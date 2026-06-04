เอาแล้ว! เซเลนสกีส่ง “โดรนยูเครน” บุกโจมตี "เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก" รับวันเปิด “ประชุมฟอรัมดาวอสรัสเซีย” ของปูตินมีตัวแทนตะวันตก “สหรัฐฯ-เยอรมัน” เข้าร่วมปีนี้ ควันดำโขมงโชยคลุ้งทั่วท้องฟ้า

เอเจนซีส์/เอเอฟพี – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ยืนยันเคียโต้กลับมอสโกส่งฝูงโดรนโจมตีฐานพลังงานรัสเซียและที่ตั้งการทหารในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กคืนวันพุธ(3 มิ.ย)วันเปิดการประชุมอิโคโนมิกฟอรัมดาวอสของรัสเซีย SPIEF ปูตินเตรียมขึ้นแถลงเปิดวันศุกร์(7 มิ.ย) ทำควันดำพวยพุ่งทั่วท้องฟ้า และมีควันดำพวยพุ่งจากสถานที่จัดงาน ท่ามกลางตัวแทนหลายหมื่นจาก 130 ประเทศเข้าร่วม และเป็นปีแรกในรอบเกือบสิบปีมีตะวันตกเข้าร่วมทั้งพรรคขวาจัดเยอรมัน AfD หารือบริษัทพลังงานกาซปรอมและผู้แทนด้านวัฒนธรรมสหรัฐฯที่รวมตัวอินฟลูใกล้ชิดทรัมป์ตบเท้าทั้งดารา สตีเฟน ซีกัล แอนดรูว์ เทตและน้องชาย รวม แคนเดซ โอเวนส์( Candace Owens) จากฟ็อกซ์นิวส์
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพุธ(3 พ.ค)ว่า โดรนหลายร้อยตัวเปิดฉากโจมตีเมืองต่างๆของรัสเซีย ยูเครนอ้างประสบความสำเร็จสามารถโจมตีเรือรบรัสเซียและยุทโธปกรณ์ราคาแพงในการโจมตีครั้งใหญ่เห็นควันดำพวยพุ่งเหนือท้องฟ้าเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่เป็นสถานที่จัดงานการประชุมอิโคโนมิกฟอรัมระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก SPIEF(St. Petersburg International Economic Forum) ที่รู้จักในชื่อการประชุมดาวอสของรัสเซียกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 3 มิ.ย – วันที่ 6 มิ.ย
ในบรรดา 130 ชาติที่เข้าร่วมการประชุมดาวอสรัสเซียปีนี้พบว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสิบปีมีชาติตะวันตกยักษ์ใหญ่เข้าราวมได้แก่ สหรัฐฯ และ เยอรมัน โดยฝ่ายผู้แทนทางวัฒนธรรมของสหรัฐฯนี้นำโดยคณะกรรมาธิการวิจิตรศิลปะสหรัฐฯ ร็อดนีย์ มิมส์ คุ๊ก จูเนียร์ (Rodney Mims Cook Jr) ที่เป็นผู้กำกับโปรเจกต์บอลรูมทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
ในคณะยังประกอบไปด้วยดาราฮอลลีวูดใกล้ชิดปูติน สตีเฟน ซีกัลป์ อินฟลูอังกฤษ-อเมริกันโดนคดีข่มขืนที่โรมาเนียและเป็นเจ้าของซุปเปอร์คาร์จำนวนมาก แอนดร์ เทต (Andrew Tate )พร้อมน้องชายที่เดินทางมาถึงรัสเซียตั้งแต่วันอังคาร(2) และอินฟลูสหรัฐฯที่เป็นแขกรับเชิญขาประจำของฟ็อกซ์นิวส์ แคนเดซ โอเวนส์( Candace Owens)
ขณะเดียวกันผู้แทนจากเยอรมันตามคำเชิญของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คนจากพรรคขวาจัดเยอรมัน AfD ยืนยันการเข้าร่วมการประชุมอิโคโนมิกฟอรัมเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
dpa ของเยอรมันรายงานวันพฤหัสบดี(4)ว่า ตัวแทนพรรค AfD หารือการรื้อฟื้นท่อส่งก๊าซ Nord Stream กับประธานบริษัทน้ำมันกาซปรอมและเป็นคนใกล้ตัวปูติน อเล็กซี มิลเลอร์ ( Alexei Miller) ที่งานการประชุมอิโคโนมิกฟอรัมดาวอวรัสเซีย
สื่อเยอรมันชี้ว่า ในการประชุมครั้งนี้พบว่า มีบริษัทเยอรมันหลายแห่งได้ตบเท้ากลับมาร่วมอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบไม่กี่ปี
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติราคาถูกเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเยอรมัน หนึ่งในสมาชิกพรรคเปิดเผย
ด้านสถาบันธิงแทงก์ชื่อดังของสหรัฐฯที่มีฐานในรัฐเดลาแวร์ Robert Lancing Institute for Global Threats and Democracies ออกบทความวิเคราะห์ตีพิมพ์วันที่ 1 มิ.ย ที่ผ่านมา ชี้ว่า ในการเชิญผู้แทนพรรค AfD ของเยอรมันเข้าร่วม เชื่อว่ามอสโกกำลังแสดงให้เห็นถึงกองกำลังทางการเมืองภายในสหภาพยุโรปยังคงต้องการมีปฎิสัมพันธ์กับ “รัสเซีย” ถึงแม้ว่าสงครามยูเครนยังคงดำเนินอยู่
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ในการโจมตีชั่วข้ามคืน 3 เขตของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนทหารยูเครน อ้างอิงจากผู้ว่าการเมือง อเล็กซานดร์ เบกลอฟ(Aleksandr Beglov)
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัสเซียเปิดเผยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศประสบความสำเร็จยิงโดรน 59 ตัวตกและอีกทั้ง 3 เขตของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กถูกโจมตีแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
เอเอฟพีรายงานเพิ่มว่า สิ่งปลูกสร้างทางโครงสร้างพื้นฐานไม่กี่แห่งของเมืองได้รับความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ควันดำพวยพุ่งจากสถานที่จัดงานที่เฟสแรกของอีเวนท์ได้เริ่มต้น วาเลอเรีย (Valeria) นักธุรกิจหญิงวัย 32 ปีจากกรุงมอสโกที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุมให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีว่า เธอรู้สึกชินกับภัยคุกคามการโจมตี
“พวกเราต้องอยู่ภายใต้การโจมตีเช่นนี้มานานหลายปี”
ด้าน เซอร์เก สเตอร์เนนโก (Sergiy Sternenko) ที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมยูเครนแถลงว่า “การประชุมฟอรัมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกำลังเปิดฉากพร้อมด้วยแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นควันไฟดำที่สวยงามหลังยูเครนโจมตี
บีบีซีชี้ว่า โฆษกเครมลิน ดมิตรี เปสคอฟ แถลงตอบโต้วันพุธ(3)ว่า มอสโกจะตอบโต้การโจมตี “การตอบโต้ของพวกเราจะทำเป็นระบบตามธรรมชาติของมัน”
การประชุมดิอีโคโนมิกฟอรัมรัสเซียนี้ถือเป็นงานใหญ่ทางการเมืองรัสเซียและประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เข้าร่วมเปิดงานด้วยตัวเอง
อินเตอร์เนตโทรศัพท์มือถือในรัสเซียเกิดความติดขัดและสนามบินเซนต์ปีเตอร์เบิร์กคือ สนามบินปูลโคโว(Pulkovo Airport) ถูกสั่งปิดชั่วคราวนานไม่กี่ชั่วโมงและมีเที่ยวบินดีเลย์ ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศในบางภูมิภาคของลัตเวียและเอสโตเนียที่อยู่ใกล้เคียงประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศเสียงดังแต่ทว่าไม่มีพบโดรนล้ำน่านฟ้า โดยสื่อ ERR News ของเอสโตเนียรายงานว่าเสียงเตือนภัยทางอากาศเริ่มเมื่อเวลา 04.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันพุธ(3)และยุติเมื่อเวลา 06.00 น. ในวันเดียวกัน
และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น คู่ปรับปูติน ประธานาธิบดีเซเลนสกียืนยันว่า เป็นปฎิบัติการตอบโต้รัสเซียครั้งใหญ่ด้วยโดรนทหารยูเครน ส่งไปโจมตีเทอร์มินอลน้ำมันรัสเซียและฐานทัพเรือครอนสแตดต์(Kronstadt)ห่างออกไปทางตะวันตกของเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า เป็นอีกครั้งที่ยูเครนมีเป้าหมายเล่นงานการจัดอีเวนท์สำคัญของรัสเซียหลังก่อนหน้ามอสโกต้องลดขนาดการจัดงานสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียในเดือนที่แล้วและเป็นครั้งแรกที่ไม่มีการนำแสนยานุภาพสำคัญทางการทหารรัสเซียทั้งรถถังร่วมออกแสดง
ขณะที่ยูเครนในปีนี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดสำหรับโดรนโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย