อเมริกาบีบหนัก-โจมตีสถานีเรดาร์บนเกาะ จะยึดทรัพย์อิหร่านจ่ายค่าเสียหายให้อาหรับ

เอพี – อิหร่านส่งขีปนาวุธและโดรนโจมตีที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในบาห์เรนและคูเวตแต่ถูกสกัดได้เมื่อเช้าวันเสาร์ (6 มิ.ย.) นอกจากนี้ CENTCOM ยังแถลงว่า ยิงโดรนอิหร่านสองลำร่วงเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่วอชิงตันเปิดเกมกดดันด้านการเงิน โดยเล็งนำเงินทุนนับพันล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศจ่ายเป็นค่าเสียหายจากสงครามให้ประเทศอ่าวเปอร์เซีย
แรกเริ่มนั้น กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) เผยว่า สอยขีปนาวุธและโดรนอิหร่านหลายลำที่ยิงไปทางช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามการเดินเรือภายในภูมิภาค และได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการบนเกาะเกชม์และซิริก รวมทั้งยืนยันว่า ไม่มีทหารอเมริกันบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่าน
ทางด้านสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เล็งโจมตีฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังอเมริกาในคูเวต และกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในบาห์เรน เพื่อตอบโต้ที่อเมริกาโจมตีสถานีเรดาร์ที่อิหร่านใช้ปกป้องพรมแดนและรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำสากล พร้อมกล่าวหาวอชิงตันละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
การตอบโต้กันระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นขณะที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เร่งกดดันให้อิหร่านยอมทำข้อตกลงยุติสงครามที่กำลังสร้างความตึงเครียดต่อเศรษฐกิจโลก และอาจนำไปสู่วิกฤตความอดอยากในบางประเทศที่อ่อนแอที่สุดของโลก
โมห์ซิน นักวี รัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถาน เดินทางถึงอิหร่านในวันเสาร์ เพื่อพยายามผลักดันข้อตกลงสันติภาพ
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าววงในเผยว่า กระทรวงการคลังอเมริกากำลังพิจารณาเปิดทางให้ชาติพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียเข้าถึงสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อเป็นค่าเสียหายที่ได้รับจากสงคราม
แม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทีมเจรจาอเมริกา-อิหร่านตกลงเบื้องต้นในการขยายข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และเริ่มการเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน แต่ทรัมป์กลับเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่าง ขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านไม่มีท่าทีเห็นด้วย
การสู้รบในเลบานอน ที่กองกำลังอิสราเอลยึดพื้นที่กว้างขวางทางใต้และโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในความพยายามยุติสงครามในอิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากอิหร่านยืนกรานว่า ข้อตกลงสันติภาพต้องครอบคลุมเลบานอนด้วย
สัปดาห์ที่แล้ว คณะบริหารทรัมป์คุยว่า เลบานอนและอิสราเอลสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดหลังจากอเมริกาเป็นตัวกลางจัดการเจรจาที่วอชิงตัน กระนั้น ฮิซบอลเลาะห์กลับประกาศต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
มิอัด มาเลกี นักวิชาการอาวุโสของกลุ่มคลังสมอง ฟาวเดชัน ฟอร์ ดีเฟนส์ ออฟ เดอโมเครซีส์ และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการแซงก์ชันอิหร่านของกระทรวงการคลังอเมริกา กล่าวว่า อเมริกากำลังส่งสัญญาณว่า อาจเปิดทางให้ประเทศอ่าวเปอร์เซียเข้าถึงสินทรัพย์อิหร่านมูลค่าราว 24,000 ล้านที่ถูกอายัดในต่างประเทศ ขณะที่อิหร่านต้องการให้ข้อตกลงสันติภาพกำหนดเงื่อนไขในการคืนเงินเหล่านี้ให้ตนเอง
มาเลกีเสริมว่า การใช้เงินเหล่านั้นจ่ายเป็นค่าเสียหายให้ประเทศอ่าวเปอร์เซียจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของอเมริกาในตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า อเมริกาจะอยู่เคียงข้างพันธมิตรที่ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบจากสงคราม
อย่างไรก็ดี มาเลกีตั้งข้อสังเกตว่า บางประเทศในอ่าวเปอร์เซียอาจลังเลที่จะรับเงินเหล่านั้นเนื่องจากกังวลว่า อาจถูกอิหร่านแก้แค้นหนักขึ้น