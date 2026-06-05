จีนประกาศ 'สี จิ้นผิง' เยือนเกาหลีเหนือ 8-9 มิ.ย. กระชับอิทธิพลปักกิ่งเหนือเปียงยาง

สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานวันนี้ (5 มิ.ย.) ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. ซึ่งจะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี ขณะที่ปักกิ่งพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเปียงยาง
ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ สี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งเพื่อต้อนรับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อเดือนที่แล้ว
ทรัมป์ ซึ่งเคยพบกับ คิม จองอึน ถึงสามครั้งในวาระแรกของเขา เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เขาพร้อมที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้ง
สำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่า สี จิ้นผิง จะไปเยือนตามคำเชิญของ คิม จองอึน
คิม จองอึน เป็นแขกรับเชิญในพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ที่ปักกิ่งเมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว โดยเดินทางไปยังเมืองหลวงของจีนด้วยรถไฟหุ้มเกราะสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา
จีนพยายามดึงเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวกลับเข้ามาอยู่ภายใต้อิทธิพลอีกครั้ง หลังจากที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้การแลกเปลี่ยนต้องหยุดชะงัก และผู้นำเกาหลีเหนือได้หันไปกระชับความสัมพันธ์กับมอสโกโดยการส่งกองกำลังและอาวุธไปสนับสนุนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย
“ข้อความโดยนัยจากฝ่ายจีนคือ...เรายังคงเป็นผู้มีบทบาทหลักในเรื่องเกาหลีเหนือ” จอห์น เดลูรี นักวิจัยอาวุโสของสมาคมเอเชียกล่าว
“หนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย (ที่จีนต้องการส่งสารไปถึง) ก็คือรัสเซีย”
รถไฟโดยสารระหว่างปักกิ่งและเปียงยางกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือน มี.ค. หลังจากระงับไป 6 ปีพร้อมๆ กับการเกิดโรคระบาดใหญ่ โดยต่อมาสายการบินแอร์ไชน่าได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินระหว่าง 2 เมืองหลวงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การจองยังถูกจำกัดเฉพาะนักธุรกิจและนักเรียนแลกเปลี่ยนบางส่วนเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงไม่ได้รับอนุญาต
การไปเปียงยางจะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของ สี จิ้นผิง ในปีนี้ โดย สี ในวัย 72 ปี เดินทางไปต่างประเทศน้อยลงเรื่อยๆ ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือน ต.ค. โดยไปเยือนเกาหลีใต้ และได้พบกับ ทรัมป์ ด้วย
“ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว การที่ สี จิ้นผิง ติดตามสถานการณ์ในเปียงยางเป็นสิ่งสำคัญ” เดลูรี กล่าว พร้อมเสริมว่าการที่ สี เยือนทั้งสองเกาหลีภายใน 1 ปีจะเป็น “ชัยชนะครั้งใหญ่” สำหรับคาบสมุทรเกาหลี
เดลูรี ชี้ว่า “จีนต้องการรักษาสมดุลบางอย่างไว้” ระหว่างสองเกาหลี
นับตั้งแต่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของจีนในปี 2012 สี จิ้นผิง ได้เยือนเกาหลีเหนือ 1 ครั้ง และเกาหลีใต้ 2 ครั้ง เขายังเคยเดินทางไปเปียงยางในปี 2008 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี และตอนนั้น คิม จองอิล บิดาของ คิม จองอึน ยังเป็นผู้นำเกาหลีเหนือ
สัปดาห์นี้ สำนักข่าว KCNA รายงานเรื่องที่ผู้นำ คิม ไปเยือนโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ ซึ่งเขาได้เรียกร้องให้ขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางอย่าง “ก้าวกระโดด”
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อมโยงการเยือนสถานที่ดังกล่าวของ คิม จองอึน กับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ สี จิ้นผิง โดยก่อนที่จะเดินทางไปปักกิ่งในเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว คิม ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมแผนการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปแบบใหม่ "ฮวาซอง-20"
ที่มา: รอยเตอร์