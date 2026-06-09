อังกฤษ-เยอรมัน-ฝรั่งเศส ประชุมหารือเครียดเล็งระดมผลิตอาวุธต้าน “ไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิก” ของปูติน หลังวันรำลึกครบรอบ 82 ปีวัน D-Day ยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดี WW2

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ และผู้นำจากฝรั่งเศสและเยอรมันร่วมกับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประชุมซัมมิตคืนวันอาทิตย์(7 มิ.ย)ร่วมหารือระดมผลิตอาวุธต้านมิสไซล์เหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกรัสเซีย “โอเรชนิก” ที่ถนนดาวนิง อังกฤษ หลังวัน D-Day รำลึกครบรอบ 82 ปีวันยกพลขึ้นบกหาดนอร์มังดีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันเสาร์(6 มิ.ย)
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(8 มิ.ย)ว่า แถลงการณ์ที่อ่านหลังการประชุมซัมมิตระหว่างนายกรัฐมนตรี เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดิช แมร์ซ และผู้นำยูเครน ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี
เนื้อหาประณามการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยมิสไซล์และโดรนของรัสเซียรวมการใช้มิสไซล์เหนือเสียง “ไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิก” ทั่วยูเครนส่งผลร้ายต่อพลเรือนยูเครน และการรุกล้ำดินแดนนาโตด้วยโดรนรัสเซีย
ในแถลงการณ์ยังย้ำถึงความจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตอาวุธระบบสกัดและการผลิตร่วมมิสไซล์ต่อต้านและความสามารถการโจมตีไกล และการสนับสนุนต่ออนาคตที่ยั่งยืนกองทัพยูเครน
และผู้นำชาติมหาอำนาจยุโรป 3 คนในวันอาทิตย์(6)ยังตั้งเงื่อนไขสำหรับรัสเซียสำหรับข้อตกลงสันติภาพยูเครน รวมรัสเซียต้องยอมตกลงต่อการหยุดยิงโดยทันทีอย่างสมบูรณ์ที่จะเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการเจรจาและหลักประกันต่อความปลอดภัยของยูเครน
ทรัพย์สินรัสเซียจะยังคงถูกแช่แข็งไปจนกว่ามอสโกจะจ่ายค่าชดเชยต่อยูเครนสำหรับสงครามและยุโรปสมควรที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นในข้อตกลงใดๆ สตาร์เมอร์ มาครง และ แมร์ซ กล่าว
โดรนรัสเซียโจมตียูเครนวันอาทิตย์(7) สร้างความเสียหายให้กับไซโลเก็บพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วห่างจากโรงงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลไปราว 9 ไมล์
การโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นแต่สามารถดับได้ภายใน 1 ชั่วโมงและระดับค่าสารกัมมันตภาพรังสียังคงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยในแถลงการณ์ที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียวันอาทิตย์(7)ระบุว่า เป้าหมายการประชุมนี้เพื่อการป้องกันของยูเครนในสงคราม เพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงจากยุโรปทั้งหมดด้านการป้องกันภัยทางอากาศ และหารือด้านการทูต
ผู้นำยูเครนย้ำว่า “ยุโรปต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาและต้องแข็งแกร่ง”
ขณะที่วันเสาร์(6)ซึ่งบังเอิญตรงกับวันรำลึกครบรอบ 82 ปีการยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดี ฝรั่งเศสสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่า เคียฟเปิดฉากการโจมตีด้วยโดรนกว่า 140 ตัวครั้งใหญ่เป้าหมายวันสุดท้ายของการประชุมดาวอสรัสเซียที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของยูเครนที่เพิ่มขึ้นในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียและเป็นการฉีกหน้าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน สำหรับงานการประชุมอิโคโนมิกฟอรัมดาวอสรัสเซียที่มีกว่า 130 ชาติเข้าร่วมที่ในปีนี้มีพรรคฝ่ายค้านเยอรมัน AfD และคณะัผู้แทนด้านวัฒนธรรมจากสหรัฐฯเข้าร่วม