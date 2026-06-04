วุ่นหนัก!ฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธไม่ยอมรับแผนการหยุดยิง ที่เลบานอนกับอิสราเอลเพิ่งตกลงกันโดยมีสหรัฐฯเป็นคนกลาง

กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธไม่ยอมรับแผนการหยุดยิงที่ตกลงกันโดยรัฐบาลเลบานอนกับอิสราเอลในการเจรจาซึ่งมีสหรัฐฯเป็นคนกลาง ขณะเดียวกับที่รัฐยิวยังคงถล่มโจมตีภาคใต้เลบานอนไม่ยอมหยุดในวันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) รวมทั้งประกาศว่าจะไม่ยอมถอนทหารออกจากไปพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย
ก่อนหน้านั้น สหรัฐฯได้ประกาศเมื่อวันพุธ (3) ว่า เลบานอนกับอิสราเอลได้ตกลงกันแล้วที่จะปฏิบัติตามการตกลงหยุดยิง ในเงื่อนไขที่ว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งอิหร่านหนุนหลังอยู่จะต้องหยุดยิงเช่นกัน รวมทั้งอพยพโยกย้ายพวกนักรบของกลุ่มออกไปจากพื้นที่ต่างๆ ในภาคใต้เลบานอน ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ชายแดนที่ติดต่อกับภาคเหนือของอิสราเอลอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม นาอิม กัสเซม ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาหารือด้วย ระบุในคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การเจรจาเหล่านี้เป็นกระทำอย่างไร้ยางอาย พร้อมกับปฏิเสธคำประกาศของวอชิงตัน โดยบอกว่า ข้อตกลงนี้ที่จริงแล้วเป็น “โรดแมปสำหรับการทำลายล้างประชาชนชาวเลบานอนไปส่วนหนึ่ง และเอาประชาชนส่วนที่เหลือมาเป็นทาส”
เขาประกาศว่า ตราบใดที่อิสราเอลยังยึดครองพื้นที่ของเลบานอนอยู่ ตราบนั้นก็จะต้องมีการต่อต้านต่อไปอีก
ความเป็นปรปักษ์กันระหว่างฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลจุดชนวนปะทุขึ้นมาใหม่ในวันที่ 2 มีนาคม เมื่อกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายชิอะห์ในเลบานอนกลุ่มนี้เปิดการต่อสู้เพื่อสนับสนุนอิหร่านที่กำลังถูกสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตี และสงครามนี้ก็ยังดำเนินต่อมาเรื่อยๆ ถึงแม้มีการประกาศการหยุดยิงหลายครั้งหลายหนจากวอชิงตันนับแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา
สงครามในเลบานอนนี้ ยังกลายเป็นจุดติดขัดสำคัญจุดหนึ่งซึ่งขัดขวางการใช้วิถีทางการทูตเพื่อแก้ไขการสู้รบขัดแย้งในภูมิภาคนี้ โดยที่เตหะรานเรียกร้องว่าส่วนหนึ่งของดีลระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ จะต้องรวมเอาเรื่องอิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเข้าไปด้วย
กัสเซมบอกว่า การหยุดยิงในเลบานอนนั้น จะต้องครอบคลุมถึงภาคใต้เลบานอน ซึ่งเวลานี้อิสราเอลได้เข้ายึดพื้นที่ล้ำออกมาจากแนวชายแดนของตนเอง โดยอ้างเอาเองว่าเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ความมั่นคง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันภาคเหนืออิสราเอลจากการโจมตีของฮิซบอลเลาะห์
เขาบอกว่าเมืองต่างๆ ในภาคเหนืออิสราเอลจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัย “ตราบใดที่หมู่บ้านต่างๆ ของเรายังคงไม่ปลอดภัย,ฐ ยังคงถูกบอมบ์, ถูกทำลาย, และประชาชนของเรายังคงกำลังถูกเข่นฆ่า”
กัสเซม ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของกองกำลังคุดส์ ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขึ้นมาตั้งแต่ปี 1982 บอกว่า “ข้อเรียกร้องขั้นต่ำสุดของฝ่ายต่อต้าน” คืออิสราเอลต้องถอนตัวออกจากที่มั่นต่างๆ ในเลบานอนที่ยึดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนสงครามครั้งนี้เริ่มต้นและกองทหารอิสราเอลรุกรานเข้าสู่ภาคใต้เลบานอน
ก่อนหน้าการประกาศของฮิซบอลเลาะห์ ทางด้าน อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอล ก็ประกาศในวันพฤหัสฯ ว่า ถึงแม้มีการตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเลบานอนกับรัฐบาลอิสราเอล แต่ในระหว่างนี้กองทัพอิสราเอลจะโจมตีในเลบานอนต่อไป รวมทั้งจะไม่ถอนทหารออกจากตอนใต้เลบานอน โดยเขาอ้างว่า ข้อตกลงล่าสุดเรียกร้องให้ปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ทั่วทั้งเลบานอน นอกจากนั้นเขาระบุว่า ข้อตกลงนี้ทั้งเปิดทางให้กองทัพอิสราเอลสามารถโจมตีกรุงเบรุตได้อย่างอิสระ หากฮิซบอลเลาะห์โจมตีชุมชนอิสราเอล และย้ำว่า อเมริกาสนับสนุนเงื่อนไขนี้
ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนทำท่าจะล้มมิล้มแหล่ ในวันพุธ (3) ยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงทั่วตะวันออกกลาง โดยกองทัพอเมริกาและอิหร่านตอบโต้กันอย่างดุเดือดในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งถือเป็นการปะทะที่สร้างความตึงเครียดมากที่สุดครั้งหนึ่งนับจากที่สองฝ่ายตกลงหยุดยิงเมื่อต้นเดือนเม.ย.
อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันในวันพฤหัสฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังว่า ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอาจช่วยให้วอชิงตันและอิหร่านพบทางเลือกทางการทูตเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือน
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ถูกกดดันหนักขึ้นจากราคาเชื้อเพลิงในอเมริกาที่พุ่งแรง ยังคงอ้างว่า การเจรจากับอิหร่านอาจมีความคืบหน้าอย่างเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และเสริมว่า ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการเพื่อแยกประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซออกจากสถานการณ์ในเลบานอน
IRGCยันไม่ได้โจมตีคูเวต
สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยืนยัน ว่า ไม่ได้เข้าถล่มท่าอากาศยานนานาชาติของคูเวตในวันพุธ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน แต่โทษว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากขีปนาวุธสกัดกั้นของอเมริกาที่ยิงพลาดเป้า
ทว่า กองทัพอเมริกาโต้แย้งว่า ไม่เป็นความจริง และยืนยันว่า เป็นฝีมือโดรนอิหร่าน
สื่ออิหร่านยังรายงานว่า IRGC โจมตีศูนย์บัญชาการของกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในบาห์เรน รวมทั้งฐานทัพอากาศอีกแห่งหนึ่งของอเมริกา แต่กองบัญชาการด้านกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) ปฏิเสธว่า ฐานทัพของอเมริกาไม่ได้ถูกโจมตี เนื่องจากขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่านยิงพลาดเป้า
CENTCOM สำทับว่า เปิดการโจมตีเพื่อป้องกันตัวระลอกใหม่ทางตอนใต้ของอิหร่าน โดยมีเป้าหมายที่สถานที่ยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านที่พยายามวางทุ่นระเบิด รวมทั้งยังโจมตีเกาะเกชม์ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากอิหร่านพยายามใช้เกาะดังกล่าวโจมตีอเมริกาและพันธมิตร
อิหร่านตั้งเงื่อนไขดีลสันติภาพ
สัปดาห์ที่แล้ว อิหร่านและอเมริกาส่งสัญญาณว่า อาจบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการลงนามข้อตกลงใดๆ
วันพฤหัสฯ อยาตอลลาห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน แถลงเนื่องในวาระครบรอบการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ รูฮอลเลาะห์ โคไมนี ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลาม ว่า ศัตรูที่พ่ายแพ้ในสนามรบกำลังพยายามบ่มเพาะให้เกิดความแตกแยกภายในอิหร่าน ดังนั้น เพื่อจัดการกับแผนการเหล่านี้ ชาวอิหร่านทั้งหมดต้องอดทน มีสติ ยึดมั่นความสามัคคี กลมเกลียว ไว้ใจกันและกัน และไม่ทำข้อตกลงกับศัตรู
ทั้งนี้ คอเมเนอีไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารชนนับจากสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดจากบิดา อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ที่เสียชีวิตจากการโจมตีระลอกแรกของอเมริกากับอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอิหร่าน
เตหะรานยังกำหนดเงื่อนไขในข้อตกลงยุติสงครามว่า ต้องครอบคลุมการยุติการสู้รบในเลบานอน รวมทั้งอิหร่านต้องเข้าถึงเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ อเมริกาต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล ขณะที่อิหร่านจะยังคงควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
ทางด้านทรัมป์ประกาศก่อนหน้านี้ว่า เป้าหมายสำคัญในการทำสงครามคือ ขัดขวางไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านยืนยันว่า โครงการนิวเคลียร์ของตนเองมีจุดประสงค์เพื่อสันติ
ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางพอดแคสต์เมื่อวันพุธ ทรัมป์ยืนยันว่า อิหร่านตกลงว่า จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และสำทับว่า คอเมเนอีมีส่วนร่วมในการเจรจาด้วย
วันเดียวกันนั้น อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ให้สัมภาษณ์สถานีทีวีของเลบานอนว่า อิหร่านไม่ได้ยุติการเจรจาโดยสิ้นเชิงแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกิดขึ้น และทิ้งท้ายว่า อิหร่านจะตอบโต้อย่างเด็ดขาด หากอิสราเอลโจมตีเบรุต
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)