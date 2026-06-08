มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'

ชาวสเปนนับล้านคนไปรวมตัวกันเต็มท้องถนนใกล้จัตุรัสหลักแห่งหนึ่งในกรุงมาดริดวานนี้ (7 มิ.ย.) เพื่อร่วมพิธีมิสซากลางแจ้งกับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดในระหว่างการเยือนสเปนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ของพระองค์ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคนยากจนและผู้ถูกทอดทิ้งในสังคม
ฝูงชนจำนวนมากยืนเบียดเสียดกันอยู่ตามแนวกั้นใกล้จัตุรัสซีเบเลสที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ หลายคนโบกธงและตะโกนว่า "สันตะปาปาทรงพระเจริญ" (love luve the pope) ขณะที่พระสันตะปาปาเลโอเสด็จฯ มาถึงด้วยรถยนต์ที่นั่งสีขาว บางคนโปรยกลีบดอกไม้เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงจัตุรัส
สำนักวาติกันและผู้จัดงานในท้องถิ่นกล่าวว่า มีผู้คนประมาณ 1.2 ล้านคนอยู่ในบริเวณจัตุรัสและถนนโดยรอบ
ในคำเทศนาสำหรับพิธีมิสซา สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอทรงเรียกร้องให้ฝูงชนดำเนินชีวิตตามหลักศรัทธาของคาทอลิกด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ยังตรัสว่าพระเจ้า "ทรงอยู่เคียงข้างคนยากจน ผู้ถูกกดขี่ ผู้ที่อยู่คนเดียวและถูกทอดทิ้ง"
ในข้อความที่เขียนลงในสมุดเยี่ยม โป๊ปยังทรงแสดงความหวังว่า กรุงมาดริดจะ "ยังคงเป็นเมืองที่อบอุ่นและเปิดกว้าง ที่ซึ่งชีวิตทางสังคมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง" ขณะที่พระองค์ทรงรับมอบกุญแจเมืองจากนายกเทศมนตรี
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันเสาร์ (7) โดยทรงพบปะกับผู้อพยพและคนไร้บ้าน และทรงร่วมพิธีสวดภาวนาพร้อมกับเยาวชนประมาณ 600,000 คน การเสด็จเยือนระหว่างวันที่ 6-12 มิ.ย. ของพระองค์ยังรวมถึงการเสด็จเยือนบาร์เซโลนาและหมู่เกาะคะแนรี ซึ่งพระองค์จะทรงพบกับผู้อพยพที่เสี่ยงชีวิตข้ามพรมแดนมาจากแอฟริกาตะวันตก
พระองค์ตรัสว่า ทรงหวังว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนประเทศในสหภาพยุโรปนอกอิตาลีครั้งแรกของพระองค์ จะเป็นตัวอย่างแก่โลกเกี่ยวกับการเคารพ "มนุษย์ทุกคน" และทรงเรียกร้องให้พวกผู้นำทั้งหลายหยุดการแบ่งแยกกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โป๊ปเลโอยังทรงเรียกร้องให้ยุโรปอย่าลืมความผูกพันอันยาวนานที่มีต่อศาสนาคริสต์ โดยทรงอธิบายว่า คริสตจักรมีบทบาทสำคัญในชีวิตสาธารณะผ่านการสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียน ตลอดจนการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
“เป็นไปได้จริงหรือที่เราจะเชื่อว่า ยุโรปที่พวกเรารักยิ่งนั้นจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ได้ หากปราศจากร่องรอยแห่งศรัทธา?” พระองค์ตรัส
ที่มา: รอยเตอร์