กราดยิงสหรัฐฯรอบใหม่ บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 12 ในเทศกาลแสดงดนตรี Old West End Festival รัฐโอไฮโอ มือปืนหลบหนีไร้ร่องรอย

เอพี/เอเจนซีส์ - เสียงปินดังขึ้นในวันเสาร์(6 มิ.ย)ใกล้กับถนนที่กำลังจัดเฟสติวัลในรัฐโอไฮโอ มีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 12 คนส่วนคนอื่นๆในที่เกิดเหตุหาที่หลบภัยและมีบางส่วนรีบไปช่วยผู้บาดเจ็บ ตำรวจสหรัฐฯตามหามือปืนก่อเหตุหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
เอพีรายงานวันอาทิตย์(7 พ.ค)ว่า โจ เฮฟเฟอร์แนน (Joe Heffernan) ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจเมืองโทลีโด(Toledo) แถลงว่าหลังเกิดเหตุหลายชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับผู้ต้องสงสัยในการควบคุมตัว
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังออกมาเรียกร้องให้ใครก็ตามที่อยู่ในงานเฟสติวัลให้ออกมาให้ความร่วมมือพร้อมภาพถ่ายหรือคลิปในมือถือเพื่อเป็นเบาะแส
เหตุกราดยิงเกิดขึ้นใกล้งานเฟสติวัล Old West End Festival ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีของรัฐ
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า เหตุยิงเกิดเมื่อเวลาราว 17.37 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(6)
พยานในที่เกิดเหตุ ติโต อากีลาร์ (Tito Aguilar) ให้สัมภาษณ์กับ CBS News ว่าในขณะที่เขากำลังสั่งอาหาร เขาได้เห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังทำร้ายวัยรุ่นอีกคน
อากีลาร์กล่าวว่า ดังนั้นเขาเริ่มต้นบันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังออกมา ตัวเขารีบวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุ แต่ในท้ายที่สุดต้องหวนกลับมาเพื่อหาเพื่อตัวเอง และเห็นมีไม่กี่คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง
เอพีรายงานว่า ขณะที่ ตำรวจโอไฮโอกล่าวว่า ดูเหมือนมีคนไม่ต่ำกว่า 2 คนยิงปืนและดูเหมือนทั้งคู่กำลังดวลกันโดยยิงปืนเข้าหากัน
เหยื่อผู้บาดเจ็บ 2 คนจากทั้งหมดอยู่ในขั้นสาหัส เฮฟเฟอร์แนนเสริม และเปิดเผยต่อว่าอายุของเหยื่อมีตั้งแต่ 14 ปีไปจนถึง 61 ปีและส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุกว่า 20 ปีเล็กน้อย
“ผมมีความกังวลอย่างสูงต่อสถานการณ์ในโทลuโดคืนนี้” ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ ไมค์ เดไวน์ (Mike DeWine) กล่าวผ่านแถลงการณ พร้อมเสริมว่า “งานเทศกาลซัมเมอร์เฟสติวัลสมควรที่จะเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวเพื่อที่จะใช้เวลาร่วมกันโดยปราศจากความกลัวความรุนแรง”
คลิปมากมายถูกโพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่าผู้คนกำลังวิ่งหนีท่ามกลางเสียงปืนและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินดูเหมือนจะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ด้านหัวหน้าดับเพลิง ออลลิสัน อาร์มสตรอง (Allison Armstrong)กล่าวว่า มันเป็นการยากที่จะไปโรงพยาบาลเนื่องมาจากถนนปิดและการจราจรจากประชาชนที่กำลังเดินออกไปจากงานเฟสติวัล แต่ทว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยังสามารถนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกไปจากที่เกิดเหตุภายใน 1 ชั่วโมง
เควิน เบอร์รี (Kevin Berry)กำลังนั่งอยู่กับเพื่อนๆเพื่อฟังการเล่นดนตรีสดในย่านอาร์บอรีทัม (arboretum)ที่ใกล้กับสถานที่จัดงาน และเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นไม่กี่นัดรัวออกมา
“ทุกคนหลบอยู่ใต้โต๊ะ” เบอร์รีกล่าว
และเมื่อเขามองไปด้านหลัง เขาเห็นปืนถูกโยนออกมาที่พื้นห่างจากตัวไปไม่ถึง 15 เมตรจากตัวเขา
เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ที่จุดเกิดเหตุเข้ามาตอบสนองทันที
เบอร์รีซึ่งได้รับการฝึกด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเคยอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐฯ เดินไปรอบๆเพื่อหาผู้บาดเจ็บและได้เห็นมีไม่ต่ำกว่า 5 คนมีร่องรอยบาดเจ็บด้วยกระสุนปืน
“ผู้คนที่ถูกยิงกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่อาร์บอรีทัม” เขากล่าว
งานเฟสติวัลแสดงดนตรีชื่อดังถูกจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันในย่านโทลีโดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง โดยภายในงานรวมถึงการแสดงดนตรีสด ร้านอาหารออกงาน ช้อปปิ้ง การเปิดเข้าชมบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นถือจุดเริ่มต้นของเทศกาลฉลองฤดูร้อนของเมืองโทลีโด