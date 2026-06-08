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ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ (8 มิ.ย.) เบื้องต้นทางการฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย และมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐฯ ได้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิ โดยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งให้อพยพขึ้นที่สูง

สถานีวิทยุ DZBB ซึ่งออกอากาศจากเมืองเจเนอรัลซานโตส (General Santos) ของฟิลิปปินส์ ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 15 กิโลเมตร รายงานว่ามีเฟอร์นิเจอร์ล้มระเนระนาด โทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เสียหาย นอกจากนี้ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายระลอก และประชาชนต่างวิ่งหนีตายออกจากบ้านเพื่อหาที่ปลอดภัย

สำนักงานจัดการภัยพิบัติเมืองเจเนอรัลซานโตสรายงานว่า ยังคงรู้สึกถึงแผ่นดินไหวตามมา และเจ้าหน้าที่กำลังประเมินระดับความเสียหายและจำนวนผู้บาดเจ็บ

ในจังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหว ไฟฟ้าและระบบสื่อสารขัดข้อง และโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ตามข้อมูลจาก เรเน ปุนซาลัน หัวหน้าหน่วยจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งเอ่ยเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหาย

ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์แถลงว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานงานการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

“รัฐบาลกลางกำลังดำเนินการ และเราจะไม่ทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลัง” มาร์กอส ระบุ

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียประสบกับแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งในแต่ละปี และตั้งอยู่ในส่วนที่ซับซ้อนทางธรณีวิทยาของ “วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปยังรัสเซียตะวันออกไกล

Phivolcs หน่วยงานของฟิลิปปินส์ เตือนถึงความเสียหายและคลื่นสึนามิสูงกว่า 1 เมตรซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง ขณะที่หน่วยงานธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซีย BKMG กล่าวว่า ตรวจพบคลื่นสูง 0.19 เมตร (8 นิ้ว) แล้วในขณะนี้

เบนจี อันเชตา ผู้กำกับการตำรวจเมืองอาลาเบล ในจังหวัดซารังกานี กล่าวว่า อาคารสถานีตำรวจมีรอยแตกร้าวหลายจุดหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพิธีเชิญธงชาติ ทำให้มีคนเป็นลมหมดสติไปหลายคน

“นี่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอมา” อันเชตาบอกกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์

ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีระบุว่า แผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร โดยก่อนหน้านี้ทางศูนย์ฯ รายงานว่าแผ่นดินไหวมีความแรงถึง 8.2 แมกนิจูด

ที่มา: รอยเตอร์








ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'
ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'
ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'
ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'
ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'