ตัวอย่างมีให้เห็น!น้องสาว'ท่านคิม'กร้าวอาวุธนิวเคลียร์ คือ'ยันต์กันภัย'ไม่สามารถต่อรองได้

โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้โดยสิ้นเชิง จากคำประกาศกร้าวของ "คิม โยจอง" น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ก่อนที่ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน จะเดินทางเยือนประเทศแห่งนี้ ตามรายงานของยอนฮับ สื่อมวลชนเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์(7มิ.ย.)
"สถานะของเราในฐานะมหาอำนาจนิวเคลียร์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้โดยสิ้นเชิง" คิม โยจอง กล่าวในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ(เคซีเอ็นเอ) สื่อมวลชนแห่งรัฐ พร้อมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือ "จะไม่อดทนต่อภัยคุกคามใดๆ"
เกาหลีเหนือยืนยันมาช้านานเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธ แม้โครงการเหล่านี้ถูกห้ามภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พวกเขาได้บัญญัติสถานะการเป็นรัฐ "ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์" อย่างถาวร ไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2023
อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของ คิม โยจอง ซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในด้านการสื่อสารและนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือ มีขึ้นก่อนหน้าที่ สี จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือ ที่ทางสื่อมวลชนแห่งรัฐระบุว่าจะมีขึ้นในวันจันทร์(8มิ.ย.) และวันอังคาร(9มิ.ย.) นี้
ปักกิ่งเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับเกาหลีเหนือ ในขณะที่โสมแดงเป็นหนึ่งในชาติที่ถูกประเทศต่างๆทั่วโลกโดดเดี่ยวมากที่สุด และอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรนานาชาติอันหนักหน่วง
การเดินทางเยือนที่กำลังมาถึง ถือเป็นการเยือนต่างประเทศทริปแรกของสี จิ้นผิง ในปีนี้ และมีขึ้นตามหลังผู้นำจีนพบปะประชุมซัมมิตติดๆกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของจีน เมื่อเดือนที่แล้ว
(ที่มา:เอเอฟพี)