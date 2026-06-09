ดูท่าจะไม่กล้า!ทรัมป์ขู่ปล่อยอิสราเอลซัดกับอิหร่านตัวต่อตัว ทำ'เนทันยาฮู'ถอยกรูดลดระดับโจมตี

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(8มิ.ย.) เปิดเผยว่าเขาได้เอ่ยปากเตือนนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ว่าอิสราเอลอาจพบตนเองต้องสู้รบกับอิหร่านเพียงลำพัง ถ้าความขัดแย้งลุกลามขึ้นมาอีก พร้อมอ้างว่าวอชิงตันได้รับแจ้งเพียงในนาทีสุดท้าย เกี่ยวกับการโจมตีเล่นงานอิหร่านรอบล่าสุดของรัฐยิว แต่เขาก็ประสบความสำเร็จในการจำกัดขอบเขตของปฏิบัติการดังกล่าว
ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าว Channel 12 ของอิสราเอล ประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าเขาได้ร้องขอ เนทันยาฮู ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อคืนวันอาทิตย์(7มิ.ย.) ว่าอย่าได้ตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยอิหร่าน "ผมบอกไปว่า บีบี คุณควรระวังไว้ดีกว่า ไม่อย่างนั้น อีกไม่นานคุณจะเหลือตัวคนเดียว" ทรัมป์กล่าว
ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ Channel 12 ระบุ แม้การสนทนาจบลงโดยปราศจากข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ผู้ช่วยของทรัมป์หลายคนที่อยู่ในสายสนทนาด้วย เปิดเผยว่าพวกเขารู้สึกได้ว่า ทรัมป์ ประสบความสำเร็จในการซื้อเวลาเพิ่มอีกหลายวัน โดยปราศจากการโจมตีตอบโต้จากอิสราเอล เพื่อสนับสนุนการเจรจาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
อย่างไรก็ตามตามหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์ดังกล่าว เนทันยาฮูได้เรียกประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูง ซึ่งหลังจากนั้น เขาได้แจ้งกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่าน
อ้างถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเบื้องต้นของอิสราเอล ที่เล่นงานอิหร่านเมื่อคืนวันอาทิตย์(7มิ.ย.) ทรัมป์ เผยกับสถานีโทรทัศน์ Channel 12 ว่าอิสราเอลให้ข้อมูลอัปเดทล่าช้ามากๆกับวอชิงตัน เกี่ยวกับการโจมตี และแจ้งเข้ามาระหว่างที่ขีปนาวุธได้มุ่งหน้าสู่อิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเขาสามารถจัดการให้ลดขอบเขตของการโจมตีลงได้
ทรัมป์ เผยด้วยว่ามี 5 ประเทศในภูมิภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามเป็นคนกลางระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ได้ขอให้เขากดดัน เนทันยาฮู ให้ระงับการโจมตีและเดินหน้าด้วยข้อตกลงหนึ่งๆ "ประเทศเหล่านี้มีความกังวลมากๆ พวกเขารักข้อตกลงที่เรากำลังเจรจาอยู่" ประธานาธิบดีอเมริกาเปิดเผยกับ Axios
เขาอ้างว่าในตอนเช้าวันจันทร์(8มิ.ย.) เจ้าหน้าที่อิหร่านติดต่อมายังวอชิงตัน และบอกว่าจะไม่ดำเนินการโจมตีใส่อิสราเอลอีก และร้องขอให้อิสราเอลหยุดโจมตีเช่นกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้น ทรัมป์ ได้โทรหา เนทันยาฮู อีกครั้งและโน้มน้าวให้เขายินยอมยุติการโจมตีเพิ่มเติม
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Channel 12 ทาง ทรัมป์ เน้นย้ำว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงกับอิหร่านยังคงไม่ไกลเกินเอื้อม เตหะรานต้องการเซ็นข้อตกลงและข้อตกลงหนึ่งๆดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์แบบเดียวกัน เมื่อวันอังคารที่แล้ว เชื่อว่าคงใช้เวลาอีกไม่กี่วันในการปิดข้อตกลงขั้นกับอิหร่าน ทว่าสุดท้ายแล้วการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกลับปะทุขึ้นอีกรอบ
(ที่มา:Axios/ไทม์สออฟอิสราเอล)