โอไฮโอล่าผู้ต้องสงสัยดวลปืนใกล้เทศกาลดัง ฝูงชนแตกตื่น-ถูกลูกหลงเจ็บอย่างน้อย 12 คน

เอพี/รอยเตอร์ – เกิดเหตุมือปืนอย่างน้อย 2 คนยิงใส่กันใกล้สถานที่จัดงานเทศกาลดังในรัฐโอไฮโอ ส่งผลให้มีผู้ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอย่างต่ำ 12 คน และตำรวจกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัย
โจ เฮฟเฟอร์แมน รองผู้บัญชาการตำรวจเมืองโทเลโด รัฐโอไฮโอ แถลงเมื่อวันเสาร์ (6 มิ.ย.) ว่า เจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัย และเรียกร้องให้ผู้ที่อยู่ในงานส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอจากสมาร์ทโฟนให้ทางการซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้งานเทศกาลโอลด์เวสต์เอ็นด์ ซึ่งเป็นงานแสดงดนตรีและกิจกรรมพาชมบ้านเก่าแก่ในย่านประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเฮฟเฟอร์แมนเสริมว่า ดูเหมือนมีคนอย่างน้อย 2 คนควักปืนออกมายิงใส่กัน
สำนักงานตำรวจโทเลโดโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า ตำรวจถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 17.37 น. วันเสาร์ หลังได้รับแจ้งว่า มีผู้ถูกยิงใกล้งานโอลด์เวสต์เอ็นด์
ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 12 คนมีอายุระหว่าง 14-61 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัย 20-29 ปี และเหยื่อ 2 คนอาการสาหัส
ไมค์ เดอไวน์ ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โทเลโด และเสริมว่า เทศกาลฤดูร้อนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันโดยไม่ต้องหวาดกลัวเหตุการณ์รุนแรง
คลิปวิดีโอจำนวนมากที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นผู้คนวิ่งหนีกระเจิงท่ามกลางเสียงปืน และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
แอลลิสัน อาร์มสตรอง หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเผยว่า การเดินทางไปยังโรงพยาบาลเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีการปิดถนนและการจราจรยังติดขัดอย่างมากจากการที่ฝูงชนต่างต้องการออกจากสถานที่จัดงาน กระนั้น เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสามารถนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปถึงโรงพยาบาลภายในเวลา 1 ชั่วโมง
เควิน เบอร์รี ที่นั่งฟังเพลงกับเพื่อนในสวนรุกขศาสตร์ใกล้ๆ เล่าว่า ทุกคนต่างหมอบลงกับพื้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้น และเมื่อเงยหน้ามอง เขาเห็นปืนกระบอกหนึ่งถูกโยนตกอยู่ที่พื้นห่างออกไปไม่ถึง 15 เมตร และเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในบริเวณที่จัดงานเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
นอกจากนั้น เบอร์รีที่ผ่านการฝึกทางการแพทย์และเคยรับราชการในกองทัพเรือ ยังเดินไปรอบๆ เพื่อค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและพบคนถูกยิงอย่างน้อย 5 คนในบริเวณนั้น
เทศกาลโอลด์เวสต์เอนด์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันในย่านประวัติศาสตร์ของเมืองโทเลโด ซึ่งรวมถึงการแสดงดนตรี ร้านขายอาหาร ร้านค้า และการพาชมบ้านเก่าแก่
ทั้งนี้ จากเว็บไซต์กัน ไวโอเลนซ์ อาร์ไคฟ์ ระบุว่า ตลอดปีนี้เกิดเหตุกราดยิงในอเมริกา 171 ครั้ง ไม่รวมเหตุการณ์ล่าสุดที่โทเลโด โดยเว็บไซต์นี้ให้คำจำกัดความคำว่า “กราดยิง” หมายถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากปืนอย่างน้อย 4 คน ไม่รวมผู้ยิง