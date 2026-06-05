ระทึก! โบอิ้ง 787 ลุฟท์ฮันซา 'ล้อหน้ายุบตัว' ทำลูกเรือ-จนท.บาดเจ็บจำนวนมาก

เครื่องบินโบอิ้ง 787 ของสายการบินลุฟท์ฮันซา (Lufthansa) เกิดเหตุล้อหน้ายุบตัวลงอย่างไม่คาดคิด บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
โฆษกของสายการบินระบุในคำแถลงทางอีเมลว่า ขณะเกิดเหตุ "ผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นเครื่อง" และมีเพียงลูกเรือกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอยู่บนเครื่องในขณะเกิดเหตุ ซึ่งข่าวนี้ได้รับการรายงานครั้งแรกโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
สายการบินระบุเพิ่มเติมว่า "เจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บ และกำลังเข้ารับการรักษาพยาบาล"
ด้านโฆษกของ โบอิ้ง กล่าวว่า บริษัทรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว และกำลังให้การสนับสนุนลูกค้า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างภาพของรอยเตอร์เห็นรถฉุกเฉินหลายคันจอดอยู่รอบเครื่องบินลำตัวกว้างสองเครื่องยนต์ ซึ่งส่วนหนึ่งยุบลงมาแนบกับพื้น
ลุฟท์ฮันซา แถลงว่า เหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:45 น. (1045 GMT) และเครื่องบินลำนี้มีกำหนดออกเดินทางไปยังนครลอสแองเจลิสในเที่ยวบิน LH450
"ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบสถานการณ์ที่แน่ชัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"สายการบินระบุ
เครื่องบิน 787 ซึ่งลุฟท์ฮันซาใช้งานในรุ่น 787-9 นั้น เป็นเครื่องบินใหม่ที่เพิ่งเข้าประจำการในกลุ่มของสายการบิน ซึ่งกำลังวางแผนที่จะทยอยปลดระวางเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า และลดความซับซ้อนของฝูงบินลง
ที่มา: รอยเตอร์