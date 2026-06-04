จีนแบนสมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์ โทษฐานไปเยือนไต้หวัน

ปักกิ่งระบุในวันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) ว่าได้สั่งห้ามกลุ่มสมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์เข้าประเทศจีน หลังจากที่พวกเขาไปพบปะเจ้าหน้าที่ไต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาคม โดยกล่าวหาว่าแทรกแซงกิจการภายในของจีน
นิวซีแลนด์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการห้ามสมาชิกรัฐสภาทั้งสี่คน ซึ่งเดินทางไปในฐานะส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนจากหลายพรรคการเมือง โดยระบุว่าสมาชิกรัฐสภาของนิวซีแลนด์เคยไปเยือนไต้หวันมานานหลายทศวรรษแล้ว
แต่สถานทูตปักกิ่งในเวลลิงตัน ระบุว่า คณะผู้แทนดังกล่าวได้ฝ่าฝืนคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการเดินทางไปยังเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้ ซึ่งพวกเขาได้พบปะกับรองประธานาธิบดี เซียว ปี้คิม
"การกระทำของสมาชิกรัฐสภาเหล่านี้ละเมิดหลักการจีนเดียวและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน" โฆษกสถานทูตกล่าว โดยอ้างถึงจุดยืนของปักกิ่งที่ว่าตนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวของจีน
"ใครก็ตามที่ข้ามเส้นแดงในประเด็นไต้หวันจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา" โฆษกกล่าวเสริม
จีนอ้างว่าไต้หวันซึ่งปกครองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตน และคัดค้านการเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น ๆ ของเกาะประชาธิปไตยแห่งนี้
สำนักงานของ วินสตัน ปีเตอร์ส รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ ปฏิเสธว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้ละเมิดจุดยืนของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานะของไต้หวัน
เขาปกป้องสิทธิของสมาชิกรัฐสภาในการเยือนไต้หวัน และบอกว่าเขาได้สั่งการให้นักการทูตของประเทศ "แสดงความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงจากแนวปฏิบัติในอดีต และทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น"
"สมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์มีอิสระที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เกี่ยวกับวิธีการตอบรับคำเชิญให้เดินทางไปต่างประเทศ" โฆษกของเขากล่าว
แม้ว่าเวลลิงตันจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน "แต่สิ่งนี้ไม่ได้กีดกันนิวซีแลนด์จากการรักษาการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนกับชนพื้นเมือง" กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ระบุ
"เราตั้งใจที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ต่อไป เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของนิวซีแลนด์ และสอดคล้องกับนโยบายจีนเดียวของเราอย่างสมบูรณ์"
เพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลีย กล่าวในการพิจารณาของวุฒิสภาว่า แคนเบอร์รา "กังวล" เกี่ยวกับการห้ามดังกล่าว และนักการทูตจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับฝ่ายจีน
กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันระบุว่า "ขอประณามอย่างรุนแรง" ต่อการห้ามดังกล่าว โดยยืนยันว่า "จีนไม่มีสิทธิ์แทรกแซง" ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวัน
ก่อนหน้านี้ ไซมอน โอคอนเนอร์ และอิงกริด เลียรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนิวซีแลนด์ ได้จัดตั้งกลุ่มรัฐสภาทุกพรรคว่าด้วยไต้หวันขึ้นในเดือนมีนาคม 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาะแห่งนี้ และหารือเกี่ยวกับการค้า การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์
สถานเอกอัครราชทูตจีนในเวลลิงตันแสดงความกังวลทันทีเกี่ยวกับการเยือนของพวกเขา โดยกล่าวว่าเป็นการละเมิดนโยบาย "จีนเดียว"
กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งที่สามของกลุ่มนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่ม
หนึ่งในสมาชิกรัฐสภาที่ถูกสั่งห้ามเข้าประเทศ ลอร่า แม็คคลัวร์ กล่าวกับสถานีวิทยุ RNZ ว่าจีนกำลังพยายามข่มขู่สมาชิกรัฐสภาของนิวซีแลนด์
“นิวซีแลนด์มีอธิปไตย และสมาชิกรัฐสภามีสิทธิที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเรามีสิทธิที่จะเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างอิสระ” เธอกล่าว
“นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตยเสรี”
RNZ รายงานว่า สถานทูตจีนในเวลลิงตันระบุว่าจะยกเลิกคำสั่งห้ามหากนักการเมืองเหล่านั้นขอโทษ
“มันไม่ชัดเจนนักว่าเราจะต้องขอโทษเรื่องอะไร และถ้าเป็นเพียงเรื่องการเดินทางไปไต้หวัน ส่วนตัวแล้วฉันจะไม่ขอโทษ” แม็คคลัวร์กล่าว
ดันแคน เวบบ์ สมาชิกรัฐสภาจากพรรคแรงงาน ซึ่งร่วมเดินทางไปด้วย กล่าวกับ RNZ ว่าสมาชิกรัฐสภาได้รับการเตือนจากสถานทูตจีนก่อนเดินทางแล้วว่าพวกเขาอาจถูกสั่งห้ามเข้าประเทศหากเดินทางไป
"ด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าการตอบโต้เช่นนี้คงไม่น่าแปลกใจ แต่ผมคิดว่ามันน่าผิดหวัง" เว็บกล่าว
ที่มา เอเอฟพี