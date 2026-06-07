ติดหมดทุกรางวัล!สื่อกัมพูชาคุยโวใหญ่ ท่าอากาศยานเตโชรั้งท็อป5 อาคารสนามบินใหม่ดีที่สุดในโลก

สื่อเขมรตีข่าว สนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชา ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ หลังติดอันดับต้นๆในฐานะอาคารผู้โดยสารที่ดีที่สุดในโลก เมื่อนับเฉพาะสนามบินที่เพิ่งเปิดบริการใหม่ๆ ในรางวัล Skytrax World Airport Awards 2026 พร้อมอวดอ้างว่ารางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงสถานะที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยของกัมพูชา ในฐานะศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์สระบุว่าสนามบินที่เพิ่งเปิดใหม่นี้ เป็นเพียง 1 ใน 5 ของท่าอากาศยานทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลในประเภทนี้ ซึ่งประเมินอาคารสนามบินต่างๆที่เปิดทำการในรอบเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา มันเป็นการจัดอันดับจากการสำรวจความคิดเห็นบรรดาผู้โดยสารอย่างครอบคลุม เพื่อประเมินเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก, การบริการของเจ้าหน้าที่, ประสิทธิภาพของปฏิบัติการและประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
ตามข้อมูลของ Skytrax รางวัลนี้ให้การรับรองความเป็นเลิศ เกี่ยวกับอาคารผู้โดยสารใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่ และวัดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่หลากหลาย ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดย Conde Nast Traveller นิตยสารคู่มือนักเดินทางระดับไฮเอนด์ เน้นย้ำว่าการประเมินครอบคลุม "สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสนามบินอย่างเต็มรูปแบบ การบริการของพนักงานและประสบการณ์ของลูกค้า" สำหรับสนามบินที่เพิ่งเปิดบริการในช่วงเวลาที่มีการคัดเลือก
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่าในบรรดาสนามบินที่ได้รับคัดเลือก รวมไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติเตโช ที่จัดวางกัมพูชาอยู่ในสถานะทัดเทียมกับโครงการด้านการบินระหว่างประเทศใหญ่ๆในญี่ปุ่น, จีน, สหรัฐฯและอินเดีย ตอกย้ำความทะเยอทะยานของกัมพูชา ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดโลก
สนามบินนานาชาติดเตโช ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงพนมเปญ เปิดปฏิบัติการทางพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กันยายน 2025 แทนที่สนามบินอายุเก่าเก็บของเมืองหลวง ในฐานะประตูระหว่างประเทศหลักของกัมพูชา
การก่อสร้างสนามบินแห่งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกเสร็จสิ้นเมื่อปีที่แล้ว มีรันเวย์เดียวยาว 4 กิโลเมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสามารถรองรับนักเดินทางไปมากกว่า 15 ล้านคนต่อปี มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะยาวของกัมพูชา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมของรัฐบาล ที่จะเปลี่ยนประเทศเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค
ในระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มเติมรันเวย์ใหม่อีกรันเวย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนภายในปี 2030 ส่วนระยะสุดท้ายมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2050 จะรวมไปถึงรันเวย์ที่ 3 และการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารเป็น 45 ล้านคนต่อปี
Thourn Sinan ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (PATA) สาขากัมพูชา ให้คำจำกัดความกรณีที่สนามบินเตโช ติดอันดับต้นๆในฐานะอาคารผู้โดยสารที่ดีที่สุดในโลก ว่าเสมือนเป็นการรับรองมาตรฐานการบินและการบริการของประเทศแห่งนี้ ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ "มันจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักเดินทางที่จะมาเที่ยวกัมพูชาเป็นครั้งแรก กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ขาเข้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นและน่าเชื่อถือ"
สำหรับสนามบินแห่งใหม่ที่รั้งอันดับ 1 อาคารผู้โดยสารที่ดีที่สุดในโลก จากการประกาศของ Skytrax ในปีนี้ ได้แก่ ท่าอากาศยานอาโซะ คูมาโมโตะ ของญี่ปุ่น ที่อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของพวกเขาออกแบบโดย เคนโกะ คุมะ สถาปนิกชื่อดังระดับสากล สนามบินแห่งนี้ได้รับยกย่องสำหรับการใช้ไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น การออกแบบที่โอ่อ่ากว้างขวางและรองรับการไหลบ่าของกระแสผู้โดยสารได้ดีกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างประเทศสู่ภูมิภาคคุมาโมโตะ
ส่วนอาคารผู้โดยสารของสนามบินอื่นๆ ที่อยู่ในติดอันดับต้นๆ ได้แก่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสนามบินนานาชาติกว่างโจวไป๋หยุน ในจีน, อาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบินซานดิเอโก ในสหรัฐฯ และอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาตินาวีมุมไบ ในอินเดีย
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)