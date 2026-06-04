อินโดนีเซียจับกุมรัฐมนตรีช่วยฯ ข้อหาทุจริต

โฆษกหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของอินโดนีเซีย เปิดเผยในวันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองได้ถูกจับกุมตัวแล้ว ทำให้เขากลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนที่สองในรอบสองวันที่ถูกตั้งข้อหาทุจริต
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดของอินโดนีเซีย (AGO) จับกุมตัวดาดัน ฮินดายานา อดีตหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลโครงการอาหารฟรี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของประธานาธิบดี ปราโบโว สุเบียนโต
ดาดันถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว คดีทุจริตทั้งสองคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน
เซตโย บูดิยันโต หัวหน้าหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (KPK) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ซิลมี คาริม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและราชทัณฑ์ ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาร่วมกับบุคคลอื่นอีก 7 คน ในข้อหาเกี่ยวข้องกับแผนการรีดไถอย่างเป็นระบบ โดยเรียกเก็บเงินเพื่อออกใบอนุญาตพำนักให้แก่ผู้ยื่นขอชาวต่างชาติ
ซิลมีถูกสอบปากคำที่สำนักงาน KPK ตั้งแต่คืนวันพุธ หลังจากนั้นประมาณ 10 ชั่วโมงต่อมา เขาปรากฏตัวออกมาในเช้าวันพฤหัสบดี ในสภาพถูกใส่กุญแจมือและสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีส้ม ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัย จากนั้นเขาถูกนำตัวไปยังห้องขัง
บูดิยันโต โฆษกของ KPK ระบุว่า การทุจริตที่ถูกตั้งข้อกล่าวหานั้นเกิดขึ้นระหว่างปี 2023 ถึง 2024 ตอนซิลมีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองภายใต้รัฐบาลของ โจโค วิโดโด ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางหน่วยงานได้ระบุผู้ต้องสงสัยอีก 7 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว
ขณะเดียวกัน ศาลอินโดนีเซียได้ตัดสินจำคุก อิมมานูเอล เอเบเนเซอร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้ว เป็นเวลาสี่ปีครึ่ง ในข้อหาคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตด้านความปลอดภัย ทำให้เขาเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีของปราโบโวคนแรกที่ได้รับโทษทางอาญา
เมื่อเดือนเมษายน หัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศถูกจับกุมเพียงหกวันหลังจากได้รับการแต่งตั้ง ในข้อหารับสินบนจากบริษัทนิกเกิลในท้องถิ่น
“เรามีความกังวลอย่างยิ่งในช่วงสองวันที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเราไม่ได้คาดคิดมาก่อน” รัฐมนตรีสำนักเลขาธิการแห่งรัฐ ประเษฏโย ฮาดี กล่าวในวันพฤหัสบดี
เขากล่าวว่ารัฐบาลเคารพกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและสำนักงานอัยการสูงสุด
ที่มา รอยเตอร์