พอๆกับบัตรเขย่ง!ผู้ประท้วงเกาหลีใต้ร้องจัดเลือกตั้งใหม่ บัตรลงคะแนนมีไม่พอผู้มาใช้สิทธิ์

บรรดาผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าสถานที่นับบัตรเลือกตั้งแห่งหนึ่้งในเกาหลีใต้ เป็นวันที่ 2 เมื่อวันเสาร์(6มิ.ย.) เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งใหม่ ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีขึ้นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ หลังพบบัตรลงคะแนนีไม่พอสำหรับผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
พลเมืองราวๆ 10,000 คน รวมตัวกันที่สนามกีฬาแฮนด์บอล เอสเค โอลิมปิก จนถึงช่วงค่ำวันเสาร์(6มิ.ย.) บริเวณที่มีการนับคะแนนของศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นและสมาชิกสมัชชาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธ(3มิ.ย.) ที่ผ่านมา ตามรายงานของยอนฮับ อ้างอิงตัวเลขประเมินอย่างไม่เป็นทางการของตำรวจ
การประท้วงครั้งนี้เกิดจากปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่พอ ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางพวกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนบางส่วน จากการใช้สิทธิ์ใช้เสียงทั่วประเทศ กระตุ้นให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
ข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งพบว่ามีหน่วยเลือกตั้ง 50 หน่วย จากทั้งหมด 14,300 หน่วย ที่บัตรลงคะแนนไม่เพียงพอและต้องระงับการลงคะแนนชั่วคราว 22 หน่วย สืบเนื่องการได้รับมอบบัตรลงคะแนนล่าช้า
โอ เซ-ฮุน นายกเทศมนตรีกรุงโซล แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ ระบุว่าปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่พอเป็นสิ่งที่ไม่อาจอดทนได้และเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีสิทธิ์ลงคะนแน เขาเรียกร้องให้ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งและเปิดการสืบสวนโดยคณะอัยการพิเศษ
พวกผู้ประท้วงจำนวนมาก ในนั้นรวมถึงบรรดายูทูบเบอร์สายอนุรักษ์นิยม ตะโกนเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ร้องเพลงชาติและโบกธงเกาหลีใต้ อ้างอิงภาพเหตุการณ์สดๆของวายทีเอ็นและยอนฮับนิวส์ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
บางส่วนในนั้นนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูสนามกีฬา ขัดขวางไม่ยอมให้พวกเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกจากสนาม อย่างไรก็ตามยอนฮับ รายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ภายในสนามกีฬามาตั้งแต่วันศุกร์(5มิ.ย.) ท้ายที่สุดสามารถออกมาได้แล้วในวันเสาร์(6มิ.ย.)
อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องให้พวกเขาลาออก
(ที่มา:รอยเตอร์ส)