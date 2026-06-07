เล่นกันเองแล้ว!USยกระดับเตือนภัยเสี่ยงถูกอิสราเอล'จารกรรม' จากความขัดแย้งเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) ยกระดับคำประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมจารกรรมของอิสราเอลที่มีต่ออเมริกา สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามรายงานของสำนักข่าวเอ็นบีซีนิวส์และนิวยอร์กไทม์ส อ้างอิงเจ้าหน้าที่อเมริกา ความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางร่องรอยความเห็นต่างมากขึ้นเรื่อยๆระหว่าง 2 ชาติคู่หู ในเรื่องเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน
รายงานข่าวอ้างว่าเพนตากอนยกระดับคำประเมินภัยคุกคามด้านการต่อต้านข่าวกรองของอิสราเอล สูงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเหตุผลหลักก็คือความตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่อิสราเอลกับเจ้าหน้าที่อเมริกา เกี่ยวกับแนวทางเดินหน้าในสงครามกับอิหร่านและบรรดากลุ่มติดอาวุธตัวแทนของเตหะราน
เอ็นบีซีอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าข้อความภายในที่ออกประกาศโดยสำนักงานขาวกรองกลาโหมของเพตากอน ได้ปรับเพิ่มระดับภัยคุกคามด้านข่าวกรองสำหรับอิสราเอล "สู่ขั้นวิกฤต" ขณะที่นิวยอร์กไทม์ส เสริมว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของอเมริกาและ เอลบริดจ์ เอ.คอลบี เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายของเพนตากอน และ ไมเคิล พี.ดิไมโน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม เป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายจารกรรมโดยอิสราเอล
แหล่งข่าวเปิดเผยกับเอ็นบีซีต่อว่าในคำประเมินของสำนักงานขาวกรองกลาโหมแห่งเพตากอน รวมไปถึงเอกสารสรุปเจ็ดหน้าเกี่ยวกับระดับภัยคุกคามดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนภูมิประกอบ ส่วนนิวยอร์กไทม์สรายงานว่าการตัดสินใจยกระดับภัยคุกคามครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากบุคลากรสหรัฐฯที่ปฏิบัติการในอิสราเอล รายงานมาว่ามีการลอบติดตั้งซอฟต์แวร์ดักฟังการสื่อสารลงในโทรศัพท์ของพวกเขา
สถานทูตอิสราเอลประจำกรุงวอชิงตัน รุดออกถ้อยแถลงตอบโต้ทันที บอกว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจารกรรม "เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง" โดยทางโฆษกเน้นย้ำว่า "อิสราเอลไม่ได้รวบรวมข้อมูลข่าวกรององค์กรต่างๆของสหรัฐฯ และไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกา"
"ความพยายามรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของอิสราเอลมีเป้าหมายที่อยู่ศัตรู ไม่ใช่พันธมิตร คำกล่าวอ้างใดๆที่สวนทางกัน เป็นทั้งการบิดเบือนข้อมูลและมีแรงจูงใจทางการเมือง" ถ้อยแถลงระบุ
เพนตากอนปฏิเสธแสดงความคิดเห็น ส่วนสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐฯ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานขาวกรองกลาโหมของเพตากอน ยังไม่ตอบคำถามของเอ็นบีซี ที่ติดต่อสอบถามขอความคิดเห็นในเรื่องนี้
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกับเอ็นบีซีนิวส์ ว่าเรื่องราวนี้เป็น "เท็จ" และอ้างอิงแหล่งข่าวใครบางคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์/นิวยอร์กไทม์ส/เอ็นบีซี)