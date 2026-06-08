ฟิลิปปินส์เจอแผ่นดินไหวแรง 7.8 ดับอย่างต่ำ 19 เจ็บระนาวกว่า 200

เอพี – แผ่นดินไหวขนาด 7.8 เขย่าพื้นที่ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ (8 มิ.ย.) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 คน และบาดเจ็บกว่า 200 คน รวมทั้งยังทำให้เกิดสึนามิสูง 1 เมตรในบริเวณชายฝั่งใกล้เคียง
ตึก 2-3 แห่งในเมืองเจเนอรัลซานโตสถล่มลงมา ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังสามารถต้านทานความเสียหายจากแผ่นดินไหวได้ และมีรายงานหมู่บ้านชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่งได้รับความเสียหายจากสึนามิ นอกจากนี้ยังพบคลื่นสูงไม่ถึง 1 เมตรในอินโดนีเซีย ปาเลา และทางใต้ของญี่ปุ่น
เทเรซิโต บาโคลโคล ผู้อำนวยการสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และเตือนประชาชนให้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะกลับไปยังอาคารบ้านเรือนที่เสียหายที่อาจถล่มลงมาจากอาฟเตอร์ช็อก
ร็อด โซสเมนา ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนในเจเนอรัลซานโตส เล่าว่า อยู่ๆ รถกระบะที่ขับมาก็กระตุกซึ่งตอนแรกเขาคิดว่ายางแบน และเสริมว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7.37 น. รุนแรงมากและคนต่างวิ่งออกจากบ้านมาอยู่บนถนน
แผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปินส์ในปีนี้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นอกชายฝั่งมินดาเนา ซึ่งเป็นเกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่มากที่สุดอันดับ 2 ของแดนตากาล็อก จากการเปิดเผยของบาโคลโคล แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ความลึก 33 กม. ห่างจากเมืองมาอาซิมในจังหวัดซารังกานีทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 32 กม.
ขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของอเมริการะบุว่า ความลึกของแผ่นดินไหวครั้งแรกอยู่ที่ 55 กม. และเกิดอาฟเตอร์ช็อกที่มีความแรงถึง 6.5 ด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประกาศให้ยกเลิกการเรียนการสอน และสั่งหน่วยงานรับมือภัยพิบัติลงพื้นที่ประสบภัยทันที และให้สัญญาว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งมินดาเนา
ขณะเดียวกัน ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศหลังเกิดแผ่นดินไหว 5 ชั่วโมงว่า ภัยคุกคามจากสึนามิสิ้นสุดลงแล้วเป็นส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า กระท่อมไม้ 6 หลังที่ปลูกอยู่บนเสาในทะเลในหมู่บ้านชายฝั่งจังหวัดซัมบวงกาเดลซูร์ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่น
จูนี คาสติโญ โฆษกสำนักงานป้องกันภัยพลเรือน แถลงว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 คน ส่วนใหญ่อยู่ในอาคารที่ถล่มลงมาหรือพื้นที่ที่ดินถล่มในเมืองเจเนอรัลซานโตส ซารังกานี เซาธ์โกตาบาโต ดาเวาตะวันออก และเกาะบาลุต และประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังแถลงว่า มีผู้สูญหายอย่างน้อย 12 คนในเจเนอรัลซานโตส
เอ็ดนาร์ ดายังฮิรัง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนในภูมิภาคใกล้เคียงทางด้านใต้ เผยว่า นักเรียนกว่า 100 คนที่กำลังร่วมเคารพธงชาติในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีรอยฟกช้ำและบางคนเป็นลมเนื่องจากตกใจขณะเกิดแผ่นดินไหว
ขณะเดียวกัน มีการตรวจพบคลื่นสูง 1 เมตรที่จังหวัดสุลต่านกุดารัตและซารังกานี และพบคลื่นสูง 1.4 เมตรครั้งหนึ่งที่เมืองคิอัมบาในจังหวัดซารังกานี
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังรับรู้ได้ถึงรัฐซาบาห์บนเกาะบอร์เนียวของมาเลเซีย และเกิดคลื่นสูง 83 ซม.ที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซีย, 30 ซม.ที่ปาเลา และ 20 ซมที่เกาะชิชิจิมะและเมืองคูชิโมโตะของญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงเผชิญภัยพิบัติมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ เนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนไฟแปซิฟิก หรือแนวรอยเลื่อนทางธรณีวิทยารอบมหาสมุทร ประเทศหมู่เกาะแห่งนี้ยังเผชิญพายุไต้ฝุ่นและพายุเขตร้อนปีละประมาณ 20 ลูก