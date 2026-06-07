ศก.เขมรส่อแววอ่วม!นทท.ต่างชาติเยือนกัมพูชาลดฮวบ46%ช่วง4เดือนแรก ผลจากขัดแย้งไทย-สงครามอิหร่าน

นักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าของกัมพูชา ลดลงเกือบ 46% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2026 เหลือแค่ 1.3 ล้านราย ลดลงจากระดับ 2.4 ล้านคนของช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ตามรายงานของกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาเมื่อวันศุกร์(6มิ.ย.) ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามอิหร่านและความขัดแย้งกับไทย
รายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เปิดเผยว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน จีน,เวียดนามและสหรัฐฯ เป็น 3 ตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
ข้อมูลพบว่า กัมพูชา ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 330,000 ราย, เวียดนาม 310,000 รายและชาวอเมริกัน 80,300 ราย ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเป็นรายปี พบว่าตัวเลขดังกล่าวลดลง 14.5%, 24% และ 11.5% ตามลำดับ ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส
ทอง เมงเดวิด รองผู้อำนวยการศูนย์จีน-อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชา มองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงอย่างมาก สะท้อนภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ประเด็นสแกมออนไลน์ และผลกระทบจากความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนกับไทย
"ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งโหมกระพือราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงและความปั่นป่วนของเที่ยวบิน ยังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการลดลงอย่างฮวบฮาบนี้" เมงเดวิด ยอมรับกับสำนักข่าวซินหัว สื่อมวลชนจีน
รายงานข่าวระบุว่าการท่องเที่ยวคือหนึ่งใน 4 เสาหลักที่ค้ำยันเศรษฐกิจของกัมพูชา เช่นเดียวกับภาคเกษตรกรรม, ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับการส่งออกเสื้อผ้า รองเท้าและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)