ฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับแผนหยุดยิงของเลบานอน-อิสราเอล

กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับแผนหยุดยิงที่รัฐบาลเลบานอนและอิสราเอลตกลงกันในระหว่างการเจรจาที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนในวันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) และย้ำว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากทางใต้
สหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพุธว่า เลบานอนและอิสราเอลตกลงที่จะดำเนินการหยุดยิงโดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจะต้องหยุดยิงและอพยพนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนใกล้ชายแดน
นาอิม กัสเซม ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งกลุ่มของเขาไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจา ระบุว่าการเจรจานั้นไร้ยางอาย และไม่ยอมรับคำประกาศของวอชิงตัน โดยชี้ว่าว่าเป็น "แผนการสำหรับการทำลายล้างประชาชนเลบานอนบางส่วนและการกดขี่ข่มเหงประชาชนส่วนที่เหลือ"
“ตราบใดที่การยึดครองยังคงอยู่ การต่อต้านก็จะดำเนินต่อไป” เขาระบุในแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ความขัดแย้งระหว่างฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม เมื่อกลุ่มดังกล่าวเปิดฉากยิงสนับสนุนเตหะรานขณะที่ถูกโจมตีโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล สงครามยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าวอชิงตันจะประกาศหยุดยิงหลายครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน
สงครามนี้กลายเป็นประเด็นติดขัดในการเจรจาทางการทูตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาค ซึ่งทางเตหะรานเรียกร้องให้ยุติการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
กัสเซมกล่าวว่าการหยุดยิงต้องรวมถึงเลบานอนตอนใต้ ซึ่งอิสราเอลได้ยึดครองพื้นที่และประกาศเอาเองว่าเป็นเขตความมั่นคง โดยอ้างว่ามีจุดประสงค์เพื่อปกป้องอิสราเอลตอนเหนือจากการโจมตีของฮิซบอลเลาะห์
กัสเซม ระบุว่า เมืองต่างๆ ในอิสราเอลตอนเหนือจะไม่ปลอดภัย ตราบใดที่หมู่บ้านของเรายังไม่ปลอดภัย ถูกทิ้งระเบิด ถูกทำลาย และประชาชนของเราถูกฆ่า
ผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์รายนี้ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในปี 1982 ระบุว่า "ข้อเรียกร้องขั้นต่ำของฝ่ายต่อต้าน" คือการที่อิสราเอลถอนกำลังกลับไปยังตำแหน่งที่เคยยึดครองก่อนสงครามจะเริ่มต้นและก่อนที่กองกำลังอิสราเอลจะรุกรานทางใต้
ที่มา รอยเตอร์