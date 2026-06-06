คอนเทนต์สิ้นคิด! ตำรวจญี่ปุ่นรวบหนุ่ม TikToker เทของเหลวคล้าย 'น้ำยาล้างจาน' ลงบนซูซิสายพาน

ตำรวจจังหวัดไซตามะของญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 43 ปีเมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) ในข้อหาขัดขวางการประกอบธุรกิจ หลังจากที่เขาโพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังเทของเหลวคล้ายน้ำยาล้างจานลงบนจานซูชิในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ยูตะ ชินนิชิ ชายว่างงานจากเมืองโมโรยามะ จังหวัดไซตามะ ยอมรับข้อกล่าวหา โดยให้การกับตำรวจว่า เขาแค่ "ต้องการยอดวิวเพิ่ม" บนโซเชียลมีเดีย
ชินนิชิ มีผู้ติดตามประมาณ 12,000 คนบน TikTok และก่อนหน้านี้เคยโพสต์คลิปวิดีโออื่นๆ อีกหลายรายการที่มักถูกเรียกว่า "วิดีโอยั่วยุ" ซึ่งหมายถึงเนื้อหาออนไลน์ที่จงใจกระตุ้นให้คนดูเกิดความโกรธหรือความไม่พอใจ
ในคลิปที่เขาโพสต์ลงในบัญชี TikTok เมื่อวันจันทร์ (1) ชินนิชิ ได้กล่าวขอโทษ และบอกว่า "ผมขอโทษพนักงานและทุกคนที่ทำงานที่ร้านฮามาซูชิ ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้น มันเป็นเรื่องโง่ๆ"
ชายคนนี้ถูกตำรวจจับกุมในวันถัดมา
ตำรวจระบุว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ชินนิชิ ได้ถ่ายวิดีโอที่ร้านซูชิสายพานลำเลียง Hama-Sushi ในจังหวัดไซตามะ โดยแสดงให้เห็นว่า เขากำลังเทสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นน้ำยาล้างจานลงบนซูชิที่เขาสั่งบนสายพาน จากนั้นก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการรบกวนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ตามรายงานของตำรวจ บริษัท Zensho Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในโตเกียวที่ดำเนินกิจการร้าน Hama-Sushi ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากคลิปดังกล่าวแพร่กระจายในโลกออนไลน์
บริษัทชี้ว่า พฤติกรรมดังกล่าว “เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง” และกำลังพิจารณามาตรการตอบโต้ รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย
ที่มา: Japan Times