พักยก!อิหร่าน-อิสราเอลยุติโจมตีอีกฝ่ายหลังทรัมป์ร้องขอ แต่ยังฮึ่มพร้อมเปิดศึกกันอีกรอบ

อิหร่านและอิสราเอลในวันจันทร์(8มิ.ย.) ระงับการโจมตีอีกฝ่าย หลังมีเสียงร้องขอมาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สหรัฐฯ ให้พวกเขาหยุดยิงในทันที แต่เตหะรานเตือนว่าจะกลับมาเปิดฉากอีก หากว่าอิสราเอลยังคงเล่นงานพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
การโจมตีตอบโต้กันไปมาระลอกแล้วระลอกเล่าตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นเหตุเผชิญหน้าโดยตรงที่สุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายน เสี่ยงก่อความเสียหายต่อความพยายามของวอชิงตัน ที่หวังบรรลุข้อตกลงกับเตหะราน ในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 เดือน
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมัน ซึ่งช่วงหนึ่งพุ่งขึ้นไปถึง 5% หลังจาก 2 ฝ่ายโจมตีกันไปมา ได้แกว่งตัวลงมาปิดบวกในกรอบแคบๆ เมื่อกองทัพอิหร่านแถลงว่าการโจมตีระลอกแรกที่เล่นงานอิสราเอลสิ้นสุดลงแล้ว ขณะะที่รอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ได้รับฟังรายงานสรุปในประเด็นนี้ เผยว่าอิสราเอลก็ตัดสินใจระงับการโจมตีใส่อิหร่านเช่นกัน
เตหะรานยิงขีปนาวุธเข้าใส่ดินแดนอิสราเอลในช่วงค่ำวันอาทิตย์(7มิ.ย.) เรียกมันว่าเป็นการแก้แค้นอิสราเอล ที่โจมตีป้อมปราการต่างๆของพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ในย่านชานกรุงเบรุต
จากนั้น อิสราเอล โจมตีใส่โรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน ที่พวกเขาอ้างว่าถูกใช้สำหรับผลิตขีปนาวุธ ในขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เผยว่าได้แก้แค้นด้วยการโจมตีเล็งเป้าเล่นงานโรงงานปิโตรเคมีของอิสราเอล ในเมืองไฮฟา
กองทัพอิหร่านแถลงว่าพวกเขาได้ทำการตอบโต้อย่างเจ็บปวดใส่อิสราเอล สำหรับการโจมตีเล่นงานเลบานอน และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิหร่านเผยแพร่คำแถลง ได้ยินเสียงไซเรนดังระงมทั่วพื้นที่ซาร์อิต ทางเหนือของอิสราเอล หลังตรวจพบจรวดลูกหนึ่งกำลังร่วงหล่นใส่พื้นที่หนึ่งทางใต้ของเลบานอน บริเวณที่มีกองกำลังอิสราเอลปฏิบัติการอยู่ อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความสูญเสียใดๆ
อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอล บอกว่าอิสราเอลจะโจมตีเขตดาฮิเยห์ ป้อมปราการของฮิซบอลเลาะห์ ทางใต้ของกรุงเบรุตอีก หากว่ามีการโจมตีใส่ทางเหนือของอิสราเอล
การยิงตอบโต้กันไปมา ก่อความยุ่งยากซับซ้อนแก่ ทรัมป์ ที่พยายามผลักดันยุติสงครามที่เปิดฉากโดยสหรัฐฯและอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีการแถลงข้อตกลงหยุดยิงหนึ่งในวันที่ 8 เมษายน สำหรับระงับสงครามเต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีเหตุปะทะกันประปรายในอ่าวเปอร์เซีย
หนึ่งในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ทรัมป์บอกว่าอิสราเอลกับอิหร่านต่างต้องการหยุดยิงในทันที "การเจรจาขั้นสุดท้ายในเรื่องสันติกำลังเดินหน้า ขึ้นอยู่กับว่าจะมีความไม่รู้หรือความโง่เขลาที่เข้ามาขวางทางหรือไม่"
เจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งเผยว่า ทรัมป์ ได้พูดคุยกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลในวันจันทร์(8มิ.ย.) หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลเผยว่าพวกเขาเตรียมการสำหรับเดินหน้าปฏิบัติการ "ตราบใดที่มีความจำเป็น" และยืนยันว่าได้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เพิ่งสร้างใหม่ของอิหร่าน นอกเหนือจากเป้าหมายปิโตรเคมี
อิหร่านใช้สุ้มเสียงแบบเดียวกัน โดยแหล่งข่าวทางทหารให้สัมภาษณ์กับทาสนิม สื่อมวลชนกึ่งรัฐ ระบุว่าเตหะรานพร้อมสำหรับความขัดแย้งยืดเยื้อ และอาจโจมตีรอบใหม่เล่นงานผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาค
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เผยว่าเตหะรานส่งข้อความแลกเปลี่ยนกับวอชิงตัน ในบรรยากาศที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างมาก ในขณะที่พฤติกรรมของอิสราเอลในเลบานอน ไม่ว่าจะดำเนินการโดยมีสหรัฐฯรู้เห็นและให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม มีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายการเจรจาทางการทูต
พวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ประกาศในถ้อยแถลงว่า จะหยุดอิสราเอลจากการล่องเรือในทะเลแดง และเผยว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่อิสราเอลเช่นกัน
จนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกฮูตียังคงเว้นระยะห่างจากสงครามระดับภูมิภาค พวกเขาควบคุมดินแดนปากทางเข้าทะเลแดง ซึ่้งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะเส้นทางขนส่งทางเลือก สำหรับน้ำมันหลายล้านบาร์เรลต่อวัน ที่ส่งออกจากตะวันออกกลาง หลังอีกเส้นทางที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ แทบถูกปิดตายโดยอิหร่าน
อิสราเอลเผยว่าพวกเขาได้โจมตีใส่เป้าหมาย ณ โรงงานปิโตรเคมีมาห์ชาห์ร ที่ใช้สำหรับผลิตและส่งออกวัตถุดิบในโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอิหร่านว่า บางส่วนของโรงงานได้รับความเสียหาย
องค์กรสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติอิหร่าน แถลงว่าในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 คนทั่วประเทศ ในเหตุโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอล มีอยู่ 14 คน ที่ได้รับบาดเจ็บในเมืองมาห์ชาห์ร อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ขณะที่หน่วยฉุกเฉินของอิสราเอล ระบุว่าไม่มีรายงานความสูญเสียเช่นกัน จากขีปนาวุธทั้งหลายที่ยิงเข้าใส่อิสราเอล
อิสราเอลไม่เคยระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน ซึ่งเข่นฆ่าผู้คนไปแล้วหลายพันราย อ้างว่ามันควรถูกปฏิบัติแยกกันจากข้อตกลงหยุดยิงใดๆระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในขณะที่พวกฮิซบอลเลาะห์ก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเช่นกัน
เตหะรานยืนกรานมาช้านานว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆกับสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการยุติเหตุสู้รบในเลบานอน ซึ่งอิสราเอลเปิดฉากรุกรานในเดือนมีนาคม เพื่อไล่ล่าพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ ที่ยิงข้ามชายแดนเข้าใส่พวกเขา ในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับอิหร่าน
อิหร่านยังคงปิดกั้นการขนส่งแทบทั้งหมดที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก ในขณะเดียวกันวอชิงตันได้กำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรือของเตหะราน
ทรัมป์ บอกว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆต้องรับประกันว่า อิหร่าน จะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ส่วนข้อเรียกร้องของเตหะรานรวมไปถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติ ปลดอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และรับรองสิทธิของพวกเขาในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)