั้น "เต็มไปด้วยความรักชาติ จิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ และความรู้สึกชาตินิยม"
ผู้นำ คิม ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับ สี จิ้นผิงและคณะผู้แทนในเย็นวันจันทร์ (8) โดย สี จิ้นผิง กล่าวในสุนทรพจน์ว่า เขายินดีที่ได้ "แบ่งปันมิตรภาพ" กับคิม และแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือสำหรับ "การต้อนรับอย่างอบอุ่น"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของสนธิสัญญาความร่วมมือ มิตรภาพ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ สี จิ้นผิง กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือได้มาถึง "จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ใหม่" แล้ว ตามรายงานของ KCNA
ด้านสำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานการเยือนของ สี จิ้นผิง เมื่อวันจันทร์ (8) โดยระบุว่าผู้นำจีนให้คำมั่นว่าปักกิ่งจะไม่เบี่ยงเบนจากพันธสัญญาในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน
สื่อเกาหลีเหนือไม่ได้ระบุว่าผู้นำทั้งสองมีการหารือเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยาง หรือความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เคยพบกับ คิม จองอึน ถึง 3 ครั้งในช่วงวาระแรกของเขา ก่อนที่ความพยายามทางการทูตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะล้มเหลว เนื่องจากสหรัฐฯ เรียกร้องให้เกาหลีเหนือละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์
ทรัมป์ กล่าวว่าเขาเต็มใจที่จะเริ่มต้นการเจรจาอีกครั้ง
“ในขณะที่มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำของจีนและเกาหลีเหนือจะหารือกันก่อนที่ คิม จะพบกับ ทรัมป์ อีกครั้ง แต่เป็นที่น่าสงสัยว่า สี จิ้นผิง จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ” ลีฟ-เอริค อีสลีย์ ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาในกรุงโซล กล่าว
จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือ และนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเดินทางของ สี จิ้นผิง น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าและการท่องเที่ยว
ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้นำทั้งสองจะหารือกันเพิ่มเติมในวันอังคาร (9) หรือไม่ แต่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า คาดว่า สี จิ้นผิง น่าจะเดินทางไปเยือนหอแห่งมิตรภาพจีน-เกาหลีในกรุงเปียงยาง เพื่อรำลึกถึงทหารจีนที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี
สำนักข่าว Yonhap รายงานว่า คาดว่า สี จิ้นผิง จะเดินทางกลับจีนในบ่ายวันอังคาร (9) โดยน่าจะมีพิธีอำลาและกองเกียรติยศขนาดใหญ่ที่สนามบิน
ที่มา: รอยเตอร์