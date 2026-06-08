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มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวสเปนนับล้านคนไปรวมตัวกันเต็มท้องถนนใกล้จัตุรัสหลักแห่งหนึ่งในกรุงมาดริดวานนี้ (7 มิ.ย.) เพื่อร่วมพิธีมิสซากลางแจ้งกับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดในระหว่างการเยือนสเปนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ของพระองค์ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคนยากจนและผู้ถูกทอดทิ้งในสังคม

ฝูงชนจำนวนมากยืนเบียดเสียดกันอยู่ตามแนวกั้นใกล้จัตุรัสซีเบเลสที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ หลายคนโบกธงและตะโกนว่า "สันตะปาปาทรงพระเจริญ" (love luve the pope) ขณะที่พระสันตะปาปาเลโอเสด็จฯ มาถึงด้วยรถยนต์ที่นั่งสีขาว บางคนโปรยกลีบดอกไม้เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงจัตุรัส

สำนักวาติกันและผู้จัดงานในท้องถิ่นกล่าวว่า มีผู้คนประมาณ 1.2 ล้านคนอยู่ในบริเวณจัตุรัสและถนนโดยรอบ

ในคำเทศนาสำหรับพิธีมิสซา สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอทรงเรียกร้องให้ฝูงชนดำเนินชีวิตตามหลักศรัทธาของคาทอลิกด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ยังตรัสว่าพระเจ้า "ทรงอยู่เคียงข้างคนยากจน ผู้ถูกกดขี่ ผู้ที่อยู่คนเดียวและถูกทอดทิ้ง"

ในข้อความที่เขียนลงในสมุดเยี่ยม โป๊ปยังทรงแสดงความหวังว่า กรุงมาดริดจะ "ยังคงเป็นเมืองที่อบอุ่นและเปิดกว้าง ที่ซึ่งชีวิตทางสังคมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง" ขณะที่พระองค์ทรงรับมอบกุญแจเมืองจากนายกเทศมนตรี

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันเสาร์ (7) โดยทรงพบปะกับผู้อพยพและคนไร้บ้าน และทรงร่วมพิธีสวดภาวนาพร้อมกับเยาวชนประมาณ 600,000 คน การเสด็จเยือนระหว่างวันที่ 6-12 มิ.ย. ของพระองค์ยังรวมถึงการเสด็จเยือนบาร์เซโลนาและหมู่เกาะคะแนรี ซึ่งพระองค์จะทรงพบกับผู้อพยพที่เสี่ยงชีวิตข้ามพรมแดนมาจากแอฟริกาตะวันตก

พระองค์ตรัสว่า ทรงหวังว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนประเทศในสหภาพยุโรปนอกอิตาลีครั้งแรกของพระองค์ จะเป็นตัวอย่างแก่โลกเกี่ยวกับการเคารพ "มนุษย์ทุกคน" และทรงเรียกร้องให้พวกผู้นำทั้งหลายหยุดการแบ่งแยกกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โป๊ปเลโอยังทรงเรียกร้องให้ยุโรปอย่าลืมความผูกพันอันยาวนานที่มีต่อศาสนาคริสต์ โดยทรงอธิบายว่า คริสตจักรมีบทบาทสำคัญในชีวิตสาธารณะผ่านการสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียน ตลอดจนการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม

“เป็นไปได้จริงหรือที่เราจะเชื่อว่า ยุโรปที่พวกเรารักยิ่งนั้นจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ได้ หากปราศจากร่องรอยแห่งศรัทธา?” พระองค์ตรัส

ที่มา: รอยเตอร์








มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'
มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'
มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'
มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'
มืดฟ้ามัวดิน! ประชาชน 1.2 ล้านคนแห่ต้อนรับ 'โป๊ปเลโอ' เยือนสเปน ทรงย้ำพระเจ้าอยู่ข้าง 'คนยากจน'