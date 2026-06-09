งามไส้!สหรัฐฯใช้ขีปนาวุธ16ล้านสอยบอลลูนลูกเสือ เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยานสอดแนมของศัตรู

รัฐบาลสหรัฐฯในสมัยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ออกคำสั่งให้สอยบอลลูกลูกเสือลำหนึ่งเหนือแผ่นดินอเมริกา ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2023 โดยใช้ขีปนาวุธลูกหนึ่งมูลค่าราวๆ 500,000 ดอลลาร์(ประมาณ 16 ล้านบาท) ในปฏิบัติการตอบสนองด้วยความตื่นตระหนก ต่อข้อสงสัยที่ว่ามันอาจเป็น "บอลลูนสอดแนมของจีน" ตามรายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์ในวันเสาร์(6มิ.ย.) อ้างอิงอดีตเจ้าหน้าที่เพนตากอน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ปี 2023 กองทัพอากาศสหรัฐฯต้องรุดส่งเครื่องบินเอฟ-16 ลำหนึ่งขึ้นบินเหนือทะเลสาบฮูรอน ใกล้ชายแดนสหรัฐฯ-แคนาดา เพื่อสกัดในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าอาจเป็นภัยคุกคามทางอากาศที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ ก่อนทำลายมันด้วยขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder
ฉากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันผ่านภาพวิดีโอในห้องนักบินที่ไม่ถูกจัดเป็นความลับแล้ว และได้รับการเผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเมื่อเดือนก่อน ส่วนหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้องกับยูเอฟโอ ที่เผยแพร่ออกมาเป็นชุดที่ 2
ทิม ฟิลลิปส์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานแก้ปัญหาสถานการณ์ผิดปกติทุกขอบเขต(AARO) เปิดเผยกับนิวยอร์กโพสต์ว่า "เครื่องบินเอฟ-16 ยิงใส่บอลลูนเหนือทะเลสาบฮารอน หลังจากเหตุการณ์บอลลูนสอดแนม(ของจีน) ที่สร้างความอับอายขายหน้า ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯยิงทุกอย่าง(ปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุอัตลักษณ์ไม่ได้) ที่พวกเขาตรวจพบ"
ฌอน เคิร์คแพทริค อดีตหัวหน้าของ AARO อ้างว่าบอลลูนดังกล่าวเป็นของลูกเสือกลุ่มหนึ่ง และถูกปล่อยขึ้นท้องฟ้าในโครงการวิจัยหนึ่ง "บอลลูนลูกนั้นโคจรรอบโลกมาแล้วแปดครั้ง ก่อนที่เราจะยิงมันตกด้วยขีปนาวุธราคาครึ่งล้านดอลลาร์" ตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์
เรื่องราวบ้าบอเกี่ยวกับบอลลูนเริ่้มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ครั้งที่บอลลูนพิสัยการบินสูงของจีนลำหนึ่ง ถูกยิงตกโดยเครื่องบิน F-22 Raptor นอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ปักกิ่งยืนยันว่ามันเป็นอากาศยานพลเรือน ในขณะที่ หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของปักกิ่ง เรียกการสอยร่วงดังกล่าวว่าไร้เหตุผลและละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
รายงานของสื่อมวลชนบางชี้ว่ายังมีอีกหลายกรณีที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทำการกวาดล้างอากาศยานพลเรือนที่ต้นทางในอเมริกาเอง โดยทาง เคิร์คแพทริค เล่าต่อว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เครื่องบินขับไล่ของอเมริกาลำหนึ่งแจ้งเกี่ยวกับวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ ที่ดูเหมือนมีศักยภาพล่องหน และได้ทำการเปิดฉากยิงเข้าใส่ แต่พอมันร่วงจากท้องฟ้า พบว่าสิ่งที่นักบินทำลายไปนั้น เป็นแค่บอลลูนของวอลมาร์ท ที่เขียนข้อความว่า "แฮปปี เบิร์ธเดย์"
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 กลุ่มงานอดิเรกหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade แจ้งข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียบอลลูนลูกหนึ่งมูลค่า 12 ดอลลาร์ ในวันเดียวกับที่เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของสหรัฐฯ สอยร่วงวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ ด้วยขีปนาวุธมูลค่ากว่า 400,000 ดอลลาร์(ราว 13 ล้านบาท)
ตามหลังเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีน ทางกองทัพสหรัฐฯเปิดเผยว่าพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ตรวจจับของเรดาร์ ให้ตรวจจับเพื่อตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ช้าที่เคยคัดกรองไปก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงอันนำมาสู่เหตุการณ์สอยร่วงบอลลูนพลเรือนโดยไม่ตั้งใจ
ซีเอ็นเอ็นรายงานในเดือนกันยายน 2023 อ้างการประเมินของหน่วยข่าวกรอง ระบุว่าจีนได้ลดขนาดโครงการลาดตระเวนด้วยบอลลูนลง หลังจากเกิดความขัดแย้งกับสหรัฐฯ ในประเด็นดังกล่าว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)