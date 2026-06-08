อ้างกังวลความมั่นคง!ทรัมป์เคืองUKหันคุยตรงมอริเชียส ขอซื้อหมู่เกาะที่ตั้งฐานทัพดิเอโกการ์เซีย

ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาแผนการหนึ่งสำหรับซื้อหมู่เกาะชากอส จากมอริเชียส ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เทเลกราฟในวันอาทิตย์(7มิ.ย.) การเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเนื่องจากอเมริกา มีความกังวลด้านความมั่นคง ต่อความเป็นไปได้ที่สหราชอาณาจักรจะตัดสินใจโอนอธิปไตยของหมู่เกาะชากอส ให้กับมอริเชียส
รายงานข่าวของเทเลกราฟระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯกำลังร่างข้อเสนอสำหรับข้ามสหราชาอาณาจักร และทำข้อตกลงของตนเองในการควบคุมเกาะดิเอโก การ์เซีย เกาะปะการังทางยุทธศาสตร์ อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะชากอส
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รอยเตอร์สไม่ยืนยันรายงานข่าวนี้ ส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น
เทเลกราฟรายงานว่าแผนนี้เป็นหนึ่งในหลายๆทางเลือกที่ทำเนียบขาวร่างขึ้นในกระดาษ ซึ่งมีเป้าหมายเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือจากที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคียร์ สตาร์เมอร์ จะยกอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้ให้แก่มอริเชียส
"ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนกรานมาโดยตลอดว่าสหราชอาณาจักรไม่ควรยกดินแดนสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรอินเดียให้ผู้อื่น ซึ่งในนั้นรวมถึงที่ตั้งทางทหารร่วมสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักรบนเกาะปะการังดิเอโกการ์เซีย" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ส
"ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของดิเอโก การ์เซีย ในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มันมีความสำคัญ เป็นฐานทัพทางทหารที่ขาดไม่ได้และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ" เจ้าหน้าที่กล่าว พร้อมระบุอเมริกายังคงพูดคุยกับสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพื่อรักษาสถานะของเกาะในฐานะฐานที่มั่นด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรรได้ะงับข้อตกลงที่สละอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะชากอส ที่ตั้งของฐานทัพอากาศร่วมสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร บนเกาะดิเอโก การ์เซีย หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยทรัมป์
ทรัมป์ กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวคือ "ความผิดพลาดใหญ่หลวง"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)