อิหร่านย้ำชัดเงินทุนที่ถูกอายัดเป็นกุญแจสำคัญสู่ความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่า การปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามระหว่างกัน
อิหร่านถูกสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกอื่นๆ อายัดทรัพย์สินและคว่ำบาตรอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979 ที่โค่นล้มชาห์โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ผู้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
ในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ (5 มิ.ย.) โมห์เซน เรซาอี อดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามและที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่า การเจรจาล้มเหลวเนื่องจากปัญหาเรื่องการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่าน
“หากเขา (ทรัมป์) ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน เงิน 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี้คือบททดสอบความไว้วางใจที่อิหร่านต้องการจากทรัมป์” เขากล่าวกับ CNN
“นี่คือบททดสอบที่อเมริกาต้องผ่าน และเส้นทางจะเปิดออก นี่คือเงินของเราเอง ไม่ใช่เงินของอเมริกา” เขากล่าว
แม้จะไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการสำหรับมูลค่ารวมของทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด แต่รายงานของสื่อประเมินว่ามีมูลค่าระหว่าง 100 พันล้านถึง 123 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อิหร่านได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงเพื่อยุติสงครามไว้หลายประการ รวมถึงการปล่อยเงินที่ถูกอายัด
การสู้รบปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เมื่อสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอล โจมตีอิหร่าน สังหารอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี และผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลายคน
การโจมตีดังกล่าวทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีอิสราเอลและพันธมิตรของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย
ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 เมษายน แต่ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามอย่างถาวรยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ในบรรดาเงื่อนไขต่างๆ อิหร่านได้เรียกร้องให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบ รวมถึงในเลบานอน ซึ่งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะรานกำลังต่อสู้กับอิสราเอล
แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิง แต่ความตึงเครียดระหว่างเตหะรานและวอชิงตันยังคงสูงอยู่
เรซาอีเตือนว่า อิหร่านจะ "ลากสงคราม" ออกไปนอกอ่าวเปอร์เซีย หากสหรัฐฯ กลับมาสู้รบอีกครั้ง ซึ่งจะนำ "มิติใหม่มาสู่สงคราม"
แต่เขากล่าวเสริมว่า "ความเป็นไปได้ของสงครามนั้นต่ำ"
ที่มา เอเอฟพี