น้ำมันขึ้นน้อย-ทองคงที่และหุ้นสหรัฐฯบวก หลังอิหร่านกับอิสราเอลแถลงยุติโจมตีใส่กัน

ราคาน้ำมันแกว่งตัวลงมาปิดบวกเพียง 1 ดอลลาร์ในวันจันทร์(8มิ.ย.) จากช่วงหนึ่งพุ่งขึ้นกว่า 5% หลังอิหร่านและอิสราเอลระงับการโจมตีใส่กัน ตามหลังมีคำร้องขอมาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปัจจัยนี้พยุงให้ราคาทองคำทรงตัว ขณะที่วอลล์สตรีทดีดตัวขึ้น ได้แรงหนุนจากกลุ่มผู้ผลิตชิป
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้น 76 เซนต์ ปิดที่ 91.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 5% ในช่วงต้นของการซื้อขายวันจันทร์(8มิ.ย.) หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่านและเลบานอนรอบใหม่ ลดความหวังยุติสงครามในวงกว้างในทันที
อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันแกว่งตัวลงมาปิดบวกเล็กน้อย หลังอิหร่านและอิสราเอล ต่างแถลงยุติการโจมตีใส่อีกฝ่าย ตามหลังมีเสียงร้องขอจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเตหะรานเตือนว่าจะกลับมาเปิดปฏิบัติการอีกรอบ ถ้าอิสราเอลยังคงเล่นงานฮิซบอลเลาะห์ พันธมิตรของพวกเขาในเลบานอน
แนวโน้มความเป็นไปได้ของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านดังกล่าว ช่วยพยุงราคาทองคำปิดทรงตัวในวันจันทร์(8มิ.ย.) แม้ขณะเดียวกันข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความหวังว่าธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม คงที่ ปิดที่ 4,363.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(8มิ.ย.) ได้แรงหนุนจากกลุ่มผู้ผลิตชิป ในขณะที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเพื่อเก็งกำไร หลังจากมีแรงเทขายอย่างหนักเมื่อวันศุกร์(5มิ.ย.)
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 80.77 จุด (0.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,786.01 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 21.99 จุด (0.30 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,405.73 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 220.23 จุด (0.86 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,929.66 จุด
นอกจากแรงหนุนของกลุ่มผู้ผลิตชิปแล้ว นักลงทุนยังโล่งใจจากสัญญาณความตึงเครียดที่ซาลงในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านและอิสราเอลต่างระงับโจมตีอีกฝ่าย ตามหลังมีคำร้องขอมาจากผู้นำสหรัฐฯ
การโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ถือเป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงที่สุดระหว่างอิหร่านและอิสราเอล นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงในสงคราม มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน
(ที่มา:รอยเตอร์ส)