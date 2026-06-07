ถึงว่าไม่ยอมจบ!ซีอีโอรัสเซียแฉบรรดาบริษัทสหรัฐฯ คือผู้ได้ประโยชน์จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ

อิกอร์ เซชิน ซีอีโอของรอสเนฟต์ บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติรัสเซีย ในวันเสาร์(6มิ.ย.) ระบุบรรดาบริษัทพลังงานของอเมริกาคือผู้ได้ผลประโยชน์หลักๆจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่เตือนว่าหากความตึงเครียดยังคงมีอยู่ต่อไปในเส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญแห่งนี้ ที่คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันดิบโลก มันจะบ่อนทำลายอุปสงค์น้ำมันในระยะยาว
เตหะรานปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งอุปทานน้ำมันที่สำคัญของโลก เช่นเดียวกับสินค้าสำคัญๆอื่นๆ อย่างเช่นปุ๋ย หลังจากสหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีอิหร่านและสังหารผู้นำสูงสุดของพวกเขา อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่อเมริกาดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่าน
เซชิน ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในภาคพลังงานของรัสเซีย ให้คำจำกัดความการกระทำของสหรัฐฯ ว่าเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดพลังงานโลกให้เข้ากับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ แต่เตือนว่าความเสี่ยงต่างๆของกลยุทธ์นี้ไม่ได้รับการประเมินอย่างครบถ้วน
"การปิดช่องแคบเป็นความพยายามยกเครื่องกฎเกณฑ์ตลาดพลังงานโลกเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ มาตรการปิดล้อมช่องแคบมีเป้าหมายเล่นงานอิหร่าน แต่มันก่อไฟย้อนศรเล่นงานทั่วโลก ความเสี่ยงต่างๆของกลยุทธ์นี้ถูกประเมินต่ำเกินไป" เซชิน กล่าวกับที่ประชุมอินเตอร์เนชันแนล อีโคโนมิค ฟอรัม ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
"แน่นอน พวกผู้ได้รับผลประโยชน์หลักๆ คือบรรดาบริษัทสหรัฐฯ ซึ่งได้เปรียบจากการที่ไม่มีการแข่งขันและความสามารถในการจัดหาอุปทานที่มีต้นทุนสูง" เขากล่าว "แต่หากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซยังคงลากยาวเป็นเวลานาน มันจะบ่อนทำลายอุปสงค์น้ำมันในระยะยาว มันจะอาจกระตุ้นให้เกิดความสนใจในพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเช่นกัน"
สหรัฐฯคือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามด้วยซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย
รายได้จากภาษีและก๊าซของรัสเซีย ซึ่งคิดเป็นราวๆ 1 ใน 5 ของรายได้ทางงบประมาณโดยรวม เพิ่มขึ้นถึง 32.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม แตะระดับ 9,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 303,000 ล้านบาท) อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน อันเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันอเมริกายังขยายกรอบเวลาละเว้นมาตรการคว่ำบาตร เปิดทางให้ซื้อน้ำมันรัสเซียที่ส่งมอบทางทะเล เพื่อช่วยบรรดาชาติต่างๆที่มีความอ่อนแอทางพลังงาน รับมือผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน
เซชิน ยังแสดงความคิดเห็นด้วยว่า จีน เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีสำหรับรับมือกับวิกฤตนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐที่คิดมาอย่างรอบคอบ แต่เตือนว่าหากเส้นทางขนสำคัญๆของโลกอื่นๆ อย่างเช่นช่องแคบมะละกา, ช่องแคบบับ เดล มันเดบ และช่องแคบยิบรอลตาร์ เสี่ยงตกอยู่ภายใต้ความปั่นป่วนเช่นกัน
เขามองว่าถ้ามีการเปิดช่องแคบในอนาคตอันใกล้ชี้ ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ 95 ดอลลาร์ ถึง 96 ดอลาร์ ในช่วงสิ้นปี และใน 1 ปี มันจะลดลงสู่ระดับ 80 ดอลลาร์ ถึง 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2027 จะมีการกลับคืนสู่พื้นฐานของตลาด
(ที่มา:รอยเตอร์ส)