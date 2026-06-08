เนทันยาฮูไม่ฟังคำทัดทานของทรัมป์ อิสราเอล-อิหร่านโจมตีตอบโต้ดุเดือด

เอเอฟพี – ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางถูกทดสอบอีกครั้ง ขณะที่ความหวังที่สงครามในตะวันออกกลางใกล้ยุติดับวูบอีกรอบ หลังอิสราเอล-อิหร่านสาดขีปนาวุธตอบโต้กันเมื่อวันจันทร์ (8 มิ.ย.) โดยไม่ฟังการทัดทานของทรัมป์
ในการตอบโต้ระลอกล่าสุด อิสราเอลโจมตีนิคมปิโตรเคมีในเมืองมาชาห์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน หลังถูกเตหะรานล้างแค้นสำหรับการที่กองทัพยิวโจมตีทางอากาศต่อชานเมืองด้านใต้ของเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน นอกจากนั้น อิสราเอลยังถูกกลุ่มกบฎฮูตีในเยเมนที่เป็นพันธมิตรกับเตหะรานโจมตีด้วยขีปนาวุธ อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รายงานว่า มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในเยรูซาเลมของอิสราเอลและเมืองรามัลเลาะห์ในเขตเวสต์แบงก์เผยว่า ได้ยินเสียงระเบิดหลายชุด ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้สกัดขีปนาวุธชุดใหม่ที่อิหร่านระดมยิงเข้าไป
ทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แถลงว่า โจมตีฐานทัพอากาศเนวาทิมและเทลนอฟของอิสราเอล เพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีสถานีเรดาร์ใน 3 พื้นที่ของอิหร่าน
เอสมาเอล บาเกรี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน กล่าวหาว่า อิสราเอลไม่มีทางเปิดปฏิบัติการนี้โดยไม่ได้รับการร่วมมือหรือการอนุญาตจากวอชิงตันก่อน พร้อมเตือนว่า เหตุการณ์นี้อาจกระทบต่อการเจรจาสันติภาพ อย่างไรก็ดี เขาสำทับว่า การหารือทางการทูตยังคงดำเนินไปตามปกติในทุกสถานการณ์
ที่เยเมน ฮูตีประกาศว่า ยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีอิสราเอลในวันจันทร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกนับจากต้นเดือนเม.ย. และประกาศห้ามเรือสินค้าอิสราเอลผ่านทะเลแดง ส่งสัญญาณว่า การขนส่งผ่านเส้นทางการค้าสำคัญนี้อาจชะงักงันอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลและอิหร่านอดกลั้น แต่อิสราเอลกล่าวหาว่า เตหะรานกำลังทำผิดพลาดร้ายแรง
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ไฟแนนเชียลไทมส์เมื่อวันอาทิตย์ (7 มิ.ย.) ว่าตนเองเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ไม่ใช่เนทันยาฮู นอกจากนั้น ระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ นิวส์ ทรัมป์ยังสำทับว่า อิหร่านควรระงับการโจมตีได้แล้วและกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำข้อตกลงยุติสงคราม
หลังจากนั้น ผู้สื่อข่าวแอกซิออสโพสต์โดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งว่า ทรัมป์โทรคุยกำชับกับเนทันยาฮูให้ยับยั้งการตอบโต้อิหร่านแต่ไม่เป็นผล
กายา กัลลัส ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) เรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดกลั้นและหันหน้าเจรจากัน ขณะที่ หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน เรียกร้องเช่นเดียวกันให้สองฝ่ายระงับการสู้รบ
เตหะรานยืนกรานว่า ข้อตกลงยุติสงครามถาวรต้องครอบคลุมความขัดแย้งในเลบานอนด้วย นอกจากนี้ IRGC ยังระบุว่า การโจมตีล่าสุดเป็น “การเตือน” และขู่ขยายปฏิบัติการหากอิสราเอลไม่ยุติการโจมตีเลบานอน
ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่า กองทัพได้โจมตีศูนย์บัญชาการของฮิซบอลเลาะห์ในเขตดาฮิเยห์ในเบรุต เพื่อตอบโต้ที่นักรบกลุ่มนี้โจมตีค่ายทหารสองแห่งของอิสราเอลในช่วงเช้าวันเดียวกัน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนแถลงว่า การโจมตีของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บกว่า 20 คน
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่าน กล่าวหาอเมริกา “ไฟเขียว” ให้อิสราเอลโจมตีเบรุต และสำทับว่า ผลประโยชน์ของอเมริกาและอิสราเอลถือเป็นเป้าหมายการโจมตีที่ชอบธรรมสำหรับอิหร่าน ขณะที่ผู้นำกองบัญชาการกลางของกองทัพอิหร่านประกาศว่า อิสราเอล “ข้ามเส้นแดง” ด้วยการโจมตีเบรุต
เหตุการณ์ล่าสุดนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นกว่า 5% เนื่องจากความหวังที่จะเห็นช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดตามปกติริบหรี่ลง