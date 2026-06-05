สุลต่านบรูไนทรงแต่งตั้ง 'เจ้าชายอับดุลมาทีน' พระราชโอรสเป็น 'รัฐมนตรีต่างประเทศ'

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงแต่งตั้งเจ้าชายอับดุล มาทีน หนึ่งในพระราชโอรส เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบรูไน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ที่ประกาศโดยพระมหากษัตริย์
ตามรายงานของรอยเตอร์และเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ การแต่งตั้งครั้งนี้ถูกจับมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในราชอาณาจักรที่ร่ำรวยน้ำมันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่สุลต่านในวัย 79 พรรษา ทรงมีพระอาการประชวรเมื่อเร็วๆ นี้
เจ้าชายอับดุล มาทีน วัย 33 พรรษา ทรงเป็นทั้งนายทหาร นักบินเฮลิคอปเตอร์ และเป็นผู้ติดตามประจำขององค์สุลต่านในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่างๆ ทรงเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์บรูไนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด โดยมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า 3 ล้านคน
พระเชษฐาของพระองค์ เจ้าชาย อัล-มุห์ตาดี บิลลาห์ และเจ้าชาย อับดุล มาลิก ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรี
สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ตรัสว่า การแต่งตั้งครั้งนี้คำนึงถึงความสนใจและประสบการณ์ด้านการบริหารราชการก่อนหน้านี้ โดยทรงเสริมว่า เจ้าชายอับดุล มาทีน จะยังคงรับราชการทหารต่อไป ในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งทางการทูตใหม่ด้วย
ที่มา: Mothership.sg