'สี จิ้นผิง' เดินทางถึงเปียงยาง ชู 'จุดเริ่มต้นใหม่' ในความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเดินทางถึงกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (8 มิ.ย.) เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับผู้นำ คิม จองอึน ขณะที่สื่อโสมแดงเผยแพร่บทความแสดงความคิดเห็นของผู้นำจีนซึ่งระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือกำลังอยู่ใน "จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่"
หนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ถ้อยแถลงของ สี ก่อนการเยือนครั้งนี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำจีนในปีนี้ โดย สี กล่าวว่า นโยบายที่แน่วแน่ของจีนคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ และทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในทุกด้าน
"เราจะต้องร่วมกันต่อต้านการครอบงำ การปกครองแบบเผด็จการ และความพยายามและการสมคบคิดทั้งหมดที่จะฟื้นฟูลัทธิทหารนิยม ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค" สี จิ้นผิง กล่าวเสริม ในความพยายามของปักกิ่งที่จะดึงเปียงยางให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
คาดว่า สี จิ้นผิง จะมีการหารือกับ คิม จองอึน ในการเยือนเปียงยาง 2 วัน ซึ่งถือเป็นการเยี่ยมเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ 7 ปี ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือแข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารที่เติบโตขึ้นกับรัสเซีย ซึ่งอาจจะทำให้ คิม จองอึน มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเจรจากับจีน
จอห์น เดลูรี นักวิจัยอาวุโสของสมาคมเอเชีย กล่าวในโพสต์บน X ว่า "การเยือนครั้งนี้ของ สี มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ แต่ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างมาก"
เขาเสริมว่า คำกล่าวของ สี จิ้นผิง ยกย่อง "มิตรภาพอันดีงาม" ระหว่างปักกิ่งและเปียงยาง และเน้นย้ำถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และสังคมนิยมตลอดมา
สี จิ้นผิง ยังให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมระบบพหุภาคีที่เป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย และโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเพื่อประโยชน์ของโลก โดยกล่าวเสริมว่าสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในระยะยาวเป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองประเทศ
ธงชาติของทั้งสองประเทศถูกติดตั้งเรียงรายอยู่ตามถนนสายหลักของเมืองหลวงเกาหลีเหนือในวิดีโอสั้นๆ ที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหวา ซึ่งระบุเพิ่มเติมว่า อาคารสำคัญต่างๆ ล้วนติดป้ายต้อนรับการไปเยือนของ สี จิ้นผิง
ซินหวารายงานว่า สี จิ้นผิง เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินเที่ยวพิเศษในวันจันทร์ (8) โดยมีนาง เผิง ลี่หยวน ภรรยาของเขา รวมถึง ไฉ่ ฉี หัวหน้าคณะทำงานโดยพฤตินัย และ หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมเดินทางไปด้วย
เมื่อปีที่แล้ว สี จิ้นผิง ได้ต้อนรับ คิม จองอึน และผู้นำคนอื่นๆ ในพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ที่ปักกิ่ง ซึ่ง คิม ได้ยืนอยู่เคียงข้างประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย
นับตั้งแต่นั้นมา เปียงยางได้กลับมาเปิดพรมแดนจีนอีกครั้ง และเพิ่มการแลกเปลี่ยนที่หยุดชะงักไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 ขณะที่สายการบินแอร์ไชน่าได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างสองเมืองหลวงอีกครั้งในเดือน มี.ค.
ก่อนที่ สี จิ้นผิง จะเดินทางไปถึง เปียงยางพยายามที่จะแสดงแสนยานุภาพด้วยการเปิดเผยแผนการสร้างเรือพิฆาตขนาด 10,000 ตัน และยืนยันสถานะของตนในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
ที่มา: รอยเตอร์