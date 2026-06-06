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เสริมเขี้ยวเล็บอวดจีน! เกาหลีเหนือประกาศแผนสร้างเรือพิฆาต 10,000 ตัน-พัฒนาอาวุธลับใต้น้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2026 แสดงให้เห็นผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน และบุตรสาว คิม จูแอ เยี่ยมชมเรือรบคังกอนเพื่อกำกับดูแลการทดสอบการเดินเรือ ณ สถานที่ที่ไม่เปิดเผย
สื่อเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันเสาร์ (6 มิ.ย.) ว่า เกาหลีเหนือวางแผนที่จะสร้างเรือพิฆาตขนาด 10,000 ตัน และพัฒนาอาวุธใต้น้ำลับ

รายงานดังกล่าวมีขึ้นก่อนการไปเยือนของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน โดยหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนยังรายงานเกี่ยวกับการทดสอบทางทะเลเมื่อวันพฤหัสบดี (4) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำคิม จองอึน ว่า เขาได้สั่งการให้กองทัพเรือนำเรือพิฆาตคังกอน (Kang Kon) และเรือรบขนาด 5,000 ตันอีกหนึ่งลำคือเรือชเวฮยอน (Choe Hyon) เข้าประจำการโดยเร็วที่สุด

ฮง มิน นักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือกล่าวถึงแผนการสร้างเรือพิฆาตขนาด 10,000 ตัน

ฮง ชี้ว่า คิม อาจต้องการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของประเทศก่อนการเยือนของ สี จิ้นผิง ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ (8) และวันอังคาร (9)

โรดองซินมุนรายงานว่า ผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่า เปียงยางต้องเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลเพื่อยับยั้งสงครามนิวเคลียร์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีศักยภาพทางทหารที่ทรงพลังทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

สี จิ้นผิง จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี โดยปักกิ่งพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเปียงยางซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียว

ก่อนการประกาศการเยือนครั้งนี้ คิม จองอึน ได้เรียกร้องให้ขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่าง "ก้าวกระโดด" ระหว่างไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์ที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี (4)

ระหว่างการตรวจเยี่ยมเรือ คิม จองอึน ได้พา คิม จูแอ บุตรสาววัยรุ่น ร่วมเดินทางไปด้วย ตามภาพถ่ายที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์

เกาหลีเหนือประกาศเมื่อเดือน พ.ค. ปี 2025 ว่า เรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันลำหนึ่งพลิกคว่ำบางส่วนระหว่างพิธีปล่อยเรือลงน้ำที่ท่าเรือชองจิน

ผู้นำ คิม ซึ่งเดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วย กล่าวประณามอุบัติเหตุดังกล่าวว่าเป็น "การกระทำที่เป็นอาชญากรรม" ที่ไม่อาจยอมรับได้

หลังจากซ่อมแซมเรือที่ท่าเรือราจินแล้ว พิธีปล่อยเรือลงน้ำครั้งที่ 2 ก็จัดขึ้นในเดือนถัดมา โดยเรือลำนั้นได้รับการตั้งชื่อว่า คัง กอน

ที่มา: รอยเตอร์




ภาพที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2026 แสดงให้เห็นผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน และบุตรสาว คิม จูแอ เยี่ยมชมเรือรบคังกอนเพื่อกำกับดูแลการทดสอบการเดินเรือ ณ สถานที่ที่ไม่เปิดเผย
เสริมเขี้ยวเล็บอวดจีน! เกาหลีเหนือประกาศแผนสร้างเรือพิฆาต 10,000 ตัน-พัฒนาอาวุธลับใต้น้ำ
เสริมเขี้ยวเล็บอวดจีน! เกาหลีเหนือประกาศแผนสร้างเรือพิฆาต 10,000 ตัน-พัฒนาอาวุธลับใต้น้ำ