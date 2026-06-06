'เซเลนสกี' ได้ทีซัด 'ปูติน' ไม่ต้องการยุติสงคราม หลังปัดข้อเสนอพูดคุยซึ่งหน้า

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าวเมื่อวันศุกร์ (5 มิ.ย.) ว่า การที่ วลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ปฏิเสธข้อเสนอของเขาในการประชุมสุดยอดเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี แสดงให้เห็นว่าเครมลินไม่มีความปรารถนาที่จะยุติสงคราม
"น่าเสียดายที่ฝ่ายรัสเซียเลือกที่จะทำสงครามอีกครั้ง ทุกคนคงได้ยินคำตอบแล้ว คำตอบที่อ่อนแอเหลือเกิน" เซเลนสกี กล่าวในการแถลงผ่านวิดีโอช่วงค่ำ
"ผมคิดว่าการตอบสนองเช่นนี้จะทำให้หลายคนทั่วโลกผิดหวัง"
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เซเลนสกี ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิง และเสนอตัวพบกับ ปูติน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ ปูติน ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด ดังเช่นที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ (5)
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าจดหมายเปิดผนึกของ เซเลนสกี ที่เสนอการเจรจาสันติภาพแบบพบหน้า แม้จะส่งไปถึง ปูติน แต่แท้ที่จริงมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อที่ประชุมด้านการลงทุนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในสัปดาห์นี้ และหวังขยายผลไปไกลกว่านั้นด้วย
เซเลนสกี เผยแพร่จดหมายฉบับนี้เมื่อเย็นวันพฤหัสบดี (4) ขณะที่ ปูติน กำลังบรรยายสรุปให้บรรณาธิการข่าวต่างประเทศฟังในงานธุรกิจระดับพรีเมียร์ของรัสเซีย โดยก่อนหน้านั้น 1 วันโดรนของยูเครนได้โจมตีสถานีขนส่งน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทำให้เกิดควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าใกล้สถานที่จัดงาน
เจ้าหน้าที่ยูเครนรายหนึ่งที่คุ้นเคยกับจดหมายฉบับนี้กล่าวว่า ยูเครนเชื่อว่าชนชั้นนำบางส่วนของรัสเซีย – "เจ้าหน้าที่ นักธุรกิจ และพันธมิตรของรัสเซีย" – ต้องการเห็นการยุติความขัดแย้งที่ทำให้เศรษฐกิจมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ของยูเครนชะงักงัน
ดมิโตร ยาโรวี รองศาสตราจารย์จากโรงเรียนเศรษฐศาสตร์เคียฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเมือง กล่าวว่า การโจมตีรัสเซียด้วยโดรนและส่งจดหมาย "เชิงแสดงออก" เป็นความพยายามแบบผสมผสานเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของการประชุม
ยาโรวี กล่าวว่า จดหมายของ เซเลนสกี มีจุดประสงค์เพื่อบอกสังคมรัสเซียและรัฐบาลตะวันตก โดยเฉพาะประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ว่า การได้ยูเครนดินแดนเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้และการโจมตีระยะไกลที่สร้างความเสียหายแก่รัสเซีย ทำให้เคียฟอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่ามากในการเจรจาใดๆ
“ทรัมป์ มักพูดเสมอว่า ‘ยูเครนไม่มีไพ่ต่อรอง’ ” เคิร์ต โวลเกอร์ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำนาโต และผู้แทนพิเศษประจำยูเครนในสมัยรัฐบาลแรกของ ทรัมป์ กล่าว “แต่ตอนนี้ยูเครนกำลังแสดงให้เห็นว่า พวกเขาอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น”
ปูติน กล่าวกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศว่า การเจรจากับ ทรัมป์ ที่เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา เมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้ว ได้ร่างเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการยุติความขัดแย้งไว้ ซึ่งเป็นการอ้างถึงข้อเรียกร้องของเขาที่ให้ยูเครนยกดินแดนดอนบาสส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและฐานที่มั่นทางทหารทางตะวันออกของยูเครน
แต่ขณะนี้ดูเหมือนว่า เซเลนสกี จะไม่ยอมอ่อนข้อต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ ในการยกดินแดนแต่อย่างใด จดหมายของเขาระบุว่า เขายินดีกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ แต่ประเด็นของยูเครนนั้น "จะไม่ได้รับการตัดสินที่แองเคอเรจ" แต่จะต้องตัดสินระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งไม่สามารถคาดหวังที่จะได้ดินแดนดอนบาสทั้งหมดได้อีกต่อไป
ที่มา: รอยเตอร์