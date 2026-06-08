UN ชี้ 'สงครามตอ.กลาง' ทำประชากร 45 ล้านคน 'อดอยากหิวโหย' เหตุต้นทุนอาหาร-ขนส่งพุ่ง

โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) ออกมาเตือนเมื่อวันศุกร์ (5 มิ.ย.) ว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังผลักดันประชากรนับล้านๆ คนทั่วโลกเข้าสู่ความอดอยากหิวโหย เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ราคาอาหารพุ่งสูง ขณะที่วิกฤตขาดแคลนเงินทุนบีบให้หน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ ต้องลดความช่วยเหลือลง
การโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อเดือน ก.พ.ได้จุดชนวนความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่ขยายวงกว้างไปทั่วอ่าวเปอร์เซียและเข้าสู่เลบานอน ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ รวมถึงช่องแคบฮอร์มุซ เรือสินค้าส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง และจำกัดการไหลเวียนของพลังงานและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างมาก
ในเดือน มี.ค. WFP คาดการณ์ว่า อาจมีผู้คนมากถึง 45 ล้านคนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลอดเดือน มิ.ย. ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ โดยราคาน้ำมันดิบมาตรฐานยังคงอยู่เหนือระดับดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.
ครัวเรือนในอัฟกานิสถาน โซมาเลีย และศรีลังกา เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด และกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ราคาอาหารที่แพงขึ้น การสูญเสียรายได้ และการค้าที่หยุดชะงัก
ในโซมาเลียคาดว่าจะมีประชากรราว 6.5 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด เผชิญกับภาวะอดอยากอย่างรุนแรงในปี 2026 ขณะที่อัฟกานิสถานอาจมีผู้ได้รับผลกระทบถึง 17.4 ล้านคน ตามรายงานของ WFP
สถานการณ์นี้คาดว่าจะเลวร้ายลง โดยชาวโซมาเลียอีก 2.5 ล้านคน และชาวอัฟกานิสถานอีก 2.3 ล้านคน เสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร หากภาวะชะงักงันนี้ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากทั้งสองประเทศพึ่งพาพลังงานและอาหารนำเข้าเป็นอย่างมาก
วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเกิดขึ้นท่ามกลางการขาดแคลนเงินทุนอย่างหนักสำหรับหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ โดยในส่วนของ WFP คาดการณ์ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรทั่วโลกน้อยลง 1,500 ล้านคนในปี 2026 และน้อยลงอีก 9 ล้านคนหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปอีก 6 เดือน
ในส่วนของโซมาเลีย อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ประสบภาวะขาดสารอาหารระดับปานกลางจะหมดลงในเดือน ก.ค. เนื่องจาก WFP เผชิญกับช่องว่างด้านเงินทุนถึง 89% สำหรับประเทศแห่งนี้
“เรากำลังขาดแคลนอาหาร อาหารไม่เพียงพอสำหรับการแจกจ่าย และผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็ก ๆ ที่เปราะบาง” ฌอง-มาร์ติน บาวเออร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลก (WFP) กล่าว
สถานการณ์เลวร้ายลงเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเรือแวะจอดที่โซมาเลียน้อยลง เนื่องจากการหยุดชะงักที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งในมหาสมุทรอินเดีย
นอกจากนี้ เสบียงอาหารของ WFP บางส่วนยังถูกกักไว้ที่ท่าเรือซาลาลาห์ในโอมาน ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก ราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นยังไปเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของบริการขนส่งทางอากาศเพื่อมนุษยธรรมของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างปลอดภัย
ในอัฟกานิสถาน ราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และเวลาในการส่งมอบเพิ่มขึ้นจาก 10 วันเป็น 75 วัน เนื่องจากรถบรรทุกต้องใช้เส้นทางอื่น
ที่มา: รอยเตอร์