มะกันไฟเขียวออกวีซ่าให้ทีมอิหร่านเข้าสหรัฐฯ ไปแข่งบอลโลก

เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ (5 มิ.ย.) ว่านักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านชุดฟุตบอลโลกได้รับวีซ่าเข้าอเมริกาแล้ว เพียง 10 วันก่อนการแข่งขันนัดแรกที่ลอสแอนเจลิส ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศ
อาโบลฟาซล์ ปาซานดิเดห์ เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโก ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ทีมฟุตบอลอิหร่านยังไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ แต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ระบุว่า วีซ่าได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
สำนักข่าวฟาร์ส ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่กึ่งทางการรายงานของสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า สหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกวีซ่าให้กับสมาชิกบางส่วนของทีมงานด้านเทคนิคและฝ่ายบริหารของทีมชาติอิหร่าน
"วีซ่าสำหรับสมาชิกบางส่วนของทีมงานด้านเทคนิคและฝ่ายบริหารของทีมชาติอิหร่านยังไม่ได้รับการออกให้ และสถานทูตสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะออกวีซ่าให้" สำนักข่าวฟาร์ส ระบุโดยไม่ได้อ้างแหล่งที่มาของข้อมูล
สงครามอิหร่านได้เปลี่ยนฟุตบอลโลก ซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ให้กลายเป็นเกมการเมืองระดับโลก โดยทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะใช้การแข่งขันนี้เพื่อแสดงท่าทีทางการเมือง
นี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มจัดในปี 1930 ที่ประเทศเจ้าภาพจะรับทีมฟุตบอลจากประเทศที่กำลังทำสงครามด้วย
เตหะรานเจรจาขอเปลี่ยนฐานที่ตั้งของทีมจากรัฐแอริโซนาไปยังเมืองติฮัวนา ประเทศเม็กซิโก ในนาทีสุดท้าย เนื่องจากปัญหาเรื่องวีซ่าและความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นในอิหร่านว่าควรจำกัดการปรากฏตัวของทีมในสหรัฐอเมริกาให้น้อยที่สุด พวกเขามีกำหนดเดินทางถึงติฮัวนาในเช้าวันอาทิตย์
อิหร่านมีกำหนดลงเล่นนัดแรกในกลุ่ม G ในวันที่ 15 มิถุนายน กับนิวซีแลนด์ที่ลอสแอนเจลิส ซึ่งพวกเขาจะพบกับเบลเยียมก่อนที่จะพบกับอียิปต์ที่ซีแอตเติล
เอกอัครราชทูตปาซานดิเดห์กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่เคยกล่าวอย่างเป็นทางการว่าไม่ต้องการให้ทีมชาติอิหร่านอยู่ในดินแดนของตน
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ จะไม่อนุญาตให้อิหร่านรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจของกองทัพอิหร่าน เข้าไปในคณะผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก
เมห์ดี ทาจ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการจับฉลากการแข่งขันในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนธันวาคม เขาเป็นอดีตผู้บัญชาการในกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม
ปาซานดิเดห์กล่าวว่า ความปรารถนาของอิหร่านที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเน้นย้ำถึงความพยายามของอิหร่านในการหาทางออกในสงครามกับวอชิงตัน
"การเข้าร่วมของอิหร่านในการแข่งขันฟุตบอลโลก แม้จะอยู่บนดินแดนที่ถูกมองว่าเป็นศัตรู ก็แสดงให้เห็นว่าอิหร่านแสวงหาสันติภาพ" ปาซานดิเดห์กล่าว โดยพูดผ่านล่ามภาษาสเปนที่สถานทูตอิหร่านในเม็กซิโกซิตี้
ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เป็นไปอย่างช้าๆ โดยทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะค่อยๆ เข้าใกล้ข้อตกลงชั่วคราว แม้ว่าจะยังคงดำเนินการโจมตีทางทหารต่อไป
ที่มา รอยเตอร์