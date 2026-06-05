ลุ้นคำตอบ! 'เซเลนสกี' ร่อนจดหมายเปิดผนึกเชิญ 'ปูติน' พูดคุยซึ่งหน้าเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) โดยเสนอให้ผู้นำทั้งสองพบปะกันเพื่อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี พร้อมเตือนว่าหากไม่เป็นเช่นนั้น เคียฟก็พร้อมที่จะสู้รบต่อไป
ในจดหมายฉบับนี้ซึ่งสำนักงานประธานาธิบดีระบุว่าได้ส่งไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย เซเลนสกี กล่าวว่า ชาวรัสเซียส่วนใหญ่เบื่อหน่ายกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของยูเครน ภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง และพร้อมที่จะสร้างสันติภาพ
เซเลนสกี กล่าวว่า ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งในอิหร่าน "การรอจนกว่าสงครามในยุโรปจะกลับมาเป็นจุดสนใจหลักของสหรัฐฯ นั้นเป็นเรื่องผิดพลาด" และเส้นทางสู่สันติภาพต้องเริ่มต้นที่แนวหน้า "ซึ่งเป็นเส้นที่การทูตต้องเริ่มต้น"
เซเลนสกี ยืนยันว่า ยูเครนสนับสนุน "การหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการเจรจา นี่เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน"
เขา ยังกล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ "มีความสามารถในการตรวจสอบการหยุดยิงตามแนวเส้นที่การสู้รบสิ้นสุดลง"
เซเลนสกี เสนอให้กำหนดวันประชุมที่ชัดเจน และกล่าวว่าหลายประเทศ "เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสงครามและสันติภาพ" โดยยกตัวอย่างสวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และประเทศต่างๆ ในโลกอาหรับ
"อย่ากลัวที่จะเลือกทางออกจากการสงครามนี้ นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจำเป็นต้องทำในตอนนี้" เซเลนสกี เขียน "ยูเครนขอเสนอให้ยุติสงครามนี้ด้วยการเจรจาโดยตรงระหว่างเรา — และคุณ ผมกำลังเสนอให้มีการประชุม... หากคุณไม่ลงความเห็นด้วยตนเองว่าถึงเวลาที่จะยุติสงครามนี้แล้ว ยูเครนก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดต่อไป"
เซเลนสกี กล่าวด้วยว่า สงครามที่ดำเนินต่อไปอาจคุกคามตำแหน่งส่วนตัวของ ปูติน
"นี่คือข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์รัสเซียที่คุณรู้ดี: เมื่อรัสเซียเหนื่อยล้า การเปลี่ยนแปลงก็จะมาถึง"
ที่กรุงมอสโก ทำเนียบเครมลินระบุว่าได้เห็นจดหมายของ เซเลนสกี แล้ว และจะแจ้งให้ ปูติน ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้
อันดรี ซีบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน เขียนข้อความบนเว็บไซต์ X ว่า จดหมายฉบับนี้จะถูกส่งอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการทูตด้วย
ซีบิฮา อธิบายว่า จดหมายนี้เป็น "ข้อเสนอที่จริงจังและมีความหมายเพื่อยุติสงคราม พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริง รวมถึงคำเชิญสำหรับการพบปะซึ่งหน้า"
"เราคาดหวังการตอบสนองที่มีความหมายต่อข้อเสนอนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะยุติสงครามนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะเลือกสันติภาพ"
ที่มา: รอยเตอร์