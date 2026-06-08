พิกัดอันตราย! “มอริเชียส” พันธมิตรจีน-รัสเซียอ้างยังไม่เห็นข้อเสนอทุ่มซื้อ “เกาะชากอส” จาก "ทรัมป์" เพื่อป้องกันฐานทัพลับ US-UK กลางมหาสมุทรอินเดีย

รอยเตอร์/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – มอริเชียสอ้างวันจันทร์(8 มิ.ย)ยังไม่เห็นข้อเสนอซื้อเกาะหลังทำเนียบขาวมีรายงานวางแผนจะซื้อหมู่เกาะชากอสจากมอริเชียสที่ใกล้ชิดจีนและรัสเซีย เพื่อปกป้องฐานทัพลับทางการทหารสหรัฐฯ-อังกฤษระหว่างที่สตาร์เมอร์สั่งหยุดพักข้อตกลงคืนอธิปไตยเมื่อเมษายน 1 เดือนหลัง “รัสเซีย” เปิดฉากพยายามผลักดันมอริเชียสให้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของหมู่เกาะชากอสจากอังกฤษ
รอยเตอร์รายงานวันนี้(8 มิ.ย)ว่า รัฐบาลมอริเชียสแถลงวันจันทร์(8)ว่า ยังไม่ได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการซื้อหมู่เกาะชากอสตามหลังการเปิดเผยจากหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟของอังกฤษ
“รัฐบาลมอริเชียสรับรู้ถึงข้อมูลรายงานจากหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกรา มาจนถึงวันนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากรัฐบาลสหรัฐฯเกี่ยวข้องสัญญาอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชากอสหรือหมู่เกาะดิเอโก การ์เซีย”
และเสริมว่า “จุดยืนของมอริเชียสยังคงไม่เปลี่ยน อธิปไตยของตัวเอง(มอริเชียส)เหนือหมู่เกาะชากอสไม่สามารถต่อรองได้”
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงจากรายงานเดลีเทเลกราฟของอังกฤษที่เผยแพร่วันอาทิตย์(7)ว่า เจ้าหน้าที่อเมริกันกำลังร่างข้อเสนอที่บายพาสอังกฤษและทำข้อตกลงเพื่อควบคุมหมู่เกาะดิเอโก การ์เซีย (Diego Garcia)
แผนเป็นหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกที่ถูกร่างขึ้นโดยทำเนียบขาว โดยในเอกสารที่มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกให้กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคียร์ สตาร์เมอร์ ที่ก่อนหน้าเคยให้คำมั่นจะคืนหมู่เกาะชากอสกลางมหาสมุทรอินเดีย
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า การซื้อหมู่เกาะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นการผลักดันโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) แต่ไม่ใช่ทางเลือกหลัก เดลีเทเลกราฟชี้
มีเจ้าหน้าที่บางส่วนของรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ รู้สึกวิตกเกี่ยวกับการยกหมู่เกาะให้มอริเชียสที่เป็นพันธมิตรของจีน
ขณะเดียวกันรัสเซียที่มุ่งหน้ามาที่มหาสมุทรอินเดียและเปิดความร่วมมือกับมอริเชียสด้านการประมงและการสำรวจทางทะเลตามรายงานเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว
และเมื่อมีนาคมตามการรายงานของเดลีเทเลกราฟพบว่า “รัสเซีย” พยายามผลักดันมอริเชียสให้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของหมู่เกาะชากอสจากอังกฤษ และส่งผลทำให้ในเดือนถัดมา รัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรีเซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ได้หยุดพักข้อตกลงยกหมู่เกาะชากอส ที่มีหมู่เกาะดิเอโก การ์เซียที่ตั้งฐานลับทางการทหารหลังโดนทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำมอริเชียส อีราดา เซย์นาโลวา (Irada Zeynalova) กล่าวว่า มอสโกขอยืนเคียงข้างมอริเชียสในการเรียกร้องสิทธิเหนือหมู่เกาะชากอสจากอังกฤษที่เป็นผลมาจากอารยธรรมล่าเมืองขึ้นของพวกตะวันตก ที่เป็นจากคำกล่าวของรัสเซียที่เป็นนักล่าเมืองขึ้นเช่นกันมาตั้งแต่สมัยซาร์รัสเซียยังปกครองประเทศที่การล่าเมืองขึ้นของซาร์
Oleksandr Polianichev ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตรการล่าอาณานิคมและจักรวรรดิรัสเซียประจำมหาวิทยาลัย Sodertorn University ของสวีเดนตีพิมพ์ลงนิวส์ไลน์แม็กกาซีนเมื่อวันที่ 9 พ.ค ปี 2025ว่า รัสเซียพยายามลบอดีตการล่าเมืองขึ้นในเอเชีย โดยในปี 1858 และปี 1860 ปักกิ่งต้องยอมลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับจักรวรรดิรัสเซียที่ปกครองโดยซาร์เพื่อยกดินแดนรัสเซียตะวันออกไกลในปัจจุบันให้กับมอสโก
เจ้าชายเอสเปอโรวิช อุคห์ตอมสกี( Prince Esperovich Ukhtomsky) แห่งจักรวรรดิรัสเซียที่มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1861 - ปี 1921 เคยออกมาโต้ว่า เป็นความเมตตากรุณาของรัสเซียทำให้รัสเซียมีสิทธิทางศีลธรรมในการขยายดินแดน และนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนเอเชียมีความปรารถนามากที่สุด ที่แตกต่างจากบรรดานักล่าอาณานิคมยุโรปตะวันตกอื่นทั้ง อังกฤษ ฝรั่งเศส ดัตช์ ที่กระทำในจีนและทั่วโลก
เดอะการ์เดียนรายงานว่า คณะผู้แทนชากอสได้ออกไปเยือนอังกฤษสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่า ประเด็นนี้ถูกปล้นภายในห้องโถงของการเมืองอังกฤษ
ฐานทัพดิเอโก การ์เซีย ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียห่างจากอิหร่านไปราว 2,360 ไมล์และรวมถึงฐานทัพอากาศที่สหรัฐฯใช้สำหรับปฎิบัติการมิสไซล์พิสัยไกล
ขณะที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนกรานในจุดยืนของเขาว่า อังกฤษไม่สมควรยกดินแดนโพ้นทะเลไกลมหาสมุทรอินเดียของแดนผู้ดีให้ที่รวมถึงฐานลับทางการทหารอังกฤษ-สหรัฐฯบนหมู่เกาะดิเอโก การ์เซีย
พิกัดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของดิเอโก การ์เซียในมหาสมุทรอินเดียทำให้ที่ตั้งทางการทหารนี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงสหรัฐฯ พร้อมเสริมต่อว่า อเมริกายังคงหารือกับอังกฤษอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสำคัญของหมู่เกาะในฐานะฐานความมั่นคงของภูมิภาค