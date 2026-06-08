อึ้ง! ทูตอ้าง “ทีมฟุตบอลอิหร่าน” โดนสั่งต้องออกจากสหรัฐฯภายใน 24 ชั่วโมงหลังจบแมตช์ ทีมถูกโยกไปเก็บตัวที่เม็กซิโก “ทรัมป์” ขู่ส่ง "ทหารอเมริกัน" บุกเตหะราน หากโยกโย้ไม่ยอมบรรลุข้อตกลงสันติภาพ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เอกอัครราชทูตเตหะรานอ้าง ทีมฟุตบอลอิหร่านที่ถูกย้ายไปเก็บตัวที่เม็กซิโกถูกสั่งให้ต้องออกจากสหรัฐฯภายใน 24 ชั่วโมงต้องเข้าและออกจากอเมริกาภายในวันที่แมตช์แข่ง ท่ามกลางความตรึงเครียดขั้นร้ายแรง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ล่าสุดขู่ไม่ตัดตัวเลือกส่งกำลังทหารสหรัฐฯบุกเข้าอิหร่านหากยังไม่ยอมบรรลุข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน
เมโทรของอังกฤษรายงานวันนี้(7 มิ.ย)ว่า เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโก อาโบลฟาซล์ ปาซานดิเดห์( Abolfazl Pasandideh) ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯกำหนดทีมฟุตบอลโลกอิหร่านต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯภายใน 24 ชั่วโมง โดยกล่าวว่า “พวกเราสามารถเดินทางเข้าไปใน
และในเวลานี้ข้อจำกัดด้านเวลาเกิดขึ้นกับทีมอิหร่านก่อนหน้าการเตะประจำกลุ่มที่แมตช์ทั้งหมดอยู่ในดินแดนสหรัฐฯ
ปาซานดิเดห์กล่าวว่า “พวกเราสามารถเดินทางเข้าไปในตอนเช้าและพวกเราต้องเดินทางออกมาภายในวันเดียวกัน”
ทั้งนี้พบว่าทีมอิหร่านต้องเตะที่ลอสแอนเจลิสในการแข่งระหว่างอิหร่าน-นิวซีแลนด์ และอีก 6 วันหลังจากนั้นทีมฟุตบอลโลกอิหร่านต้องกลับเข้ามาที่รัฐแคลิฟอร์เนียอีกครั้งเพื่อสำหรับแมตช์อิหร่าน-เบลเยียม ก่อนที่จะบินไปที่เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน สำหรับการแข่งอิหร่าน-อียิปต์และอาจมีการแข่งมากกว่านี้หากทีมสามารถชนะผ่านเข้ารอบไปได้
จากการที่สหรัฐฯและอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างสงครามการสู้รบระหว่างกันส่งผลทำให้มีการตัดสินใจย้ายทีมอิหร่านไปเก็บตัวที่เม็กซิโก แทนที่จะเป็นเมืองทูซอน (Tucson) รัฐแอริโซนา ตามกำหนด
ด้านประธานาธิบดีเม็กซิโก เคลาเดีย ไชน์บัม (Claudia Sheinbaum) แถลงว่า “พวกเราไม่มีเหตุผลต้องปฎิเสธพวกเขาในการเข้ามาอยู่ที่เม็กซิโก
และเปิดเผยว่า “สหรัฐฯไม่ต้องการให้ทีมอิหร่านอยู่ค้างคืน แต่พวกเขาต้องเตะ 3 นัดที่นั่น ดังนั้นพวกเขาได้ร้องขอทางเราว่า สามารถให้พวกเขาเก็บตัวอยู่ที่เม็กซิโกได้หรือไม่ และพวกเราตอบว่า ได้ไม่มีปัญหาเลย พวกเราไม่มีปัญหา”
สื่ออังกฤษรายงานว่า เตหะรานก่อนหน้าพยายามให้ย้ายการแข่วแมตช์อิหร่านไปเม็กซิโก แต่ทว่าฟีฟ่าออกมาปฎิเสธคำขอ
ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนหน้าออกมาตั้งข้อสงสัยต่อความปลอดภัยของทีมหลังทีมเดินทางเข้าประเทศ โดยกล่าวว่า
“ทีมฟุตบอลชาติอิหร่านนั้นได้รับการต้อนรับเข้าสู่การแข่งเวิลด์คัพ...แต่ผมไม่เชื่อว่ามันเป็นความเหมาะสมที่พวกเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อชีวิตของพวกเขาเองและความปลอดภัย”
ทั้งนี้อ้างอิงจากคลิปภาพข่าวทาง DRM News บนยูทูป พบว่าทีมฟุตบอลอิหร่านออกเดินทางจากตุรกี "ด้วยการจูบคัมภีร์อัลกุรอาน" พร้อมกล่าวคำอำลาก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปอเมริกาเหนือ โดยทีมเดินทางถึงเม็กซิโกโดยปลอดภัยท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีแฟนคลับถือธงชาติอิหร่านรอต้อนรับ
ขณะเดียวกันในวันอาทิตย์(7) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีวันอาทิตย์ Meet The Press ของคริสเตน เวลเกอร์ (Kristen Welker) ทางสถานีโทรทัศน์ NBC News ของสหรัฐฯ อ้างว่า สงครามอิหร่านไม่ใช่เป็นสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด พร้อมเปิดเผยต่อว่า ภัยคุกคามส่วนใหญ่นั้นเกือบจะหมดไปแล้ว
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า ทรัมป์ในการให้สัมภาษณ์ยังเปิดเผยว่า เขาไม่ตัดทางเลือกในการส่งกำลังทหารอเมริกันบุกอิหร่านเพื่อทำลายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของเตหะรานหากว่าเตหะรานยังไม่ยอมบรรลุข้อตกลงกับอเมริกา
จากที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นนานกว่า 3 เดือนแต่ผู้นำอเมริกันอ้างว่า เขาเชื่อว่าการยุติสงครามใกล้แล้วตราบเท่าที่ข้อตกลงหยุดยิงยังคงบังคับใช้
โดยส่วนหนึ่งของข้อตลกลงสหรัฐฯ-อิหร่านนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องการส่งกำลังทหารเข้าไปนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งชื่อว่า “ฝุ่นนิวเคลียร์” (nuclear dust) เขายืนยันในรายการที่ดูเหมือนการส่งสารไปยังอเมริกันทั่วประเทศว่า สหรัฐฯไม่สามารถยอมให้อิหร่านมีนิวเคลียร์ได้
ในการให้สัมภาษณพิเศษว่า หากว่ามีการบรรลุข้อตกลงแล้วสหรัฐฯพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์จะเข้าไปนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและจะมีการทำลายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไซต์ที่นั่นหรืออาจนำออกมา
ประธานาธิบดียังยืนกรานว่า ทหารอเมริกันที่ส่งเข้าไปจะไม่เป็นอันตรายและอ้างว่า เขาได้ทำลายความแข็งแกร่งทางการทหารส่วนใหญ่สำเร็จแล้วและกำลังพลอเมริกันจะปลอดภัยมากพอที่จะถูกส่งไปเพื่อนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกมา ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงนี้เพื่อใช้ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์