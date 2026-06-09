แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์แรง 7.8 ยอดดับพุ่ง 32 บาดเจ็บกว่าร้อย ตึกเรียนถล่มต่อหน้าต่อตาเด็กนักเรียน เตือนภัยสึนามินาน 6 ช.มก่อนยกเลิก

เอเจนซีส์ – ตัวเลขเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ล่าสุดมีไม่ต่ำกว่า 32 คนและมีผู้บาดเจ็บ 134 คนทั่วมินดาเนา(Mindanao) เกาะสุลาเวสีหลังแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูดเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้(8 มิ.ย) การเตือนภัยสุนามินาน 6 ชั่วโมงก่อนสั่งยกเลิก สภาพเสียหายหนัก บางส่วนของอาคารโรงเรียนไฮสกูลในดาเวาเดลซูร์ถล่มระหว่างเด็กรอเข้าชั้นเรียน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(8 มิ.ย)ว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวความแรง 7.8 แมกนิจูดอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนายพลซานโตส(General Santos) เกิดในระดับความลึก 6.2 ไมล์ อ้างอิงรายงานเบื้องต้นจากสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Institute of Volcanology and Seismology)
แผ่นดินไหวเกิดเมื่อเวลา 07.37 น.ตามเวลาท้องถิ่น
แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ที่เกิดเช้าอย่างนี้อย่างไรก็ตามสถาบันสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ USGS เปิดเผยว่าความแรงของแผ่นดินไหวอยู่ที่ 7.8 แมกนิจูดและความลึก 34 ไมล์
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นห่างจากชายฝั่งของจ.ซารังกานี (Sarangani) โดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งมินดาเนาและห่างจากเมืองมินดาเนาบนเกาะสุลาเวสีไป 420 ก.ม
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายงานเบื้องตนของตัวเลขผู้เสียชีวิต 32 คนและบาดเจ็บ 134 คนทั่วเมืองมินดาเนา ส่วนใหญ่มาจากซากปรักหักพังที่ตกลงมาและดินถล่ม อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนฟิลิปปินส์
ที่จ.ดาเวาเดลซูร์ (Davao del Sur) อาคารเรียนบางส่วนของโรงเรียนไฮสกูลเกิดถล่มลงมาระหว่างเด็กนักเรียนกำลังรวมตัวอยู่ด้านนอกก่อนเด็กจะแยกย้ายเข้าชั้นเรียน รายงานจากลิปที่เผยแพร่โดยสถานีวิทยุบอมโบ รัดโย( Bombo Radyo)
ภาพจากร้านสะดวกซื้อในเมืองนายพลซานโตสแสดงให้เห็นว่าทางเข้าของร้านถูกทำลายพร้อมด้วยกระจกที่แตกกระจัดกระจาและม้านั่งที่พลิกคว่ำทั่วท้องถนนด้านนอก
คลิปที่ได้รับการยืนยันจากเดอะการ์เดียนยังแสดงให้เห็นว่าชั้น 2 ของร้านฟาสต์ฟู๊ดชื่อดังของฟิลิปปินส์ Jollibee เกิดถล่มลงมาพร้อมผนังคอนกรีตด้านนอกของอาคารทางพานิชย์หลุดออกมาในเมืองนายพลซานโตสที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว
ภาพที่ปรากฎพบว่าชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดใหญ่จากอาคารตกลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่เบื้องล่าง มีรถราเสียหายมากมายที่เมืองดาเวา
ทั้งนี้การประกาศเตือนภัยสึนามิถูกยกเลิกหลังประกาศเตือนนาน 6 ชั่วโมงที่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ทางภาคเหนืออินโดนีเซีย และที่รัฐซาบาห์และรัฐบอเนียวของมาเลเซีย ประชาชนในพื้นที่ถูกสั่งให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วน