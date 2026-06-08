ระทึก! แผ่นดินไหว 7.8 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ทำอาคารพังถล่ม หลายชาติประกาศเตือน 'สึนามิ'

เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ (8 มิ.ย.) เบื้องต้นทางการฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย และมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐฯ ได้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิ โดยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งให้อพยพขึ้นที่สูง
สถานีวิทยุ DZBB ซึ่งออกอากาศจากเมืองเจเนอรัลซานโตส (General Santos) ของฟิลิปปินส์ ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 15 กิโลเมตร รายงานว่ามีเฟอร์นิเจอร์ล้มระเนระนาด โทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เสียหาย นอกจากนี้ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายระลอก และประชาชนต่างวิ่งหนีตายออกจากบ้านเพื่อหาที่ปลอดภัย
สำนักงานจัดการภัยพิบัติเมืองเจเนอรัลซานโตสรายงานว่า ยังคงรู้สึกถึงแผ่นดินไหวตามมา และเจ้าหน้าที่กำลังประเมินระดับความเสียหายและจำนวนผู้บาดเจ็บ
ในจังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหว ไฟฟ้าและระบบสื่อสารขัดข้อง และโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ตามข้อมูลจาก เรเน ปุนซาลัน หัวหน้าหน่วยจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งเอ่ยเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหาย
ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์แถลงว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานงานการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
“รัฐบาลกลางกำลังดำเนินการ และเราจะไม่ทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลัง” มาร์กอส ระบุ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียประสบกับแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งในแต่ละปี และตั้งอยู่ในส่วนที่ซับซ้อนทางธรณีวิทยาของ “วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปยังรัสเซียตะวันออกไกล
Phivolcs หน่วยงานของฟิลิปปินส์ เตือนถึงความเสียหายและคลื่นสึนามิสูงกว่า 1 เมตรซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง ขณะที่หน่วยงานธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซีย BKMG กล่าวว่า ตรวจพบคลื่นสูง 0.19 เมตร (8 นิ้ว) แล้วในขณะนี้
เบนจี อันเชตา ผู้กำกับการตำรวจเมืองอาลาเบล ในจังหวัดซารังกานี กล่าวว่า อาคารสถานีตำรวจมีรอยแตกร้าวหลายจุดหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพิธีเชิญธงชาติ ทำให้มีคนเป็นลมหมดสติไปหลายคน
“นี่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอมา” อันเชตาบอกกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์
ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีระบุว่า แผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร โดยก่อนหน้านี้ทางศูนย์ฯ รายงานว่าแผ่นดินไหวมีความแรงถึง 8.2 แมกนิจูด
ที่มา: รอยเตอร์