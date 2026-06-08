สหรัฐฯมัวแต่รบ!จีนกว้านซื้อตุนทองคำ19เดือนติด กระจายความเสี่ยง-เพิ่มความน่าเชื่อถือ'เงินหยวน'

จีน เพิ่มคลังสำรองทองคำของประเทศ เป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน ข้อมูลอย่างเป็นทางการเปิดเผยในวันอาทิตย์(7มิ.ย.) สะท้อนยุทธศาสตร์ของปักกิ่ง ในการกระจายความเสี่ยงทุนสำรองระหว่างประเทศและยกระดับความมั่นคงทางการเงิน ตามรายงานของโกลบอลไทม์ส อ้างอิงพวกผู้เชี่ยวชาญแดนมังกร
ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาโดย สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐ (SAFE) พบว่าทองคำสำรองของจีน อยู่ที่ 74.96 ล้านทรอยออนซ์ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นจากหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ 320,000 ทรอยออนซ์
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ จีนยกระดับการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับโครงสร้างทุนสำรองระหว่างประเทศให้เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ช่วยรับมือกับความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินหลักๆ ตามความเห็นของ จ้าว ชิงหมิง นักวิเคราะห์การเงินระดับอาวุโส ระหว่างให้สัมภาษณ์กับโกลบอลไทม์สในวันอาทิตย์(7มิ.ย.)
จ้าวบอกต่อว่า ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับโดยสากลทั่วโลก คลังสำรองทองคำที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างรากฐานที่มั่นคงแก่สกุลเงินหยวน สำหรับการขยายสู่ระดับสากล
สี จุนหยาง ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจในเซี่ยงไฮ้ กล่าวกับโกลบอลไทม์สว่า ต่างจากเงินสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งความปลอดภัยและมูลค่า ขึ้นอยู่กับนโยบายต่างๆของประเทศผู้ออกเงินเหล่านั้น ทองคำมีลักษณะที่เป็นอิสระและช่วยเสริมความมั่นคงด้านอธิปไตยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้วทองคำ ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ มอบมูลค่าที่มั่นคงและปกป้องสินทรัพย์จากการเสื่อมค่า ที่อาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อในต่างประเทศ จุนหยางกล่าว
"จีนเพิ่มการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่ควบคุมได้ เพราะฉะนั้นผลกระทบจากความผัวผวนของราคาทองคำในระยะสั้น ที่มีต่อทุนสำรองระหว่างประเทศของจีน จึงมีแค่เล็กน้อย" จุนหยางระบุ
SAFE เผยว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีน อยู่ที่ 3.4422 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 31,700 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.93% เมื่อเทียบกับหนึ่งเดือนหน้านั้น ตัวเลขนี้ถือตัวแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2015 ในขณะที่มันอยู่เหนือระดับ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ มาตลอดช่วง 10 เดือนที่่ผานมา
ทาง SAFE ชี้ว่าปัจจัยที่ทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเติบโตขึ้น มีทั้งการแข็งค่าของดอลลาร์และราคาสินทรัพย์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น พร้อมระบุแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดูดีของจีน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของทุนสำรองระหว่างประเทศ
จุนหยาง เน้นย้ำว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล สะท้อนว่าประเทศแห่งนี้กำลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติอย่างครอบคลุม มีความสมดุลพื้นฐานในด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ และมีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในการรรับมือกับปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก
นอกจากนี้แล้ว จุนหยาง ยังมองว่าการเติบโตขึ้นของทุนสำรองระหว่างประเทศของจีน มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลงานการส่งออก
การค้าต่างประเทศโดยรวมของจีน ในช่วง 4 เดือนแรก อยู่ที่ 16.23 ล้านล้านหยวน (2.39 ล้านล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 9.33 ล้านล้านหยวน และนำเข้าเพิ่มขึ้น 20% เป็น 6.9 ล้านล้านหยวน
(ที่มา:โกลบอลไทม์ส)