ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง!อิหร่านปัดทิ้งความคิดUS ใช้เงินที่อายัดไว้ชดใช้ความเสียหายทั่วตอ.กลาง

กาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ในวันอาทิตย์(7มิ.ย.) ระบุรัฐบาลต่างๆในภูมิภาค "ไม่อยู่ในสถานะเรียกร้องเงินชดเชย" ความเคลื่อนไหวตอบโต้รายงานข่าวที่อ้างว่าอเมริกาอาจใช้ทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ มาจ่ายแก่บรรดาพันธมิตรทั้งหลายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ชดใช้ค่าความเสียหายอันเนื่องจากสงคราม
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ทาง การิบาบาดี ระบุว่าทรัพย์สินของอิหร่าน ไม่ใช่รางวัลจากสงครามสำหรับสหรัฐฯ และไม่ใช่กองทุนชดเชยสำหรับบรรดาพันธมิตรของวอชิงตัน
ก่อนหน้านี้ รอยเตอร์สรายงานเมื่อวันเสาร์(6มิ.ย.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ระบุว่าสหรัฐฯจะจัดเตรียมทรัพย์สินของอิหร่านให้แก่บรรดาพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู และซ่อมแซมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากฝีมืออิหร่านในอนาคต
นอกจากนั้นแล้วสหรัฐฯจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพย์สินเหลานี้สนับสนุนการซ่อมแซมความเสียหายต่างๆในอดีตทีผ่านมา จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว พร้อมระบุ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาได้สั่งการให้คณะทำงานชุดหนึ่ง ทำการประเมินมูลค่าความเสียหายที่อิหร่านก่อกับบรรดาพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียไปแล้ว
ระหว่างสงคราม อิหร่านยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียหลายชาติ บอกว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานผลประโยชน์ของสหรัฐฯและอิสราเอลในภูมิภาค
เมื่อวันเสาร์(7มิ.ย.) อิหร่านเปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพของสหรัฐฯในคูเวตและบาห์เรน ส่วนกองทัพอเมริการะบุสามารถสกัดขีปนาวุธได้ 6 ลูกและลูกที่ 7 มาไม่ถึงเป้าหมาย ขณะที่ คูเวต รายงานเกี่ยวกับความเสียหายทางวัตถุ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆ และบาห์เรน ต้องแจ้งเตือนเร่งเร้าประชาชนให้หาที่หลบภัย
บริษัทวิจัยด้านพลังงาน ไรสตัด เอเนอร์จี เคยระบุเมื่อเดือนเมษายน ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจทำให้ภูมิภาคนี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพียงอย่างเดียว ไม่นับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สูงกว่า 58,000 ล้านดอลลาร์
การิบาบาดี บอกว่าการยึด โอนย้ายหรือจัดสรรทรัพย์สินของอิหร่านโดยปราศจากความยินยอมของรัฐบาลอิหร่าน จะเข้าองค์ประกอบของ "การกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศรูปแบบใหม่" และสหรัฐฯต้องรับผิดชอบ ในช่วงเวลาที่วอชิงตันอ้างว่ากำลังแสวงหาการเจรจาและทำความเข้าใจกับเตหะราน ความเคลื่อนไหวนี้ยังอาจกระตุ้น "การตอบโต้ที่เหมาะสม" จากอิหร่าน เขากล่าวโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ผ่านมา อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐฯปลดอายัดทรัพย์สินของพวกเขาจำนวนหนึ่ง ภายใต้กรอบการทำงานหนึ่งที่ทั้ง 2 ประเทศ กำลังเจรจากันเพื่อยุติสงคราม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ระบุว่ารัฐบาลในภูมิภาคบางชาติ ได้นำดินแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกของตนเอง มารับใช้การรุกรานอิหร่าน และเพราะฉะนั้นจึงไม่อยู่ในสถานะที่จะเรียกร้องเงินชดใช้ใดๆ พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลชาติเหล่านั้นเสียอีก ที่ต้องจ่ายเงิยชดเชยเต็มจำนวนแก่อิหร่าน สำหรับค่าเสียหายที่พวกเขาก่อขึ้น
(ที่มา:รอยเตอร์ส)